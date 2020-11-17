«Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь» — это не просто красивый оборот, а суровая реальность

«Сегодня, как никогда, нужна поддержка со стороны граждан, чтобы возобновить медицинские ресурсы. Донор отвечает не только за себя, но отвечает и за жизни людей, которых он пришёл спасать. Изменить свои привычки, стать приверженцем здорового образа жизни, прийти и помочь совершенно неизвестному человеку - всё это портрет нашего донора! Москва – огромный город, потребность в донорской крови сумасшедшая, даже в тяжелой ситуации с распространением COVID19 мы не можем отменить оказание плановой медицинской помощи. К сожалению, мы не можем предотвратить развитие целого ряда онкологических заболеваний, - людей необходимо лечить: кто-то попадает в ДТП, кто-то по возрасту требует постоянного переливания крови. Именно поэтому мы всегда ждём доноров, мы всегда просим – приходите, становитесь донорами! Донорство – это полезно, это не опасно, это почётно! Именно Ваша помощь будет неоценима сегодня, завтра, через три дня, и придя на донорскую акцию, вы спасёте жизнь! Спасибо всем донорам! Мы ждём вас и надеемся, что ваше здоровье с каждым годом будет всё лучше и лучше!» - говорит главный врач Центра крови им. Гаврилова Департамента здравоохранения г. Москвы Ольга Майорова.

Донорство — важное дело, необходимое и всегда востребованное. Каждый человек хоть раз в жизни нуждается в донорской крови или лекарствах, созданных из нее. Поэтому данная процедура – не просто одноразовая акция, а образ жизни, который кардинально меняет мировоззрение и помогает почувствовать значимость совей помощи.

Студентка НИЯУ МИФИ на Дне Донора

Ежегодно, для того чтобы обеспечить потребности города в донорской крови, необходимо собирать 81 тонну незаменимого человеческого компонента. И это только в Центре крови им. Гаврилова! К сожалению, из-за спада активности в первой половине года, запасы донорской крови в больницах резко снизились.

«Донорство – это возможность приобщиться к доброму делу, не вкладывая ни деньги, ни время, ничего – отдав 450 мл крови, сделал доброе хорошее дело, в первую очередь, а уже во вторую очередь – это спасение жизни, проверка своего здоровья. Сегодня, в период пандемии, это особенно важно, потому что именно в такое время твоя кровь нужнее в 10 раз, так как количество доноров сокращается и по болезни, и по отводам. Не побояться и стать донором, спасти чужую жизнь в этот период – ценно!» - отмечает директор благотворительного фонда Елена Береговая.

Елена Береговая – директор благотворительного фонда «Образ жизни»

В течение года кровь можно сдавать всего лишь 4-5 раз. Сдача крови улучшает общие показатели самой вашей крови, обновляет ее, улучшает общий тонус организма, а за ним — цвет лица и настроение. Это реальная и бесплатная возможность помочь своему здоровью, телу и моральному состоянию.

Данная процедура абсолютно безопасна. Весь персонал профессионально подготовлен: использует одноразовые перчатки, дезинфицирует донорские места после каждой донации, использует стерильный набор для каждого сбора, подготавливает рукис помощью асептического средства, а также предварительно измеряет температуру будущих доноров на входе.

День Донора в общественном центре Благосфера 2019

Вы можете стать донором уже сегодня, если на момент донации:

• Вам исполнилось 18 лет

• Ваш вес более 50 кг

• Вы не удаляли зуб в течение 10 дней

• Вы не делали татуировки уже больше года

• Вы себя хорошо чувствуете

Больше информации о противопоказаниях ищите на официальном сайте: http://obrazfund.ru/programs/donor

28 ноября 2020 года в общественный центр «Благосфера» поддержать доноров придут главный врач Центра крови им. Гаврилова Ольга Андреевна Майорова, учредитель фонда «Образ жизни», меценат Владимир Альбертович Смирнов, директор благотворительного фонда «Образ жизни» Елена Борисовна Береговая, глава Управы района Аэропорт города Москвы Лысаков Иван Вячеславович.

Участников акции ждут: бесплатное питание, социальная компенсация, консультации экспертов, подарки от фонда «Образ жизни».

Для участия необходимо заполнить форму регистрации:https://clck.ru/Rcse5

Не забудьте паспорт!

* Благотворительный фонд «Образ жизни» который на протяжении 10 лет занимается развитием донорского направления среди всех категорий граждан, формирует позитивное отношение к донорству и привлекает доноров к безвозмездной кроводаче.