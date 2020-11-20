Правда ли, что новый президент США - потомок запорожского казака Байды

Ну и никак не могла не оценить заслуги своего куратора незалежная. Фото: СОЦСЕТИ

Украинцы надеются получить по 38 кг золота на нос.

Встреть я эту новость в российском интернете, улыбнулся бы, посчитав за обычную байду, то бишь чепуху, стеб, вранье. «Мало кто знает, что Байден - далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду - лондонскому банкиру - передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Штаты».

С Буддой земляки

Но прочитал я это в фейсбучной ленте одного киевского знакомца. На украинском языке. И даже посочувствовал новому хозяину Белого дома. Боюсь, свежеиспеченные «земляки» теперь с него не слезут, требуя назад золотишко.

Догадываюсь, кто мог запустить сенсацию. Человек, чей девиз «Я мудрость пью из черепа эпохи, и у напитка украинский вкус...»

Пост Валерия Михайловича Бебика. Фото: СОЦСЕТИ

Валерий Михайлович Бебик. Доктор политических, кандидат психологических наук, профессор. Проректор открытого международного университета «Украина». Бывший сотрудник администрации, пресс-службы президента Украины…

Сей достойный муж прославился историческими открытиями поистине мирового масштаба. Вот лишь некоторые.

- Украина - родина мамонтов. Первый в мире музыкальный ансамбль появился на Черниговщине, где охотники у костра после поедания добычи наслаждались тарахтением на обглоданных костях зверей-исполинов.

- Украинская земля - место зарождения религии и письменности на планете. Здесь родился Зороастр - первый пророк единого бога Солнца.

- Старейший храм планеты - Каменная Могила (ХІІ - ІІІ тыс. до н. э.). Его жрецы на древней запорожской земле создали миф о сотворении мира и разработали основы религиозного мышления, которые легли в основу всех ныне сущих мировых религий.

- Скифо-трипольская цивилизация имела многотысячные города, двухэтажные дома, прирученного коня, плуг, символы креста и полумесяца (за 3 тыс. лет до христианства и 3,6 тыс. лет до ислама).

- Христос - галичанин. Распяли его не на Голгофе, а на Говерле, самой высокой украинской горе в Карпатах.

- Бог Будда принадлежал к будинам, проживавшим на территории древней Украины. Имя этого народа сохранилось в названиях населенных пунктов Середина-Буда (Сумщина), Буда (Черниговщина) и т. д.

- Бог Вишну - Вишня. Так его назвали древние украинцы, переселившиеся в Индию.

- Название главного египетского храма Хет-ка-Птах звучит очень уж по-украински: «Хата-Птаха». Первый фараон Египта Менес - из райцентра Мена на Черниговщине, как и знаменитая Нефертити. Тутанхамон - тоже укр. Как и Чингисхан, хан Мамай, Тохтамыш…

- Античный мир получил свое название от праукраинского племени антов. Платон, Аристотель и ряд других великих философов древности - укры.

- Основатели Рима Ромул и Рем - выходцы из г. Ромны на Сумщине.

- Римский император Сулла - выходец из Посулья.

- Столицу Ливии г. Триполи так назвали эмигранты из Триполья - села в Киевской области.

Вы крутите пальцем у виска? Совершенно напрасно. Планетарные открытия Бебика зафиксированы в газете «Голос Украины» - органе Верховной рады. Озвучены на радио, ТВ. Так что все очень серьезно.

Сенсация про украинские корни Байдена, как видим, аккурат в научном стиле Бебика.

Ужас турецкого султана

А кто, собственно, предок нового президента Америки? Волынский православный князь Дмитрий Иванович Вишневецкий-Байда. Его еще называют первым украинским гетманом. В 1555 году на днепровском острове Малая Хортица построил городок-крепость, прототип Запорожской Сечи, казацкой вольницы, воспетой в повести Гоголя «Тарас Бульба» и одноименном фильме Бортко, а также на знаменитой картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Отсюда Вишневецкий ходил в походы на турок и татар, наводя ужас на султана. Брал Очаков. Служил Ивану Грозному. Царь выделил Вишневецкому на кормление городок Белев (ныне в Тульской области), удостоил титула князь Белевский. Но однажды счастье боевое изменило основателю Запорожской Сечи. Раненым он попал в плен. Согласно легенде султан Сулейман I предлагал ему большой пост в империи и свою дочь в жены, если тот примет ислам и присягнет ему на верность. Православный князь отказался переходить в «проклятую веру». Взбешенный Сулейман приказал подвесить Байду на железный крюк за ребра на крепостной стене Стамбула. Князь висел на стене три дня и три ночи, продолжая свирепо ругать веру турок и славить Христа. Пока его не пристрелили из луков. Остров Малая Хортица сейчас носит имя Байды, там стоит памятник Вишневецкому.

Дурень думкой богатеет

История с золотом Полуботка, которое якобы попало в руки уже английскому предку Байдена, и вовсе фантастическая. Его называют самым большим наследством в мире, до сих пор не востребованным.

Дело было так. Богатейший черниговский полковник Павел Полуботок возжелал стать гетманом Малороссии. Подмазал вороватого сподвижника царя Александра Меншикова и получил должность. Лучше бы он этого не делал! Грозный Петр отправил Павла за коррупцию в Петропавловскую крепость, где тот и умер в 1724 году. И все о нем забыли. Как вдруг в 1907 году профессор-историк Александр Рубец опубликовал в журнале «Новое время» сенсацию. Дескать, незадолго до ареста гетман отправил в английский банк 200 тысяч золотых монет (две бочки!) под 7,5%. Министерство иностранных дел России выписало ордер на расследование российскому консульству в Лондоне. В городе Стародубе собрались около сотни наследников Полуботка. Скинулись, наняли адвоката Кулябко-Корецкого, чтобы тот съездил в Лондон, отыскал наследство. Первая поездка Кулябки результатов не дала, а потом началась Первая мировая…

Очередной ажиотаж вокруг золота гетмана возник в незалежной в 90-е. Когда страна отделилась от Москвы. Полуботок якобы завещал 80% золота на будущее независимой Украины (!), а остальное - своим наследникам. С процентами набежало 22 триллиона фунтов стерлингов! Такое умопомрачительное богатство само плыло в руки! Поэт Владимир Цибулько подсчитал: если золото будет возвращено, на каждого гражданина независимой Украины придется 38 кг. И работать никому не надо. Когда премьер Великобритании Маргарет Тэтчер прибыла с официальным визитом в Киев, ей поступил депутатский запрос о золоте. Украинский парламент создал специальный комитет во главе с историком-академиком Петром Тронько. Тот съездил в Лондон, но следов золота не нашел. И не мог найти. Судя по расследованию издания «Коммерсантъ - Власть», хитрый член политбюро Анастас Микоян вроде бы тайно договорился с англичанами, что СССР не будет предъявлять претензий Лондону в обмен на урегулирование советских долгов Великобритании.

Вот сколько всего переплелось в коротком сообщении про украинские корни нового президента США. Но знает ли сам Байден, католик с ирландскими корнями по матери, про православного предка из Запорожской Сечи - большой вопрос. Думаю, ему сейчас вообще не до генеалогического древа. Его прапрапрадед по отцу Уильям Байден действительно родился в Англии и эмигрировал в Соединенные Штаты. Имел ли он отношение к золоту гетмана, неизвестно. Но даже если имел, то, судя по громкой коррупционной истории сына президента на Украине, граждане незалежной ничего от Байдена не получат. На Джо где сядешь, там и слезешь. Остается им пить водку «Золото Полуботка», выпускаемую во Львове с 2000 года.