Бывшее руководство препятствует выходу из кризиса золотодобывающей компании Petropavlovsk

На прошлой неделе арбитражный суд Амурской области вынес решение об отказе в удовлетворении иска члену совета директоров «Маломырского рудника» (входит в Группу Petropavlovsk) Сергея Ермоленко, который в своем очередном абсурдном иске, ни много ни мало требовал признать незаконным решение общего собрания акционеров компании, постановивших отстранить старый менеджмент от управления.

Иск Сергея Ермоленко очевидно является частью сложного плана, реализуемого узкой группой бывших собственников и старого руководства, с целью недопущения вновь избранного совета директоров и, как следствие, акционеров группы Petropavlovsk, к управлению российскими активами и скорейшему выходу компании из кризиса. Примечательно, что точно такой же план несколько лет назад применялся в ходе конфликта этих же бывших собственников с Виктором Вексельбергом для воспрепятствования работе законно назначенному менеджменту.

Суть заключается в попытках сведения к минимуму способности акционеров и совета директоров влиять на деятельность Petropavlovsk за счет созданной запутанной системы владения дочерними золотодобывающими предприятиями. Используя лакуны в российском законодательстве, возможности и связи в различных органах власти Амурской области, бывшее руководство Petropavlovsk руками Ермоленко создают ситуацию, при которой совет ди-ректоров не в силах в полной мере контролировать активы Группы.

В результате компанией, судя по всему, продолжают управлять теневым методом отстраненный менеджмент и старые собственники. Используя Ермоленко, они саботируют реше-ния законных акционеров, стараясь сохранить контроль над денежными потоками и не до-пустить новый менеджмент к проведению расследования деятельности предыдущих управ-ленцев. Такого расследование с привлечением правоохранительных органов единогласно потребовали провести законные собственники Petropavlovsk, подозревая причинение быв-шим менеджментом компании многомиллиардных убытков и осуществление масштабных финансовых махинаций. И правда, Ермоленко есть чего бояться - среди прочего правоохранительные органы уже изучают истории старой команды, возможно связанные с такими тяжелыми преступлениями, как контрабанда золота, обналичивание и вывод средств и активов за рубеж.

Такое расследование, действительно, необходимо, ведь годами группа лиц распоряжалась средствами Petropavlovsk по своему усмотрению, отчего с 2012 года компания ни разу не выплачивала дивиденды, несмотря на постоянный рост мировых цен на золото. Капитали-зация компании на рынке упала в десятки раз, а инвесторов продолжали кормить обещаниями.

По сути, прежнее руководство «Петропавловска» пытается украсть компанию у инвесторов, поправ букву закона и принципы честной игры.