Барак Обама исключил возможность работы с новой администрацией Белого дома

По словам Обамы, некоторые вещи он не будет делать, так как его жена с ним разведется Фото: REUTERS

44-ый президент США Барак Обама заявил, что не рассматривает возможность занять какой-либо пост в администрации Джо Байдена, в победе которого он безоговорочно уверен.

По словам Обамы, некоторые вещи он не будет делать, так как его жена с ним разведется.

Ранее в своих мемуарах он писал, что его супруга Мишель была против его ухода в политику и участия в выборах. Тем не менее, ей пришлось смириться со сделанным выбором и принять участие в избирательной кампании мужа.

Барак Обама утверждает, что все время нахождения в Белом доме Мишель находилась под гнетом стресса из-за неусыпного внимания к первой чете Америки и расслабиться смогла лишь после того, как семья покинула президентскую резиденцию.

Обама не сомневается, что все попытки Дональда Трампа и его команды доказать массовые фальсификации на выборах останутся безрезультатными, и Джо Байден в положенный срок займет президентское кресло. В то же время, Обама готов помочь своему бывшему заму, хотя и уверен, что тот в советах не нуждается.

Известно, что на данный момент Обама на пару с женой занимается продюсированием проектов Netflix и руководит благотворительным фондом. Кроме того, он принимает участие в проектировании президентской библиотеки в Чикаго.

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