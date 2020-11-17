Искусственный интеллект поможет обезопасить россиян от паводков и наводнений

- Нынешний технический прогресс не обошел стороной и основной жизнеобразующий сектор российского природопользования. И нашим читателям, конечно же, интересно, как цифровизация проходит в Росводресурсах?

- Агентство действительно выходит на этап цифровой трансформации. Это огромная работа, которая приведет к ускорению и оптимизации всех процессов в отрасли, формированию современных моделей взаимодействия, в том числе межведомственного.

- Возможности цифровых технологий безграничны и, конечно, непредсказуемы. Наверное, есть и риски при их внедрении?

- Мы стремимся минимизировать все риски, исключить ошибки. Процесс включает непрерывную аналитику, поиск возможностей помощи для принятия решений. В более доступной цифровой среде мы получим превосходство в точности.

- Кто почувствует преобразования в первую очередь?

- Поскольку приоритет нашей работы состоит в обеспечении безопасности населения, начну с проекта системы реагирования и поддержки принятия решений «Оперативный дежурный». В России ежегодно происходит от 40 до 70 серьезных наводнений, которые влекут ущерб. С помощью автоматизации сбора информации о таких явлениях за счет коллаборации систем Росводресурсов с другими органами исполнительной власти мы повысим скорость обработки информации. А именно о чрезвычайных событиях на водных объектах и гидротехнических сооружениях.

- Упростится ли жизнь водопользователей?

- Конечно. Пока еще водопользователям необходимо физически обращаться в территориальный орган Росводресурсов за услугой. Но уже к концу 2021 года мы планируем взаимодействовать с пользователем в электронном формате и с онлайн-оплатой. Отдельный проект Росводресурсов - портал «Открытые данные». Здесь заинтересованные стороны смогут получить доступ к сведениям о водных объектах и водохозяйственной деятельности. Сейчас в системе государственного мониторинга водных объектов находится 40,9 млн записей.

Чаще в Росводресурсах спрашивают о режимах работы водохранилищ, использовании водоемов для питьевого и хозяйственного водоснабжения, а также о гидрохимических показателях водных объектов. А это горы переписки и потеря времени. Мы сформируем Data-сеты - такие наборы данных, которые потом разместятся на доступном портале.

- Росводресурсы также восстанавливают озера и реки. Искусственный интеллект поможет как-то в этой работе?

- К нам ежегодно приходит от субъектов России более 2000 заявок не только на расчистку рек, но и на строительство, ремонт гидротехнических сооружений.

Определять потребности регионов в порядке приоритетности сложно. Интеллектуальный скоринг отраслевых мероприятий - проект, который мы планируем запустить в 2022 году, позволит отбирать мероприятия по степени их целесообразности, более того, система сможет прогнозировать объем ущерба в случае нереализации работ. Искусственный интеллект с учетом всех критериев и характеристик даст объективную рекомендательную оценку мероприятиям, которые будут иметь наибольший экологический и социальный эффект.

Всякий водоем особенно важен для тех, кто живет вблизи. От того, насколько точно мы сможем проанализировать его состояние, будет зависеть эффективность расходования средств, направленных на повышение качества жизни россиян.

В Росводресурсы ежегодно приходит от субъектов России более 2000 заявок не только на расчистку рек, но и на строительство, ремонт гидротехнических сооружений.