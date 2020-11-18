Россотрудничество сосредоточится на работе в ближнем зарубежье

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В июне Россотрудничество возглавил Евгений Примаков – внук легендарного российского политика Евгения Максимовича Примакова. 16 ноября к работе в федеральном агентстве приступила новая команда управленцев. Как изменится деятельность структуры, по работе которой во многом оценивают Россию за рубежом? Евгений Примаков на протяжении двух часов отвечал журналистам на вопросы, посвященных самым разным аспектам жизни агентства.

ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ЗАДВОЕНИЯ ФУНКЦИЙ

В центральном аппарате агентства произошли существенные изменения. Появились новые подразделения: управление содействия международному развитию и гуманитарных программ, организационно-аналитическое управление, управление информационной политики и информатизации. При этом корректировка внутренней структуры организации позволила избежать задвоения функций.

Но ключевые изменения в главном – в расширении понимания гуманитарного присутствия России. Сейчас речь идет не только о продвижении культуры и русского языка за пределы границ России, но и о правовых человеческих аспектах – доступе к основным благам, образованию и т.д. Больше того, агентство сосредоточится на работе в Ближнем зарубежье, что приведет к перераспределению ресурсов. Напомним, в настоящее время в системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.

«Россотрудничество намерено сосредоточиться на работе в Ближнем зарубежье и усилить работу с общественным мнением за рубежом. Приоритет по работе с Ближним зарубежьем обозначен в концепции внешней политики России, мы собираемся его реализовать путем перераспределения наших ресурсов, - пояснил Евгений Примаков. – Как это будет делаться - другой вопрос: где-то есть ставки, которые можно перенести, где-то невеликие наши бюджеты, которые можно перенести на работу в СНГ».

При этом агентство выстраивает новую стратегию работы в условиях сокращения ресурсов. Впрочем, это касается многих агентств, ведомств и министерств федерального правительства России в условиях пандемии коронавируса.

«МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ «МЯГКОЙ СИЛОЙ»

Напомним, постановкой внешнеполитических целей и задач Россотрудничества занимается президент России Владимир Путин. У руководства агентства, безусловно, есть свое видение на развитие событий, но оно выступает лишь инструментом внешней политики.

«Наша основная задача - установление дружественных связей с неправительственным сектором. Это может быть культура, экология, социальные и иные гуманитарные вопросы. Но Россотрудничество никогда не организовывало и не будет организовывать деятельность каких-либо партий и движений», - отметил Евгений Примаков.

Проще говоря, российские центры науки и культуры – это наши общественно-гуманитарные посольства. Россотрудничество сейчас собирает предложения руководства этих организаций о том, как выстроить работу не по плану, а согласно некой проектной логике, в которой будет обозначена необходимость и общественный эффект того или иного мероприятия, а также инструменты его измерения.

По мнению главы Агентства, РЦНК должны брать на себя функции не только по проведению мероприятий, но и по оказанию услуг разного рода.

«Культурная работа должна опираться на запрос местной аудитории», - подчеркнул руководитель Россотрудничества.

Как это может выглядеть в жизни? Российские центры науки и культуры известны за рубежом проведением традиционных праздников. Той же масленицы. Однако, нынешнее агентство попробует уйти от стереотипов и лубка. Например, будет помогать в организации выступлений современных российских музыкантов, ориентируясь на массовую аудиторию. А там, где культурные мероприятия не совсем уместны пытаться помочь решать местные проблемы общества. Зачем везти казачий хор в Сирию, если государство страдает от пожаров? Это реальный случай: российские вертолеты помогли их потушить. Правда, при этом Россотрудничеству необходимо наладить пиар тех добрых дел, которые организуют представители России.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ТАНКИ НА ТВЕРСКОЙ»

Кроме того, работа с соотечественниками станет сквозной для Россотрудничества. Ключевой темой деятельности агентства становится формирование позитивного общественного мнения за рубежом в отношении России.

«Так что можем дать? Поддержку по сохранению идентичности. Чтобы люди, живущие за рубежом, знали, где находится родина-мать, - пояснил Евгений Примаков. - Второе – базовая политическая лояльность соотечественников. Все равно за кого голосуют, за "зеленых" или за "красных", главное – чтобы не голосовали за танки "Абрамс" на Тверской улице в Москве. Мы должны делать все, чтобы ими не велось враждебной деятельности. И конечно, важна правовая поддержка соотечественников».

По словам главы агентства, концепция Русского мира – в том, что русский народ и российская политическая нация (понятие, включающее в себя все народы России, бывшего Советского Союза и в значительной мере иностранных резидентов – ред.) – явление имперское в сфере умения создавать и транслировать глобальные ценности. Например, культурные. Без обид, извинился Примаков, эстонская, молдавская или другая культура в сфере литературы не может претендовать на глобальное лидерство, как это делала и делает российская литература. Это некая данность, которую создает накопленный культурный багаж России.

«Идет активная работа против Русского мира: местному населению активно продают пропаганду, и местное население активно покупает мысль, что русские в странах их жительства являются пятой колонной и что русские ограничивают суверенитет этих стран и в итоге "приведут под руку Москвы»... Для России конфронтация – бесперспективный вариант, для нас важно создать пояс дружественных стран, в том числе при поддержке русских общин в этих зарубежных странах», – говорит глава Россотрудничества.

Теперь в наиболее исторически многочисленном Русском мире Латвии и других стран возле границ с Россией будет вестись более тщательная гуманитарная деятельность с организациями соотечественников – строго прозрачно и в рамках действующих национальных законодательств и партнерских транснациональных обязательств.

Ну и последнее. Понятно, что работа в продвижении тонких смыслов во многом зависит от деталей. Зачастую – крошечных. Например, и названия российских культурных центров за рубежом, и самого Россотрудничества иностранцам нередко выговорить сложно. Менять печати, бланки и вывески агентству наверняка обойдется в кругленькую сумму, которой сейчас нет. Поэтому его руководство предлагает молодежи подумать над новыми неофициальными названиями Россотрудничества и его культурных центров за рубежом.

«Я думаю, что мы запустим какую-то историю с выдумыванием названия среди вузов, где учатся иностранцы. Нам очень интересно послушать предложения, которые прозвучат, тогда мы сможем сделать предложение нашему руководству, как мы можем выглядеть», - резюмировал Евгений Примаков.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему Россотрудничество не будет проводить «Тотальный диктант» в этом году?

«Если мы говорим, что работаем с общественным мнением за рубежом, то как мы объясним, что за казенный счет предоставляем наши площадки писателю, который сравнивает референдум в Крыму с аншлюсом Австрии? – отмечает политическую позицию Дмитрия Глуховского Евгений Примаков. - В «Тотальном диктанте» мне сказали, что автора менять не будут.

Сам проект «Тотальный диктант» Россотрудничество будет поддерживать и продолжит с ним сотрудничество. Но в этом году мы устроим что-то параллельное с «Тотальным диктантом» на наших площадках. Подчеркиваю – не альтернативное, а параллельное, в другие дни. Просто чтобы все желающие могли насладиться русским языком, но с текстом другого автора».