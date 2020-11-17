Россия открывает гериатрические центры нового поколения

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«МЕНЯЕМ НЕ ТОЛЬКО СТЕНЫ, НО И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ»

- Качество жизни человека в старшем возрасте - это не только лекарства. Но и помощь, уход, забота. То, чего у пожилых людей могло долгое время не быть. Теперь у них появляется возможность получать все это, - рассказывает главный внештатный специалист-гериатр Новгородской области, главврач Клинического госпиталя ветеранов войн в Великом Новгороде Эдуард Григорьев. В начале ноября в здании госпиталя открылся новый региональный гериатрический центр.

В строении провели капремонт, поменяли канализацию, полностью заменили систему вентиляции. Но гериатрический центр - это не только новые стены, говорит Эдуард Владимирович. Здесь будут применять новые подходы в лечении, современное оборудование и помогать людям старшего возраста с использованием последних достижений науки и техники.

В центре есть медпомощь по профилю ревматология и реабилитология, в лечение входят также фитотерапия, ароматерапия. Есть даже мультимедийное оборудование, позволяющее рассчитать индивидуальную нагрузку для каждого пациента.

Поменялся и персонал - в центре появились еще не знакомые многим россиянам специалисты-гериатры.

ГЕРИАТР, КТО ТЫ?

- Пожилой человек хуже видит, хуже слышит, хуже работают его суставы, он спотыкается и падает, - напоминает руководитель проектного офиса «Старшее поколение» Александр Розанов. - Давайте подклеим кончик ковра, уменьшим количество мебели в комнате, уберем из-под ног у нашего пожилого пациента удлинители и кабели. Всем этим занимается гериатр - оценивает бытовые риски, социальные риски.

Необходимость организации современной системы оказания медицинской и социальной помощи людям старшего поколения в России возникла давно, отмечает Александр Владимирович. И сейчас такая система создается в рамках федерального проекта «Старшее поколение», который входит в глобальный национальный проект «Демография».

Гериатр - это специалист, задача которого - оказание медпомощи людям старше 60 лет. Такой врач не просто лечит болезнь, а решает целый комплекс проблем, связанных с возрастными изменениями. Среди самых частых болезней, с которыми работают гериатры, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера. А также проявления гериатрических синдромов (снижение памяти, физической активности, уменьшение мышечной массы).

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Не только сохранять независимость, но и чувствовать себя нужным

В областной гериатрический центр на базе Псковского госпиталя ветеранов войн берут в первую очередь пациентов с диагнозом «старческая астения».

- Это снижение двигательной активности, ухудшение памяти, - поясняет и. о. начальника госпиталя Сергей Белевский. - Снижение возможности самообслуживания. То есть признаки, которые изменили поведение человека и его образ жизни.

После выписки пожилого пациента поддерживают на расстоянии. «Чтобы он не только сохранял независимость, но и чувствовал себя нужным», - говорят сотрудники центра.

СПРАВКА «КП»

В рамках реализации национального проекта «Демография» в России уже создано 64 гериатрических центра. Более 1000 врачей прошли подготовку по профилю «гериатрия», к 2024 году их количество удвоится. Люди старшего возраста могут попасть в гериатрический центр бесплатно, получив направление врача районной поликлиники.

ВАЖНО

Гериатр также решает проблемы социализации и поддержки людей старшего возраста, проводит тщательный подбор лекарств с учетом возрастных особенностей.