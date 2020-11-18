Ужасная пятница 13 ноября 2020 года: астрономы прозевали астероид, который едва не сбил МКС

Астероид 2020 VT4 совершил гравитационный маневр у Земли на критически низкой высоте - ниже МКС..

Земля на днях попала под настоящий обстрел из космоса. В пятницу, 13 рядом с ней пролетели сразу пять астероидов - 2020 VF4, 2020 VL1, 2020 VT4, 2020 VW4 и 2020 VH5. Глыбы были невелики – не более 20 метров в поперечнике. Но их обилие впечатлило.

Хуже другое: один из астероидов – ранее неизвестный 2020 VT4 – астрономы прозевали. Обнаружили лишь 14 ноября - спустя 15 часов после того, как он оказался у Земли на рекордно близком расстоянии.

На следующий день астероид 2020 VT4 все-таки увидели среди звезд: он в красном "прицеле".

13 ноября 2020 года примерно в половине девятого вечера по московскому времени 2020 VT4 миновал острова Питкэрн (Pitcairn Islands) – заморскую территорию Великобритании в Южной части Тихого океана. Пронесся небывало низко - на высоте 380 километров со скоростью почти в 14 километров в секунду.

Астероид мог бы сбить Международную Космическую Станцию (МКС), которая летает на высотах от 340 до 430 километров. Но не сбил. Потому что МКС в этот момент находилась над Южной Атлантикой. Разминулись с глыбой и все спутники, которые находились на орбите.

Астероид подлетал к Земле незамеченным.

Астрономы, которые обнаружили 2020 VT4 с помощью телескопов системы «последнего предупреждения» ATLAS (Аsteroid Terrestrial-impact Last Alert System), расположенной в обсерватории на Гавайских островах (Mauna Loa Observatory in Hawaii) оценили размер астероида в 11 метров. Но до конца в своем выводе они не уверены. Глыба может быть и больше.

Астрономы сообщили о своем открытии в социальных сетях.

Последствия взрыва – если бы астероид все-таки углубился в атмосферу Земли – ученые оценивают по-разному. Одни ожидали бы яркое шоу высоко в небе, вроде того, которое, громыхая и сотрясая окрестности, устроил «Челябинский метеорит» сопоставимого размера.

Другие эксперты не столь благодушны. Вспоминают, сравнительно небольшой 10-метровый астероид, который вошел в атмосферу Земли 8 октября 2009 года. И взорвался над индонезийским островом Сулавеси в районе города Боне на высоте порядка 20 километров. Энергию выделил огромную. Согласно расчетам, которые произвели канадские астрономы Питер Браун (Peter Brown) и Элизабет Зильбер (Elizabeth Silber) из Университета Западной Онтарио (University of Western Ontario), мощность взрыва составила порядка 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это в три раза больше, чем от атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Взрывную волну зафиксировали несколько станций слежения, контролирующие ядерные испытания. Собственно, они-то и подняли тревогу. В ответ зашевелились астрономы. И выяснилось: никто вообще не заметил подлетающий астероид.

- Для того, чтобы отслеживать объекты диаметром хотя бы в 20-30 метров нужны телескопы гораздо мощнее, чем есть у нас сейчас, - оправдывался Тим Спар (Tim Spahr), директор Центра малых планет (Minor Planet Center in Cambridge, Massachusetts). - А чтобы создать сеть таких телескопов нужны миллиарды долларов.

Глобальная сеть, которая позволила бы вести наблюдения из разных точек, пока не создана. Отсюда и внезапные визиты незваных космических гостей. Особенно такие, которые они наносят со стороны Солнца. В год по два-три «подсолнечных» астероида обязательно прилетают, оставаясь «невидимыми» для астрономов до самого последнего момента. А то и после него. Как в нынешнюю пятницу 13. Или давеча - 9 ноября 2017 года, когда астероид 2017 VL2 поперечником в 32 метра тоже заметили на следующий день. После того, когда глыба уже удалялась.

Перспективы пока неутешительные. В который раз приходится убедиться, что далеко не о каждой космической бомбардировке можно предупредить загодя. А позднее обнаружение – за один-два дня - не оставляет шансов даже на эвакуацию населения из района падения астероида, если бы выяснилось, что оно - падение - все-таки угрожает.

Кстати, гравитация нашей планеты изменила траекторию движения 2020 VT4. До сближения с ней астероид совершал оборот вокруг Солнца за 549 дней, теперь будет совершать за 315 дней. Его орбита была наклонена на 13 градусов относительно плоскости эклиптики, нынешний угол составит чуть больше 10 градусов.

Траектория астероида, который мог бы сбить МКС.

Изменения – к лучшему. Астероид вроде бы перестал нам угрожать столь сильно. Его следующий визит астрономы ожидают 13 ноября 2052 года, но ближе, чем на 3 миллиона километров 2020 VT4 вряд ли уже подлетит.