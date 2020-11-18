В бой идут дамы: зачем в Армении сформировали женский батальон для войны в Карабахе

Отряд был назван супругой премьера Пашиняна Анной Эрато - в честь армянской царицы. Фото: wifeofarmenianPM/Facebook

Камуфляж для первой леди

Более 150 представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 55 лет уже записались в этот отряд добровольцами. А новые желающие рвутся в штаб отбора. Но зачисляют не всех - отказывают женщинам с маленькими детьми и многодетным. Первую роту возглавила супруга премьера Армении Никола Пашиняна - Анна Акопян (кстати, сын премьера Ашот уже на фронте), еще в октябре сменив элегантную цивильную одежду на грубый армейский камуфляж.

И вот теперь Анна пишет на своей страничке в соцсетях: «После десятидневной тренировки наш отряд готов к выполнению боевого задания». Она также опубликовала фото учений отряда. По словам супруги премьера, их отряд назван именем армянской царицы Эрато. Хотя теперь, после подписания договора с Азербайджаном, непонятно, что будет с женской ротой, ведь война в Карабахе, похоже, закончилась. И слава богу, что женщинам не пришлось воевать.

Понятно, что стремление армянской элиты быть «в одном окопе» со своей армией рассчитано было на подъем в народе патриотизма. Этот прием придуман давным-давно. Так во время войн часто делали представители власти и других стран - иногда искренне, иногда напоказ. Словом, дело это не новое. Впрочем, как и создание женских рот, батальонов, полков.

Возбудители патриотизма

Но вот зачем армянам этот женский отряд? Ответ инициаторов такой затеи прост, как саперная лопата: «Ожидается, что присутствие женщин с оружием дисциплинирует воюющих мужчин и поднимет их боевой дух». Ну и как вам это? По такой логике выходит, если в каждое армянское подразделение включить женщину, то такая армия станет непобедимой?

А может быть, армянским войскам Нагорного Карабаха попросту штыков не хватает? Да нет же. Мобилизационный резерв у армян такой, что можно сформировать еще одну такую же армию (причем из мужиков, которые служили и умеют держать в руках оружие). Зачем же гнать на фронт наскоро обученных юных дев и дам в солидном возрасте, которые на поле боя большую ценность иметь вряд ли будут, потому что в довоенной жизни орудовали лишь домашним половником или офисной авторучкой? Чтобы превратить их в пушечное мясо? Другое дело, если среди них есть, скажем, матерые снайперы. Но таких ведь наберутся единицы…

Ну куда бы еще ни шло определить этих «амазонок» на тыловые должности, подальше от передовой - в полевые госпитали, на пункты связи или питания. Разумеется, с учетом гражданских специальностей и опыта работы по профилю. А вот так, скопом отправлять женщин на фронт под благородным лозунгом - грудью защитим родную землю! - кто назовет это разумным?

Но уже нашлись захлебывающиеся от восторга: «Почему я искренне восхищаюсь этим поступком? Девушки показывают, что проблема Карабаха - действительно народная и она затрагивает реально каждого вне зависимости от пола.

Более значимым это явление становится благодаря участию жены премьера».

Но никакой по-кавказски горячий патриотизм не может отменить ценности человеческой жизни. Тем более женской.

Впрочем, в военном пантеоне «Ераблур» в Ереване покоятся 7 героически погибших во время прошлых войн армянок…

Батальоны смерти

Кто-то из армян обязательно мне скажет: а разве в истории России, будь она царской или советской, не было такого, когда в военное время создавались женские боевые формирования? Отвечаю: было такое.

Во время Первой мировой войны в России формировались женские батальоны (их еще называли «батальонами смерти»). Они создавались Временным правительством как раз с пропагандистской целью - поднять патриотический настрой в армии и устыдить солдат-мужчин, отказывающихся воевать.

Самым знаменитым таким формированием стала «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкаревой». В эту команду записывали прежде всего женщин-военнослужащих из фронтовых частей, имевших реальный опыт пребывания на передовой.

Но у высшего командования все равно были большие сомнения в целесообразности использования таких формирований.

Например, генерал Деникин был категорически против женщин в боевых подразделениях: «Не место женщине на полях смерти».

А генерал Корнилов в итоге запретил создание новых женских «батальонов смерти» для боевого применения, а уже созданные предписал использовать только на вспомогательных участках (охрана, связь, медчасти).

Ночные ведьмы

А вот во время Великой Отечественной войны боевые женские формирования снова появились - уже в составе Красной армии. Одним из них и, пожалуй, самым знаменитым стало объединение, которым командовала легендарная летчица Марина Раскова. В ее авиагруппу входили аж 3 полка - бомбардировочный, истребительный и ночной бомбардировочный. Летчиц из последнего полка немцы называли «ночными ведьмами».

33 процента личного состава израильской армии - женщины. Фото: Instagram.com

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Женщины в армиях мира

Сегодня в Российской армии - более 40 тысяч женщин (из 1 миллиона человек всего состава Вооруженных сил). Они служат добровольно, на контрактной основе по 150 специальностям, как правило, не связанным с боевыми действиями - в военно-учебных заведениях, подразделениях связи, медицинской, вещевой, продовольственной службах.

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Норвегия первой из стран Европы и членов НАТО ввела всеобщую воинскую повинность - в том числе для женщин. Призывницы начали службу летом 2016 года. В настоящее время обязательный призыв для женщин существует в Израиле и Мьянме. Отказ от службы карается тюремным заключением.

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В Израиле женщины проходят обязательную срочную службу в течение 2 лет (мужчины - 3 года). Но призывной возраст тоже имеет значение. Замужних и с детьми, старше 27 лет (и если не позволяет здоровье) не призывают. Но по личному желанию срок службы израильтянок может быть продлен. Некоторые девушки выбирают службу в боевых частях, и это не редкость. Сегодня женщины составляют до 33% личного состава израильской армии.

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В США женщины были допущены к военной службе в 1942 году, когда в дополнение к корпусу медсестер была учреждена женская вспомогательная служба сухопутных войск. Сейчас женщины составляют 20% личного состава вооруженных сил США. Они задействованы во всех родах вооруженных сил, кроме частей спецназа.

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В канадской армии женщины стали служить с 1895 года. А в 2001 году для них был ликвидирован последний запрет - на службу на подлодках.

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Во Франции женщины служат в армии с 1939 года. Сегодня французская армия самая «феминизированная» в Европе, более 22% служащих - женщины. Они служат во всех войсках, кроме Иностранного легиона, морской пехоты и подлодок. С 1995 года им разрешено пилотировать самолеты.

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В ФРГ с 1975 года женщинам было предоставлено право служить в бундесвере только в санитарных войсках. А в 2001 году они получили возможность проходить службу в боевых подразделениях.

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В Великобритании в 1917 - 1919 годах были сформированы Женские королевские военно-воздушные силы, Королевский вспомогательный корпус военно-морских сил и Женский автотранспортный легион. В 1990 году женщинам разрешили служить в ВМС, а в мае 2012 года, впервые в истории страны, женщина стала командиром боевого корабля. Численность женщин в армии - 10%.

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В Швеции прием женщин на службу добровольцами был разрешен в 1980 году. Сегодня они составляют 10 - 15% от общего числа призывников.

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В Испании женщины служат в армии наравне с мужчинами. Их доля - 14% от всего личного состава вооруженных сил.

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В Иране есть женские батальоны «Аз-Зохра». Это женский «спецназ», входящий в полувоенное формирование «басидж» под эгидой Корпуса стражей исламской революции.