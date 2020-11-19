Как кооператив помогает купить квартиру у моря

Светлана жила и работала на северо-западе нашей страны, однако с детства мечтала жить у моря. Благодаря кооперативу в прошлом году она смогла купить небольшую, но комфортабельную однокомнатную квартиру для себя и дочери в Сочи. Квартира – 35 кв. м в новом жилищном комплексе бизнес-класса, расположенном почти на самом Черноморском побережье. Светлана в течение нескольких месяцев собрала сумму, необходимую для первоначального паевого взноса, – 35%, и кооператив в ее интересах приобрел квартиру в курортной столице России.

Пайщица загодя нашла работу в Сочи, благо она опытный финансовый специалист. «Мы с дочерью – семья довольно скромного достатка, – говорит она. – Но ежемесячный платеж в кооператив совершенно необременителен, так как предоставленные кооперативом средства из его паевого фонда беспроцентные, а членские взносы в кооператив, которые также включает этот платеж, небольшие. Так что кооператив не только позволил мне осуществить свою мечту, но и дал возможность приобрести квартиру максимально экономным способом».

Олеся – практикующий юрист, окончила один из ведущих столичных юридических вузов – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина. Она так же, как и Светлана, недавно приобрела квартиру в Сочи с помощью кооператива, правда, не для себя, а для своей мамы.

Олеся вспоминает, что долго анализировала различные варианты покупки квартиры, пока наконец не узнала о нашем кооперативе. Она тщательно изучила документы кооператива, советовалась с коллегами, занимающимися жилищным правом. «Провела анализ всей информации, увидела, что документы и деятельность кооператива полностью соответствуют действующему законодательству. Меня устроили условия покупки с помощью кооператива. И я приняла решение о вступлении в кооператив», – вспоминает она.

Банки, по ее словам, готовы были предоставить кредит на 15–20 лет, но Олесю не устраивало слишком долгое обременение. Кооператив же предоставляет средства в рассрочку на срок не более 10 лет со сравнительно небольшой переплатой.

«При этом в кооперативе после внесения минимального паевого взноса 35% некоторое время нужно стоять в очереди на покупку квартиры, кроме того, собственность на квартиру в период погашения паевых средств, предоставленных на ее покупку в рассрочку, будет оформлена на кооператив. Эти обстоятельства я учитывала при принятии решения», – продолжает свой рассказ Олеся.

«Общая площадь квартиры – 52 кв. м, стоимость – 6 млн рублей, – уточняет Олеся. –Первоначальный взнос, который я вносила, – 35% от стоимости квартиры, составил 2 млн 100 тыс. рублей, ежемесячный платеж в кооператив – чуть более 34 тыс. рублей, включая небольшие членские взносы. Срок, на который предоставлены средства, – 120 месяцев. Переплата в кооператив за 10 лет составит чуть больше 485 тыс. рублей. Приобретением с помощью кооператива очень довольны и я сама, и моя мама, которая теперь живет на курорте у моря, в благоприятном для нее климате».

Житель Димитровграда Ульяновской области Владимир осенью прошлого года приобрел с помощью кооператива двухкомнатную квартиру так же, как и Олеся, для своей мамы, но в не менее прекрасном южном городе Севастополе. Стоимость квартиры – около 7 млн, квартира отремонтированная и меблированная, а ежемесячный платеж за нее, по словам Владимира, составляет около 40 тыс. рублей. «Внеся первоначальный паевой взнос 35%, примерно год ждали очереди на покупку квартиры, – вспоминает Владимир. – Потом мы несколько месяцев подбирали подходящую квартиру».

Уже в этом году квартиру в Севастополе купила и его дочь – в 10 минутах ходьбы от квартиры своей бабушки – матери Владимира. А несколько месяцев назад супруга Владимира приобрела через кооператив квартиру в Сочи – в микрорайоне Хоста. «Вся моя семья имеет жилье на российских курортах. Мама теперь живет в Севастополе постоянно, а мы можем приезжать туда и летом, и зимой. Мы имеем возможность даже осенью и зимой жить в комфортных условиях».

Таким образом, кооператив создает максимально благоприятные условия, для того чтобы сограждане могли приобрести постоянное жилье на российских курортах и отдыхать там и летом, не тратясь на турпутевки и гостиницы, и в холодное время года, спасаясь от российской зимы в субтропиках. И создавать условия для жизни своим родителям в комфортном климате, на морском побережье.