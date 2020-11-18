«Милый, мой!»: почему московские клининги не берут на работу мужчин

Клининг в Москве стал популярной и даже заурядной услугой. Через пару лет его популярность будет сравнима с доставкой пиццы. Фото: Андрей АБРАМОВ

- У вас что, судимости были? - интересовалась у меня кадровик клининговой службы по телефону. - Если нет, то почему что-то мужское не поищите себе?

Брать на работу парня московские клининги не хотели. Чтобы написать репортаж о работе сервисов, пришлось обзвонить с десяток компаний. Везде отказывали.

- Так и быть, приезжайте на собеседование. Заказов много, а работников не хватает, - наконец перезвонил один из сервисов.

ФОРМЫ ДЛЯ МУЖЧИН НЕТ

- Вы делаете уборку и видите крупную сумму денег на столе. Ваши действия? - экзаменует меня директор по персоналу Оксана.

- Отложу в сторону...

- Ни в коем случае! Вы не должны трогать ценности. Пригласите хозяина, попросите убрать. Если его нет, протрите вокруг, сами купюры не трогайте.

Еще были вопросы о вредных привычках, периодичности уборки у себя дома и опыте работы. Стажироваться отправили на подмогу к клинеру Мехрибан, которую для удобства, а может, ради конспирации звали Мариной: предстояло убрать трешку в 70 квадратов.

- Формы для тебя нет. Ты же не хочешь в дамском фартуке ползать? Надень обычную футболку. Только не драную, не заляпанную! - предупредила начальница.

Мужчины в клининге — большая редкость. Фото: Андрей АБРАМОВ

ОПОЗДАЛ - ПРЕДЛОЖИ ПОДАРОК

Марина-Мехрибан с грохотом опускает спортивную сумку в прихожей. Попробовал поднять - тянет на десять кило. Внутри тряпки, перчатки, форма и десяток бутылочек с моющими средствами.

- Это сегодня еще «пузика» не нужно тащить! - говорит напарница.

«Пузиком» называют Puzzi - крутой моющий пылесос, который используют для чистки мебели, ковров, штор. Чтобы его привезли, клиент доплачивает около 1000 рублей. На эти деньги клинер берет такси. Погрузить все со склада и затащить технику на этаж - забота уборщицы по вызову.

В квартиру заходим в масках и перчатках. Перед уборкой перчатки надо заменить на новые.

- Мне бежать пора, чего опаздываете? - не слишком радушно начала хозяйка, деловая блондинка за пятьдесят. С интересом осмотрела меня, но спросить о чем-либо постеснялась.

- Стажируюсь! - я виновато улыбнулся.

- Извините! Подарок от компании будет за опоздание! - обещала Марина. - Давайте духовку помоем?

- Разве это не входит в цену? - удивилась хозяйка.

Когда женщина ушла, Мехрибан рассказала, что у клиентов часто завышенные ожидания.

- Хотят, чтобы я за 2000 рублей всю квартиру помыла, посуду, постирала и с собакой погуляла, - ворчала клинер. - Это все отдельные услуги, нужно доплачивать! Но есть правило: опоздала больше чем на пять минут- предложи компенсацию.

«С БОГАТЫМИ ПРОЩЕ»

Квартира выглядит не шибко грязной. Наметанный глаз Мехрибан то и дело находит цель - плинтуса, дверные косяки, швы между плиткой, батареи. Уборка начинается сверху вниз. Сначала поверхности, светильники, кухня, пол и в финале сантехника.

- Есть два типа людей: одни прибираются перед твоим приходом, квартира других выглядит как после смерча. Первых большинство. Сложнее всего уборка после пожара. С наценкой идет уборка после трупа, - рассказывает клинер.

Больше заказов в выходные. Если заканчиваешь после часа ночи, клиент оплачивает такси.

- С богатыми проще: они спокойно относятся, когда говоришь, что почистить жалюзи и заняться стиркой - отдельная услуга. Чаевые дают, но редко. Иногда людям нравится, как ты убираешь, они предлагают мыть у них в обход фирмы. Это выгодно, ведь больше половины стоимости компания забирает себе. Но так делать опасно! Если уйдут два-три постоянных заказчика, у которых убирал один клинер, тебя уволят!

