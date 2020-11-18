Бывшего губернатора и министра Михаила Меня собираются задержать из-за дела о хищении 700 миллионов рублей

Михаил Мень даже и не подозревал, что дело против него набирает обороты Фото: Евгения ГУСЕВА

У многих ёкнуло сердце от того, что случилось на заседании Совфеда в эту среду. Генпрокурор Игорь Краснов попросил сенаторов снять неприкосновенность с аудитора Счетной палаты Михаила Меня. По версии следствия, он причастен к хищению 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. Мень возглавлял регион с 2005 по 2013 годы.

- Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по факту хищения в 2011 году должностными лицами правительства Ивановской области и бенефициарами группы компаний в составе организованной группы 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, - выступил генпрокурор на заседании. - В ходе предварительного расследования получены достаточные доказательства причастности к совершению этого преступления Меня Михаила Александровича, являвшегося в то время губернатором и одновременно председателем правительства Ивановской области.

Наверно, для большинства сенаторов эта просьба тоже стала неожиданной. Ведь чиновник Мень всегда относился к той непотопляемой номенклатуре из 90-х.

- Я прошу вас поддержать принятие соответствующего постановления, - обратилась к залу глава Совфеда Валентина Матвиенко. - Согласиться на привлечение аудитора Счетной палаты Меня Михаила Александровича в качестве обвиняемого в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса (растрата, - ред.) Его задержания, применения в отношении него меры пресечения в виде запрета определенных действий. Кто за то, чтобы принять это решение?

Дальше прошло голосование. Быстрое. Единогласное. Результаты вывели на табло. «За» - 126 сенаторов. «Против» и «Воздержались» - по нулям.

- Решение принято единогласно, - сказала Матвиенко. - Таким образом, мы дали согласие на привлечение аудитора счетной палаты в соответствии с изложенным текстом.

А в это время сам Михаил Мень даже и не подозревал, что дело против него набирает обороты. О будущем задержании он узнал от журналистов.

- Что это за ерунда? В первый раз слышу. Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять, - удивился Мень звонку корреспондентов «Интерфакс». Но подтвердил, что находится в России.

Хотя летом 2019 года силовики задержали преемника Меня в Ивановской области Павла Конькова.

- По версии следствия, Коньков, Гришин (управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер») и иные пока неустановленные лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «Продо». Сумма похищенного составила порядка 700 млн руб., - делал тогда официальное заявление Следственный комитет.

По некоторым данным, именно бывший губернатор Коньков дал показания против Михаила Меня.

БИОГРАФИЯ «КП»

Михаил Мень — родился 12 ноября 1960 года в семье известного священника и богослова Александра Меня. В детстве сыграл главную роль в фильме «Денискины рассказы» по книге Виктора Драгунского. После школы поступил в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина. Учебу так и не закончил, но прошел в этом вузе профессиональную переподготовку. Два года отслужил в армии на Дальнем Востоке. После работал в учреждениях культуры Москвы и области.

В 1990-м году убивают его отца-проповедника. Михаил возглавляет фонд имени А. Меня. Занимается бизнесом. После становится депутатом Московской областной Думы. В 1995-м — депутатом Госдумы. С 2000-го работал вице-губернатором Московской области. За тем вошел в команду Юрия Лужкова и работал заместителем мэра.

С 2005 по 2013 переехал в Ивановскую область, где работал губернатором. Трудился министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С 2018 года перешел аудитором в Счетную палату.