Дмитрий Шепелев впервые показал сына от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев Фото: Евгения ГУСЕВА

Дмитрий Шепелев в последнее время стал очень откровенен с поклонниками. Некоторое время назад телеведущий опубликовал фото поцелуя с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. И вот теперь впервые показал сына Платона, которого родила Жанна Фриске.

Дмитрий Шепелев не скрывает, что очень любит семилетнего Платона. Мальчик учится в английской спецшколе и серьезно занимается спортом. "Мне бы очень хотелось, чтобы у сына был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык", - признавался телеведущий. На днях сын Жанны Фриске получил свою первую медаль на теннисном турнире. Платон очень гордится собой, а его отец просто без ума от счастья за наследника.

"Половину жизни я боролся с чувством неуверенности. Тем, кто занимался спортом, наверное, знакомо чувство, когда заносишь ракетку для решающего удара, а в голове молнией сверкают мысли: «Получится или нет? Попаду или сорву?...». Это страшно мешает. Играть нужно уверенно!", - разоткровенничался Дмитрий под фото Платона, которое он разместил в блоге.

В кадре сын Фриске несется на скейтборде. На Платоне - защитный шлем, нарукавники и наколенники. "Мальчику, юноше и даже мужчине важно знать - он способен, он талантлив, он может побеждать", - рассуждает Шепелев.

Телеведущий вспомнил недавний разговор со своим отцом, дедушкой Платона. Он очень хотел, чтобы сын "организовал победу" для внука с целью подчеркнуть для мальчика его способности и усилить уверенность в себе.

"Я был не согласен только с тем, что это надо «организовать». «Он талантливый и очень разносторонний мальчик, он обязательно проявит себя сам. Я просто должен его поддерживать и быть рядом», - ответил я. На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам - безо всяких «организовать»", - сообщил Дмитрий.

Телеведущий надеется, что это событие подхлестнет Платона и придаст ему уверенности в себе. "Я всегда твердил, что не хочу ничего предпринимать для того, чтобы сын был на виду, был публичным до тех пор, пока он сам это решение не примет. Захочет - пожалуйста, все для этого есть. Не захочет, ну и не надо", - резюмировал Шепелев.