Все это Мехрибан рассказывает в пылу работы.

Задача клинера - добраться туда, куда ленятся клиенты во время обычной уборки. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОМЫЛИ ЗОЛОТУЮ СТЕНУ

Мне доверили протереть пыль, плиту и фартук на кухне, пройтись тряпкой по всем плинтусам. Полы мыли вместе. Приготовился ползать на коленях с тряпкой, но наставница остановила: за такое нужно доплачивать. При поддерживающей уборке моют шваброй.

У себя дома на каждую квартиру приходится по одному средству. В клининге только на ванную нужно четыре: для акрила - одно, для керамики - другое, для латунного крана - третье, и, конечно, унитаз. И ведь боишься, вдруг где краска сойдет. Напарница успокоила: все придет с опытом.

- Как-то заказали клининг в элитном доме у парка «Музеон». Там в квартире была позолоченная стена. Мы и ее помыли! Правда, без средств всяких.

На квартиру ушло почти четыре часа. Как раз пришла хозяйка. Окинула взглядом, подписала акт, что качество ее устроило. Вечером позвонили из отдела кадров клининга. Попросили на работу больше не выходить. Заказчица осталась недовольна, что приехал мужик. Фирма, опасаясь репутационного ущерба, решила пожертвовать сотрудником.

Кошелек "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дезинфекция после больного ковидом обязательна

Николай ДУБИНИН, санитарный врач, директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела»:

- Генеральная уборка нужна минимум раз в полгода. Самые грязные предметы в квартире - пульты, смартфоны, тряпки и губки, ковры, матрасы, сиденье унитаза, дверные ручки. Больше всего микробов на кухне и в ванной. Их можно мыть агрессивными средствами на основе хлора.

Дезинфекция необходима, когда в помещении находился больной. Есть правила Роспотребнадзора, как ее проводить, и штрафы за отсутствие. В квартирах это трудно проконтролировать. Сполна достается юрлицам. По месту работы заболевшего присылают предписание. Дезинфекцию должна проводить организация, у которой есть разрешение, выданное ведомством.

Все поверхности, с которыми контактировали больные, обильно обрабатываются дезинфицирующим раствором. Особенно дверные ручки, двери, санузел, телефоны. Применяются опрыскиватели либо генераторы холодного тумана, которые дезинфицируют воздух в помещении. Протирания тряпкой с дезраствором недостаточно. Генераторы озона также не подходят, но некоторые дельцы работают ими.

Стоимость для квартиры - от 2900 руб., для офисов - от 4900 руб.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Спрос больше, чем до пандемии

Галина ПРУДЫУС, совладелец компании Sovaclean:

- У нас работают 35 сотрудниц. Только русские. Они просят зарплату больше, но и тщательнее относятся к работе. Многие клиенты не согласны на клинеров других национальностей и мужчин. Возраст клинеров - от 23 до 45 лет. Работа очень сложная, иногда уборка занимает 12 и более часов. Люди постарше не выдерживают. В месяц сотрудницы берут порядка 50 уборок: по две в день, хотя до коронакризиса клинеры ленились. Некоторые еще и в ночь едут: отели, бары, кальянные заказывают клининг на это время. В месяц клинер получает порядка 80 - 100 тысяч рублей.

Пик заказов - вторая часть декабря. Следующий бум в мае: вся Москва моет окна. В конце августа перед школой тоже много вызовов. Когда была самоизоляция, заказы на поддерживающую уборку исчезли, но в августе вернулись. Однако были заявки на уборку перед рождением малыша или после ремонта. Сейчас спрос даже больше, чем до пандемии. Москвичи все больше делегируют бытовые заботы клинингам. Думаю, через два года поддерживающую уборку будут заказывать почти в каждый дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть долги по «коммуналке» - убирай дворы и свалки! Как я устроился дворником

Необычный способ рассчитаться за ЖКХ предложили в московском Свиблово — пойти мести улицы. Корреспондент kp.ru решил воспользоваться предложением (подробности)