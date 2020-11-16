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Меладзе хочет потушить «огонек»

Пока одни артисты снимаются в «огоньках», стремясь порадовать людей в новогоднюю ночь яркими номерами, другие предлагают праздничные телешоу... отменить! Для чего?
Глеб ГУБАРЕВГлеб ГУБАРЕВ
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Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать новогодние телешоу.

Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать новогодние телешоу.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А для того чтобы народ понял, как тяжело звездам живется в пандемию. Особенно трудно, судя по всему, приходится Валерию Меладзе - именно он призвал коллег бойкотировать новогодние телешоу.

«Новогодние концерты решили отменить, но без них нет ощущения праздника, - написал Меладзе в Инстаграме. - И, когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ. А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет «огонька»? Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах».

Забавно, что в этой сложной ситуации Меладзе хочет сделать стрелочниками не каких-то мифических злодеев, а тех, кому и так всегда больше всех достается - простых людей, телезрителей. Хотя мы понимаем, что Валерию сейчас трудно: по данным Forbes, с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го певец заработал «всего» $3,2 миллиона - смешные деньги, которые вряд ли позволяют заслуженному артисту РФ сводить концы с концами. То ли дело телезрители - уж они-то наверняка катаются как сыр в масле! Пусть теперь помучаются без «огоньков»! Глядишь, проникнутся проблемами Меладзе и сбросятся по трудовой копеечке на нужды бедствующего менестреля...

Телевизор: Вокруг экрана

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