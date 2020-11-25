История легендарного бренда шампанского

За эти полтора века в истории нашей страны было немало непростых периодов, и винодельня «Абрау-Дюрсо» также переживала и взлеты, и падения. Но даже в самые сложные времена шампанское от «Абрау-Дюрсо» было символом хорошего настроения и праздника, надежды на легкую и радостную жизнь и непременным атрибутом новогоднего стола. Как раньше, так и сейчас это шампанское славится своим качеством и верностью традициям. Поэтому даже спустя все это время многие российские семьи отдают предпочтение именно ему.

НОВАЯ КАЛИФОРНИЯ

А ведь тогда, 150 лет назад, все могло пойти совсем иначе! Вместо винограда в долине реки Дюрсо могли начать выращивать табак или плодовые деревья. В первые годы Абрау-Дюрсо существовало как удельное имение: но в итоге место отдали для разведения винограда.

Ни Крым, ни другие места, по словам первого агронома Черноморского округа Федора Гейдука, не могли сравниться в климате и условиях с юго-западным склоном Кавказа - «Новой Калифорнией», как ее называли в рапортах государю.

Первый урожай с местных лоз собрали в 1877 году - это были сорта Рислинг и Португизер, привезенные из окрестностей Вены. Хозяйство постепенно развивалось, и всего за семь лет вино из Абрау-Дюрсо получило высшие награды на винодельческой выставке в Ялте. Мечты о производстве собственного, российского шампанского стали реальностью!

Однако настоящий расцвет наступил в 1890-х годах. Тогда винодельни попали в ведение «короля экспертов» - известного знатока вин князя Льва Голицына. Именно под его руководством удельное имение Абрау-Дюрсо стало специализироваться на выпуске шампанского. Голицын же привлек к работе в России и многих французских виноделов, в том числе знаменитого шампаниста Виктора Дравиньи, который был назначен главным энологом в Абрау. Именно Виктор Дравиньи довел этот напиток до совершенства. Первый же тираж новых вин собрал высочайшие отзывы и попал на императорский стол. Сам Виктор Дравиньи получил особые награды от Николая II.

Князь Лев Сергеевич Голицын (1845 - 1915). Основоположник российского виноделия. Фотоархив № 1253

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ

К моменту Первой мировой войны шампанское «Абрау-Дюрсо» было уже хорошо известно и в России, и за рубежом, и даже пользовалось особой благосклонностью императора Николая II. Но в военные годы производство вина сократили: рабочих рук не хватало, многие приглашенные из Франции виноделы вернулись на родину. В 1916 году была выпущена последняя бутылка «дореволюционного» «Абрау-Дюрсо».

Революционные годы выдались непростыми. Сотрудникам не раз приходилось спасать энотеку и подвалы «Абрау-Дюрсо» от разграбления - как от белогвардейцев, так и от революционных матросов и солдат. Но ни смена режима, ни смена власти не сказались на вкусе шампанского - работники завода держали высокую планку и приложили все усилия, чтобы сохранить качество напитка.

Позднее, в 1936 году, Совнарком выпустил известный декрет «О производстве «Советского» шампанского», который стал стартом к демократизации элитного вина. Шампанское должно было попасть на столы простых рабочих и тружеников. Для этого стал использоваться новый, более быстрый метод производства - резервуарный, каким сегодня производят Просекко. Так называемый метод Шарма позволял получить большие объемы вина в довольно краткие сроки, вследствие чего напиток стал более доступным по цене. Такое шампанское получило название «Советское» и еще долгие годы пользовалось народной любовью - без него не обходились ни свадьба, ни Новый год.

ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ

Пожалуй, ни Великая Отечественная война, ни распад СССР не ударили по состоянию виноделен так, как сухой закон 1985 года. Именно в это время «Абрау-Дюрсо» чуть не лишился половины всех виноградников! И только благодаря правильному руководству виноград удалось спасти, на вырубку пошли старые лозы, требовавшие омоложения. Но уже после смерти директора «Абрау-Дюрсо» Николая Клочко в 1997 году в хозяйстве начались безвластие и настоящий упадок. Только в 2006-м, с приходом нового владельца - Бориса Титова, винодельня получила второе дыхание и началось восстановление.

Сегодня в «Абрау-Дюрсо» много работают над качеством выпускаемых вин и, как и прежде, приглашают на производство ведущих специалистов в этой области. Так, сейчас пост главного энолога вновь занимает француз из Шампани, винодел Жорж Бланк.

И в качестве реверанса в сторону истории в «Абрау-Дюрсо» выпустили премиум-линейку вин «Виктор Дравиньи» в честь его дореволюционного предшественника. Сейчас все вина под маркой «Абрау-Дюрсо» производятся из винограда, выращенного только в России.

Виктор Дравиньи с семьей. Архив семьи Дравиньи. Фотоархив № 1284

КСТАТИ

Сейчас Абрау-Дюрсо - это не только винный завод, а еще и туристический центр. Помимо экспозиций, посвященных истории виноделия и самого завода, здесь работает музей современного аудиовизуального искусства «Галерея света Абрау». Для туристов и посетителей открыты отели и рестораны, для желающих постичь азы кулинарии работает гастрономическая школа. На водах озера Абрау проводят занятия детская парусная школа и занимаются профессиональные яхтсмены, а на берегу действуют школы йоги и трекинга. Но, несмотря на то что Абрау-Дюрсо сильно преобразился за эти полтора века, здесь можно все еще почувствовать атмосферу старинной винодельни - особенно во время прогулки по Голицынским подвалам. Не изменился и характер самого напитка - шампанское от «Абрау-Дюрсо» такое же праздничное и легкое, оно прекрасно дополнит любые яркие события и украсит важные моменты жизни.