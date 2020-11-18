Немецкая полиция арестовала банду похитителей драгоценностей

Во вчерашней масштабной операции участвовали 1800 полицейских Фото: REUTERS

Полиция ФРГ задержала трех человек - Виссама, Реммо и Башира Реммо, принадлежащих к организованной этнической преступной группировке, основанной на родственных отношениях и специализирующейся на крупных грабежах и кражах.

Среди задержанных нет главных подозреваемых — братьев-близнецов Абдулы и Мохамеда Реммо. Прокуратура выдала ордер на их арест. Оба объявлены в розыск.

Все они - граждане ФРГ и, по сообщениям полиции, с «иммигрантскими корнями одного арабоязычного народа, проживающего на юго-востоке Турции».

Семья Реммо хорошо известна правоохранителям: в феврале этого года несколько человек из этого клана были осуждены за кражу 100-килограммовой золотой монеты из берлинского музея Боде.

Во вчерашней масштабной операции участвовали 1800 полицейских из Берлина, Бранденбурга, Дрездена и Тюрингии. Они блокировали несколько домов, затем провели обыски в 18 квартирах.

Все это было связано с ограблением века: ровно года назад в Дрездене был ограблен один из старейших музеев мира – галерея «Зеленый свод».

В нем хранится коллекция сокровищ герцогов, князей и королей саксонской династии Веттинов, работы лучших ювелиров Европы времен ренессанса и классицизма. Члены королевской династии пополняли коллекцию начиная с ХVI века.

Никто никогда не брал на себя ответственность оценить ее стоимость в денежном выражении. Руководство Государственного собрания искусств Дрездена, которому принадлежит галерея, считает ее бесценной. По оценкам некоторых специалистов, стоимость похищенного составляет более одного миллиарда евро.

Сработала сигнализация, камеры видеонаблюдения зафиксировали профессиональные и слаженные действия преступников.

Взлом охранники заметили в 4.56 утра. Спустя три минуты из центра безопасности музея поступил вызов в полицию. Никто не может объяснить, почему охранникам галереи понадобилось 180 секунд, чтобы набрать 112 или снять трубку прямой связи. Первый полицейский патруль прибыл на место в 5.04. Дрезденское отделение полиции находится всего в 600 м от места преступления. Но на месте преступления уже никого не было.

Ограбление заняло 5-6 минут. Воры действовали они на редкость слаженно. У профессиональных грабителей это называется «уложиться в норматив приезда полиции». Они разбили витрину топором и украли около 20 золотых и бриллиантовых украшений, большинство из которых были изготовлены для Августа Сильного и Августа III в конце XVIII века.

Полиция Германии прилагает титанические усилия по поиску преступников. Был составлен фоторобот молодого человека, который приобрел автомобиль. За помощь в поиске грабителей обещано вознаграждение в 500 000 евро. Бдительные граждане откликнулись на призыв о помощи, в полицию позвонило 1300 человек!