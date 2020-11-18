"Сплошная расслабуха и сладкая житуха": как я испытывал на себе вакцину "Спутник V"

Медсестра Даша внимательно следила за температурой добровольцев. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Продолжение. Часть 1. Часть 2.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Вот и настал день, ради которого все это было затеяно. С утра медсестричка Даша поразила невидимым лучом электронного термометра мой лоб - 36,6. Потом из меня выкачали 4 пробирки крови. Для процедурных сестер я неудобный клиент: вены плохие, попробуй попади в такую. Но в опытных женских руках иголка оказывается там где надо. Лежи, дорогой, счас мы тут повампирим. Не очень приятно, но терпимо.

Теперь вот с соседом по палате ждем, когда позовут саму вакцину ставить. Врач предупредила: «Можно пить, но ни в коем случае не есть!» Завтрак, значит, откладывается? Эх, а ведь после того, как медсестры «попили» кровушку, что-то голодно, аж сосет под ложечкой.

С утра выдали дневник волонтера, который будет нужно заполнять в ближайшие 42 дня. Это два разлинованных листа с графами, куда надо поставить плюсик, если у тебя повысилась температура, случились озноб, головная боль, головокружение, снижение аппетита (ага, как же!), тошнота или рвота (а если меня от многого в нашей жизни тошнит?)... Кроме того, слабость, потливость, боли в суставах или мышцах, спазмы и т. д. Всего 15 пунктов-симптомов, за которыми придется наблюдать. Что ж, наука требует жертв!

А еще выдали самый обычный спиртовой градусник и к нему дневник термоконтроля, чтобы в течение трех дней каждые два часа я измерял температуру.

Вот так: вакцинация от ковида - это учет и контроль!

Хроника короновируса.

«ОЦЕНИТЕ БОЛЕЗНЕННОСТЬ УКОЛА»

На часах 11.43. Мне вкололи первую составляющую вакцины. Укол тонюсенькой иголкой в дельтовидную мышцу на плече. Совершенно безболезненный. Так что когда врач попросил оценить ощущения при инъекции, я оценил их в ноль.

Теперь в течение дня за мной будут наблюдать. Как же это занятно, быть в центре внимания медиков...

Через час после прививки температура повысилась до 37,0. Через три часа стала чуть выше - 37,2. Через пять часов - 37,0, а через семь часов, в 19.00, - 36,9. Что вполне нормально: это значит, что организм на вакцину реагирует. Сам я, впрочем, повышение температуры практически не чувствую. Ну с чем бы это сравнить? Как будто махнул рюмку водки. Легкая эйфория, и все...

У соседа по палате - он старше меня на 7 лет - температура балансировала в рамках статистических колебаний: через час после прививки было 36,2, через три часа - 36,8. Такая вялая реакция, как объяснили мне врачи, связана с так называемой супрессивной иммунной системой у пожилых людей, когда вакцина воспринимается организмом довольно спокойно.

В общем, все идет по плану. Ближайшие 24 часа покажут, как оно будет дальше...

РЕАКЦИЯ - ХОРОШИЙ СОН

Второй день после прививки прошел сонно: я почти весь его прокемарил, просыпаясь только для того, чтобы поесть и измерить температуру.

Она ведет себя странно: с утра нормальная -

36,6 - 36,7, потом повышается - максимум до 37,4, а к вечеру опять возвращается к базовым значениям. Сейчас вот на часах 18.30 - пришла сестричка, метко стрельнула мне электронным градусником в лоб и записала в свой журнал - 36,7.

В целом тут у меня сплошная расслабуха и сладкая житуха: делать ничего не надо, харчи приносят, посуду забирают, даже рукой-ногой пошевелить не приходится. Воплощение земного рая. Совсем как в представлении моториста из фильма «День радио», у которого самым ярким воспоминанием было, когда он шесть дней в больнице с аппендицитом лежал. Лафа-а-а!..

Главное - пореже бывать в толпе. Поэтому наш корреспондент предпочитает прогулки в безлюдных местах. Фото: Личный архив

МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВЧИК ТРИ НЕДЕЛИ

Я дома. Утром всю нашу группу волонтеров выписали, измерив напоследок температуру и накормив завтраком. Температура у меня оказалась идеальной - 36,4. Уже дома измерил еще раз, ртутный термометр показал и того меньше - 36,2. Чувствую себя отлично. Жена говорит, что я посвежел. Конечно, при таких-то каникулах...

В общем, все происходит, как и предупреждали врачи: первые 48 часов после введения вакцины легкое повышение температуры, потом возвращение к норме.

Теперь три недели перед повторной вакцинацией проведу вне больницы - попросили при этом все же соблюдать общие санитарно-эпидемиологические правила: носить в общественном транспорте и других общественных местах маску, мыть руки несколько раз в день не менее 40 секунд, обрабатывать их антисептиком, не трогать лицо руками и пр. А в остальном режим свободный.

Правда, через 11 дней у меня и остальных добровольцев еще раз возьмут кровь для исследования того, как изменились показатели после ввода первого компонента вакцины.

Кстати, перед выпиской всем нам выдали подробный эпикриз с данными анализов, которые были сделаны перед прививкой. Все данные (за исключением парочки не слишком существенных) у меня в порядке. Сердечный ритм правильный, кожные покровы без высыпаний, язык розового цвета... И т. д. и т. п. Да меня, девушки, можно на свидания звать! Но антител, увы, нет. Посмотрим, как будет формироваться иммунитет...

О том, как прошел второй этап вакцинации и что в итоге вышло, мы обязательно расскажем после его завершения. Следите за нашими публикациями на сайте kp.ru и в бумажной версии «Комсомольской правды».