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Прилучный польщен: Карпович расхвалила лучшую часть тела любимого мужчины

Актриса дала волю своим чувствам
Ирина СУХАНОВА
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Мирослава Карпович воспела лучшую часть тела мужчины.

Мирослава Карпович воспела лучшую часть тела мужчины.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С недавних пор имя Мирославы Карпович постоянно связывают с Павлом Прилучным: звезда «Папиных дочек» не только покорила сердце актера, но и увела его из семьи. После того, как артист развелся с женой Агатой Муцениеце, пара съехалась и живет вместе под одной крышей. Неудивительно, что с недавних пор Мирослава все чаще размышляет в Инстаграме о любви. А свой последний пост актриса посвятила лучшей части тела мужчины. На своей странице Мирослава проникновенно воспела… мужскую подмышку.

- Самое надёжное место для женщины, нет, не плечо! Это под-мыш-ка! Да! Там отлично помещается голова, там всегда тепло и приятно прятаться, там темнее ночи, поэтому крепче спится, - сообщила Карпович. - Это лучшее убежище от страшных фильмов, земных страхов, слез радости или грусти, которых стесняешься, пытаясь слить их туда как в сточную канаву, при этом заливая рукав и всю подмышечную зону. Она отлично обтекает женское плечо, а также подгребает к себе поближе и сокращает все социальные дистанции.

В финале вдохновенного поста звезда «Папиных дочек» поделилась своим ощущением счастья от близости с любимым человеком.

- Если возле вас кто-то дрыхнет рядом и крепко держит за ногу, а ее тихонько сводит, то это самое большое счастье, когда рядом есть тот Человек, ради которого счастье шоб ногу свело!

Актриса посвятила проникновенный пост мужской подмышке. Фото: Инстаграм.

Актриса посвятила проникновенный пост мужской подмышке. Фото: Инстаграм.

До встречи с Павлом Прилучным Мирослава никогда не была замечена в громких любовных скандалах. Актриса три года была в отношениях с мужчиной по имени Игорь. В ее Инстаграме регулярно появлялись снимки с бойфрендом (которые Мирослава после разрыва затем удалила). Влюбленные летали вместе на Мальдивы, катались в горах на лыжах и путешествовали по другим красивым местам. Игорь познакомил актрису со своей мамой, говорят, дело у влюбленных шло к свадьбе. По слухам, точку в их совместной жизни положил именно роман с Прилучным.

Со звездой «Мажора» Мирослава познакомилась в прошлом году, когда получила роль в спектакле, в котором уже играл Павел. Именно тогда она закончила отношения с бывшим парнем и с головой окунулась в омут страсти с женатым Прилучным. Карпович не комментирует свои отношения с 33-летним актером, но при этом уверяет, что она не уводила Пава из семьи. И подчеркивает, что ее совесть чиста.

- Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают, - написала как-то актриса на своей странице в Инстаграме. - Могу лишь сказать, что совесть моя чиста и да, моя мама научила меня не брать чужого.

Мирославу называют главной виновницей развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Мирославу называют главной виновницей развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее окружение актрисы рассказало, что она настолько сильно переживает из-за ситуации с Прилучным, что похудела до критической отметки в 46 килограммов. При ее росте можно рассматривать как истощение.

- Она похудела до 46 килограммов. С ее ростом это очень критично, но Мира много волнуется. Она хоть и не показывает, что ее очень тревожит ситуация с Прилучным и обвинения во всех грехах, но на самом деле она просто в ауте, - рассказал журналистам один из приятелей Карпович.

Недавно появились слухи, что Павел устал от отношений с «Папиной дочкой» и мечтает вернуться в семью, к Агате и детям, но не знает, как это сделать. Впрочем, одного желания мало: Муцениеце ясно дала понять, что не собирается прощать блудного мужа. Недавно Агата пришла на эфир программы «Вечерний Ургант», где ее спросили: слышала ли она, что Павел не прочь вернуться в семью.

- Все, все. Раньше надо было, - со смехом прокомментировала актриса, имея в виду, что о воссоединении не может быть и речи.

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