«Деньги вперед»: Как получить от банка проценты на следующий день после открытия вклада

С начала года число частных инвесторов в стране удвоилось. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С января 2021 года в России появляется налог на миллионные вклады. Облагаться дополнительным сбором от государства не будут только проценты, полученные с небольших сбережений. При этом, если судить по статистике ЦБ, мультимиллионеров, держащих на счетах приличные суммы, в нашей стране хватает. В банках лежит астрономическая сумма - 32 триллиона рублей. Опасаясь дополнительного налогообложения, состоятельные клиенты стали массово уходить из банков. А банки – придумывать способы, как их удержать.

НА БИРЖЕ - ОПАСНО

С начала года число частных инвесторов в стране удвоилось. По данным Московской биржи, к началу ноября их число достигло семи с половиной миллионов человек. Рекордный переток в альтернативные инструменты сбережений заметили даже в Центробанке.

Основных причин здесь три. Во-первых, снижаются ставки по вкладам (подробнее – см. графику). Во-вторых, со следующего года появится дополнительное налогообложение. В-третьих, инвестировать на фондовом рынке стало проще, а доходы там в последние пару лет баснословные.

Как снижается процент банковских вкладов

Тем не менее уходить на биржу со всеми деньгами опасно. Сегодня инвестиции приносят сверхдоход, а завтра можно получить убытки в минус 30 – 50%. И тогда даже минимальные, но гарантированные 4% годовых покажутся счастьем.

Специально, чтобы удержать консервативных клиентов, не готовых рисковать, но и не желающих делиться с государством частью дохода, банки стали придумывать дополнительные способы обойти законодательство. Одна из уловок – выплата процентов по вкладу вперед…

НАЛОГОВАЯ ОТСРОЧКА – НА ГОД

Богатые всегда найдут способ заплатить государству меньше. Этот довод часто приводят те, кто выступает против прогрессивных налогов. И эти люди отчасти правы. Во-первых, потому что у богатых больше ресурсов, чтобы нанимать юристов и находить лазейки в налоговом законодательстве. Во-вторых, услужливые банкиры, чтобы удержать клиентов, сами предлагают им решение.

Подобные предложения с выплатой процентов вперед появились сразу в нескольких крупных банках. Ставки по ним примерно такие же, как и по обычным вкладам – лишь на 0,1 - 0,2 процентных пункта меньше. Зато банкиры предлагают клиентам получить проценты сразу же – не дожидаясь окончания срока вклада.

При этом сроки тоже стандартные. От полугода до двух лет (только в одном банке). Выгода для состоятельных клиентов в этом случае двойная. Во-первых, полученные проценты можно тут же положить на другой вклад. И тем самым немного увеличить совокупную доходность. Во-вторых, раз доход клиент получит в 2020 году, то с него не надо будет платить налог государству. По закону делиться частью сверхприбыли нужно лишь в том случае, если она получена после 1 января 2021 года (подробнее – см. «Пример расчета»).

Причем разбить капитал и положить на разные вклады не получится. Налоговая увидит все счета, открытые человеком в разных банках. И по итогам года выставит счет. Можно, конечно, разложить деньги на счета близких родственников. Но у такой стратегии больше рисков, чем выгод. Тем более что избежать налогов можно только в этом году. В следующем такая уловка больше не пройдет.

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Как будут собирать налог на вклады*

Сумма сбережения на вкладах – 2 миллиона рублей

Ставка в банке - 4,5% годовых

Ключевая ставка ЦБ – 4,25% годовых

Сумма начисленных процентов за год – 90 тысяч рублей

Налоговый вычет полагается на 42,5 тысячи рублей (он зависит от ключевой ставки)

Значит, с 47,5 тысячи рублей нужно заплатить налог (13%)

Государству придется отдать 6175 рублей

* Эти правила начнут действовать с 2021 года.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что, если получить проценты и закрыть вклад?

Наивно было бы надеяться, если бы банкиры дали такую лазейку хитроумным вкладчикам. В условиях договора четко прописано: если клиент забирает деньги досрочно, разницу между уже выплаченными и накопленными процентами банк компенсирует из тела вклада.

«В случае досрочного прекращения действия договора вклада разница между выплаченными ранее процентами и процентами, подлежащими выплате, возмещается вкладчиком из суммы вклада, причитающейся к выдаче вкладчику», - говорится в условиях одного из банков.

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