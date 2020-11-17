"Возмущение мое на этапе кипения": обнищавшая Елена Воробей просит деньги на еду

Елена Воробей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юмористка Елена Воробей оказалась на грани нищеты. Заслуженная артистка России не скрывает - у нее сдают нервы из-за бедственного положения артистов в связи с ограничениями по коронавирусу.

Елена Воробей заявила, что артисты российской эстрады в период пандемии коронавируса столкнулись с огромными трудностями. "У тех, кто раздражается по поводу жалоб артистов, присутствует ложное мнение, что мы небожители, что мы не платим за коммуналку, что нам продукты бесплатно дают в магазине, что мы не платим за лекарства, что мы не болеем. Мы оказались в очень непростой ситуации. Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста. Возмущение мое уже на этапе кипения", - цитирует артистку "Звезда".

Обнищавшая артистка считает, что работать на четверть зала невозможно. По ее словам, приходится платить за аренду зала, свет, обеспечение звука, гардеробных.

"Покрыть не удастся при маленьком количестве зрителей. По факту нам предложили жить на 25%. Вот так я это восприняла. На четвертинку питаться, на четвертинку дышать без надежды на завтрашний день. Нам не предложили ничего такого, что помогало бы нам. Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас", - взмолилась Елена.

Воробей также заявила, что она не откажется от участия в "голубых огоньках". "Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями. Вместе петь, говорить тосты, желать друг другу что-то", - поделилась юмористка.

Солидарен с ней и корифей эстрады Лев Лещенко. Народный артист подчеркнул, что многие деятели культуры во время пандемии оказались в бедственном положении. Из-за введения ограничений по коронавирусу представители эстрады, по его словам, испытывают нужду.

"Я не говорю о наших 20-30 звездах. Да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют. У них даже пенсии нет. Пенсионеры хотя бы пенсию получают, а артисты вообще ничего не получают сейчас. Вообще ноль. Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет. Я знаю пожилых артистов, они не в топе, и они бедствуют", - цитирует вокалиста "Говорит Москва".

Лев Валерьянович признался, что и сам обращался за помощью к друзьям. "Я накопил какие-то деньги, мне друзья помогают. Если б этого не было…", - вздыхает звезда эстрады.