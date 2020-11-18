Обычно зима - прибыльный сезон для пенсионеров, желающих подзаработать. Но коронавирус спутал все карты. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Обычно зима - прибыльный сезон для пенсионеров, желающих подзаработать. Например, гардеробы - их традиционная поляна. Но коронавирус спутал все карты.

Зато в разы выросли предложения удаленной работы. И еще обнаружилось, что на удаленке сглаживается разница в возрасте. Работодатели «распробовали» пенсионеров - оказалось, что вполне годятся. И если раньше, до периода самоизоляции, найти работу после 50 было практически невозможно, то теперь часто даже специально указывают в вакансиях: работа подходит для пенсионеров.

Менеджер по набору персонала

Самая массовая профессия, которую предлагают «не портящим борозды коням», - это менеджер по набору персонала. Выбираю компанию покрупнее. Звоню.

- Надо будет набирать персонал для работы вахтой, - объясняют мне. - Мы формируем бригады на разные объекты по всей стране: в Подмосковье, в соседних областях. Инструкции, что говорить, пришлем.

- Не надо будет людей обманывать?

- Зачем, там нормальные условия. Например, сейчас набираем людей в Нижегородскую область на производство автомобильных жгутов. Вахта: 60 дней - работа, 30 - дома. Проживание в хостелах по 2 - 3 человека в комнате, бесплатные обеды. Спросят про зарплату - вы говорите сначала по максимуму. Можете, конечно, сказать среднюю реальную, но тогда он перезвонит по другому телефону и попадет на другого агента. Тот скажет максимальную цену, и в результате комиссионные за работника получит он, а не вы. Но уж если позвонивший спросит, сколько стоит смена, то говорите честно, мы вам тоже дадим эти цифры. Оклада у вас нет, за каждого привлеченного работника получите 3 тысячи рублей. Оплата после того, как он отработает 5 смен. В месяц сможете заработать 50 тысяч. Деньги перечисляются вам на карточку.

- Договор будем заключать?

- Конечно. В офис приезжать не надо, все по интернету. Составим договор, вы его распечатаете, подпишете, потом сфотографируете или отсканируете - и пришлете мне по электронной почте, ничего сложного.

- Но если обнаружится, что пенсионер работает, то он же лишится региональных надбавок!

- Не переживайте! Договор остается у нас с вами и никуда дальше не идет.

Всем хороша работа, только одно но. Нужно самому размещать объявления о поиске работников. Хочешь бесплатно - клей на столбах. Хочешь, чтобы побольше человек его увидело, придется давать объявление в газетах или на профильных сайтах. Например, на Авито.Ру за два объявления надо заплатить больше 1000 руб.

Возможно, поэтому закрепляется в агентах лишь один из десяти обратившихся пенсионеров. Но качеством их работы на фирме довольны. Так и сказали: «Очень ответственно относятся к своему делу».

К слову, трояк за привлеченного работника - это минимальная ставка. Некоторые компании и по 6 тысяч обещают, и по 10.

Удаленный продавец

Другая массовая профессия для старшего поколения - это менеджер по продажам или по привлечению услуг. Запчасти, установка пластиковых окон, здоровое питание, даже навязывание кредитов - оказывается, и здесь нужны пенсионеры! Сидишь и обзваниваешь - такая работа неплохо получается у бывших учителей, врачей, администраторов и чиновников. У них грамотная речь, хорошо поставленный голос, пояснили «КП» в одном из агентств.

Есть нужда и в профильных «продажниках». Ну это спецы. Например, покупать и продавать древесину без опыта и знаний соваться нет смысла. Сейчас поиск таких менеджеров активизировался - приглашают со своей клиентской базой. И те откликаются - потому что удаленка дала больше свободы, начальство не застукает, что подрабатываешь на конкурентов.

Третья по распространенности позиция - это работники различных кол-центров. Тебе звонят, ты со знанием дела объясняешь, кому перезвонить и по какому вопросу. Что-то вроде секретаря. Самая пенсионерская работа - день-деньской болтай по телефону, а тебе за это еще и приплачивают.

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«Предлагали ножницы на дому собирать. Но почему-то предоплата - с меня»

«Нашел работу по интернету - собирать ножницы на дому. Только надо было сделать предоплату 3800 руб. на случай, если я сломаю оборудование. А у меня пенсия 10 тыс. руб. Послал их подальше.».

Юрий.

«Просмотрел огромное количество сайтов. Полно аферистов. А на честной работе платят копейки. Мне бы тысяч 10 - 15 в месяц, но и такие деньги заработать очень сложно».

Андрей.

«Хотел зарегистрироваться на сайте, где услуги размещают, - просят портфолио. Откуда оно у меня? Просто работа очень нужна, а то пенсии даже на похороны не хватит. А работы у нас в станице днем с огнем не сыщешь».

Николай.

«У меня стаж 33 года, пенсия 9400. Подрабатываю на дому. Посидеть с ребенком от 100 руб./час. Передержка собак или кошек - 200 руб./сутки. Все доходы - 3 - 5 тыс. в месяц. А работала я с профессиональными компьютерными программами, была замдиректора, начальник отдела».

Анна.

«ВНИМАНИЕ! Сейчас расплодилось много курсов «Как заработать на фрилансе». Пустая трата времени и денег. Обращаться к ним не стоит».

Приятно и поговорить, и деньги получить! Фото: Shutterstock

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Труд - лекарство от старости

Как показало недавнее исследование портала SuperJob, среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 40 тыс. руб. в месяц.

Поскольку в реальности средняя пенсия по стране 14,1 тыс. руб., то, чтобы выйти на желаемый уровень, надо подрабатывать. По данным портала trud.com, средняя зарплата работающих пенсионеров за октябрь составила 31 770 руб. А портал Авито.Ру ранее сообщал, что на подработках, не требующих квалификации (расклейка объявлений, раздача листовок, разнос буклетов по почтовым ящикам, агент на телефоне), в реальности можно заработать от 15 до 25 тыс. руб. Сейчас «уличных» предложений стало меньше, зато для удаленки зарплаты выросли.

- Пенсионеры во время коронавируса оказались очень востребованы, - сказал «КП» проректор Российской финансовой академии Александр Сафонов. - Из дома можно работать практически во всех областях, но, мне кажется, эффективнее заниматься тем, что тебе знакомо. Можно вести бухгалтерский учет, проводить маркетинговые исследования, инженеры могут удаленно заниматься расчетами, проектированием. Можно заниматься преподаванием. Репетиторы, кстати, очень хорошо сейчас стали зарабатывать: 400 тысяч в месяц - это не фантастика, а реальные заработки востребованных педагогов. Выросли спрос и предложение на видеокурсы по фитнесу - если пенсионер в хорошей форме и занимается, например, йогой, то может организовать видеокурс для своих ровесников, которые сидят дома.

Работа для пенсионера - это не только деньги, но и эликсир жизни.

- Работа защищает пенсионера от ранней деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, - сказал «КП» психолог Андрей Зберовский. - Люди активны, постоянно в тонусе, их мозг работает - это препятствует развитию старческих заболеваний, дает ощущение бодрости. Разумеется, речь не идет о слишком нервной или изнурительной работе с непосильными нагрузками и бессонными ночами. Чаще всего о подработке на пенсии говорят в связи с нехваткой денег. Но есть и другая мотивация - когда люди, скопившие к пенсии немалые суммы, просто не могут сидеть без дела. И еще: пенсионный возраст и возможности дистанционной работы - отличная возможность попробовать себя в чем-то новом, хоть в бизнесе, например.