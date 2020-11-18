На "Авито" продают пассажирский Boeing-757 за 262 млн рублей

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила на 4 декабря торги по продаже двух самолетов Boeing-757 Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На сайте объявлений "Авито" можно найти грабли, детскую кроватку и даже самолет. В разделе транспорта на продажу выставили пассажирский Boeing-757 за 262 млн рублей. Неужели вот так просто можно купить самолет, посадить 230 человек и на Мальдивы? "КП" дозвонилась владельцу и узнала, откуда у него самолет и почему он решил его продать.

Автор объявления ранее продавал участок земли в Краснодаре, трактор и грузовую машину, а теперь пассажирский самолет.

- Не шутка, он настоящий. Да, продаю Boeing-757. Он был произведен в 1993 году, летала на нем российская авиакомпания. За время эксплуатации было 21 540 посадок. В 2015 году был ремонт самолета. Сейчас он стоит в подмосковном аэропорту "Жуковский", - говорит продавец Марсель.

- А откуда у вас пассажирский самолет и почему продаете?

- Продажа проходит в рамках арбитражного делопроизводства. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" объявила на 4 декабря торги по продаже двух самолетов Boeing-757-200. Один за 750 млн рублей, второй вот за 262 млн рублей.

На сайте объявлений "Авито" можно найти грабли, детскую кроватку и даже самолет

Авиаэксперт Александр Романов считает, что сам самолет старый и для полетов не пригоден уже.

- Купить его можно, но сразу возникнет много вопросов по регистрации, с получением сертификатов. Но речь вот в чем, Boeing-757 - это старый самолет. Допуск на полеты в таком состоянии ему не дадут. На запчасти его разобрать и использовать нельзя. Его можно использовать только в музее или поставить где-то на частной территории. Например, можно сделать внутри ремонт и сделать из него кинотеатр или банкетный зал, - говорит Александр Романов, экс-пилот, эксперт по авиационной безопасности.

- А цена 262 млн адекватная?

- Ну, это не большая цена, как для самолета. Новый он стоил, наверное, около 50 млн долларов. А если для развлечения, как экспонат, то дорого. Не знаю, найдется ли на него покупатель.

В компании "Авито" рассказали, что это не первое объявление о продаже самолета.

- Подобные предложения появляются у нас регулярно. Однако обычно выставляют на продажу маломестные самолеты, которые подходят для частных полетов или перевозки небольших грузов, - рассказали в компании "Авито".

Сейчас, например, на сайте размещено объявление о продаже грузового самолета TP-410 по цене 36 млн рублей, четырехместный Stol CH-801 продается за 10 млн рублей.