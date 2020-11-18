Кабаны вы мои, кабаны

- Картошка есть? А если найдем? Фото: Shutterstock

Как-то были у меня клиенты с Лазовского района. Охотники. Помогала им в суде и в юстиции. И моталась в район регулярно.

Для не местных: Лазовский район - это умопомрачительное по красоте место в Приморском крае. Самая настоящая тайга, с кедрами, горами, чистыми и быстрыми реками. Район плохо освоен человеком и по этой же причине очень хорошо - животными. Их там много. Очень много.

Почти все местные мужики, конечно же, с ружьем в лес регулярно ходят. Те, кто с охотниками дело имел, знают, что это люди определенного склада характера... Одним словом, мужики! Хлебосольные, гостеприимные.

И вот по делам нам надо было ехать прямо в лес дремучий, тайгу глухую. Час мы скакали по кочкам, потому что это только называли дорогой. Полумрак, тайга густая, солнце почти не пробивается сквозь кедрач. И вдруг - хлобысь! Поляна - солнечная, красивая. Дом, в котором живет егерь с семьей. Огород с аккуратными рядами картошки...

Выходим из машины и... О боже!

Закат окончил летний теплый вечер…

Остановился на краю землю...

Юра Шатунов орет так, что приходится говорить громко, чтобы услышать друг друга. На столбах по периметру огорода установлены динамики, и из них звучит музыка.

Заходим в дом. Общаемся, решаем вопросы. Подписываем необходимые бумаги. Обедаем. Закусываем.

А на улице Юра уже надрывается белыми розами.

И так весь «Ласковый май», известный и не очень по кругу, пару часов подряд до самой темноты.

Тебя я в этот вечер не замечу

И лживые не нужно слезы лить.

- Простите, - не выдерживаю я и обращаюсь к хозяину дома. - Вы такой меломан и так любите «Ласковый май»?

- Терпеть не могу. Тошнит уже от него, - грустно отвечает егерь.

- А зачем тогда вот это все на улице? - киваю я в сторону окна и страдающему по седой ночи Шатунову.

- Кабаны...

- Что кабаны?

- Кабанов я так отпугиваю. Они, падлы, иначе всю картошку пожрут. А так боятся. Даже близко не подходят. Я и сирену раньше включал, и рок тяжелый, а им все по хрен. Начисто огород рылами своими вычищали. Чего я только не перепробовал, все бесполезно. А это тесть мне посоветовал. Включи им, говорит, «Ласковый май», его теща любит, а ее даже кабаны боятся, значит, и «Ласкового мая» тоже испугаются.

И сработало. Второй год включаю весь сентябрь. Кабанов как ветром сдуло, за километр огороды обходят. Еще Стаса Михайлова можно, конечно, но тогда зверь вообще далеко уходит, километров на десять...

Прощались мы под «Белые снежинки». Егерь с собой напихал мне меда с пасеки своей, лимонника и шишек («для запаху»).

Когда ехали обратно в темноте по разбитой дороге, в лесу сверкнули в свете фар глаза. Кабаны. Голодные и злые. Да и как тут не злиться-то. Вот они, рядом - огороды, полные картохи, вкусной и хрустящей, но орущей голосом страшным.

«Глупые, - подумала я, смотря на перебегающих дорогу диких хрюшек. - Радуйтесь, что вам Баскова не включили, вообще бы мигрировать в соседний район пришлось...

Добрый у вас егерь».

В роли моделей сегодня выступили: Лиса Патрикеевна... Фото: Наталья УСЕНКО

ФОТООХОТНИКИ

Лисичка, улыбочку!

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы в нашу рубрику «Фотоохотники». Сегодня фототрофеями поделилась Наталья Усенко:

...луговая собачка... Фото: Наталья УСЕНКО

- Увлекаясь фотоохотой, очень трудно выбрать один кадр на суд зрителей. Все кадры, кроме белки, сняты в уголках Павловского района. Белочка попалась в экопарке города Россошь. Кадр с рыжей хитрюгой я бы назвала «Улыбка лисицы». Вы только посмотрите на этот лукавый взгляд! Кадры с сусликом (он же байбак, он же сурок, он же луговая собачка) пожалуй, самые любимые. Следить за животными в дикой природе, как правило, довольно сложно, и наблюдать за ними надо так, чтобы не нарушался привычный режим их жизни - в этом мне помогает телеобъектив с фокусным расстоянием 500 мм.

...и ореховая белочка. Фото: Наталья УСЕНКО

Дорогие друзья, если у вас тоже есть подобные снимки, да еще с рассказом, как они были сделаны, - добро пожаловать. Присылайте фото на sazonov@kp.ru.

Ну вылитый Чебурашка! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СТОП-КАДР

Кто сказал, что все в этом мире уже открыто? Щелкните его по ушам! Ибо случилось чудо - австралийские ученые наткнулись на нового, неизвестного науке зверя!

Ну как зверя… Зверька. Чем-то очень похожего на Чебурашку. Это оказалась особая разновидность млекопитающего под названием планер (типа белки-летяги), которую никто еще никогда из ученых не видел.

Ну вот теперь увидели… И мы с вами - тоже.