Квартира с видом на Кремль за 50 миллионов: кому достанется наследство одинокого Романа Виктюка

Режиссер Роман Виктюк. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Смерть Романа Виктюка стала страшной потерей для его близкой подруги, Народной артистки Валентины Талызиной. Они были рядом почти всю жизнь: вместе учились в ГИТИСе, работали над спектаклями, дружили, ходили друг к другу на премьеры. О том, что в студенчестве она без памяти влюбилась в худенького второкурсника Рому из Львова, Талызина несколько лет назад рассказала в своей автобиографии. Да и Виктюк, отвечая на вопросы о личной жизни, признавался: когда-то давно у них был роман.

- Очень давно... Прошло уже 65 лет, самой не верится, - сквозь слезы ответила на звонок "КП" Валентина Илларионовна. - На какое-то время мы прекращали общаться - я обиделась, что Роман Григорьевич закрыл наш спектакль "Бабочка... Бабочка". Но потом помирились, конечно. Знаете, услышав сегодня о его уходе, я решила: буду говорить о нем со всеми, кто позвонит... Когда Роман попал в больницу, я знала с первых дней и молила бога, чтобы он выжил. Он ведь боролся, долго не сдавался. Но коронавирус оказался сильнее.

Актриса Валентина Талызина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

По словам актрисы, последний раз они виделись с режиссером около года назад на премьере спектакля "Мелкий бес" в его театре.

- Он принимал гостей в своих шикарных пиджаках, дарил книги, был так счастлив, - вспоминает Талызина. - Знаете, его ведь ничего не интересовало больше, только театр, небо и человек. Он гений, до такого уровня другим дорасти невозможно. Для меня он всегда был гуру, другом, любимым человеком. И конечно, учителем. Именно он меня отшлифовал меня как актрису.

По словам Народной артистки, несмотря на талант, Виктюк за свою жизнь особых богатств так и не нажил. Все, что у него было - квартира в доме на Тверской, когда-то принадлежавшая сыну, а потом и внуку Сталина. Хотя в театре режиссер зарабатывал прилично: судя по декларациям, около 6 миллионов в год. Женат не был, детей не имел.

- Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть, - говорит актриса. - Ничего не откладывал, не копил. Жил один, без семьи. Но во Львове у него остались близкие родственники - две сестры и племянница. Там на семейной могиле Романа Григорьевича и похоронят. Боюсь, что здесь в Москве даже панихида не состоится...

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Просторная квартира в элитном доме на Тверской с видом на Кремль и Госдуму досталось Роману Виктюку в девяностых от тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Сейчас такие апартаменты стоят около 50 миллионов рублей - и это еще не самое дорогое жилье в этом доме: есть квартиры и по 200 млн. Судя по всему, это наследство достанется родственникам из Львова.

- Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам, - объясняет звездный адвокат Сергей Жорин. - В случае, если таковых родственников нет (как у Виктюка. - Ред.), в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети. Между ними имущество делится в равных долях.

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