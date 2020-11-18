«Опять 34.5»: что делать, если электронные градусники безбожно врут

Обычно экраны термометров-пистолетов выдают средний результат – 35.5. Бывает и меньше – 34.7, например Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если верить всем замерам температуры, которые мне делали за последние пару месяцев при входе в поликлинику, МФЦ, торговые центры, отели и иные места, то до нормы в 36.6 мне еще согреваться и согреваться. Обычно экраны термометров-пистолетов выдают средний результат – 35.5. Бывает и меньше – 34.7, например.

В былые времена я бы с такой температурой побежала на прием к врачу, сейчас даже не обращаю внимания на эти цифры, потому как говорят они только об одном – со мной-то все в порядке, а градусники лгут, занижая температуру тела на градус-полтора.

Есть даже такой анекдот: «Оскар за актерскую игру должен получить тот охранник, который замеряет тебе на входе температуру, вы оба видите там 34.5. И он с невозмутимым лицом, будто это нормально, пропускает внутрь».

Советские бухгалтеры помнят — когда у них на столах появились электронные калькуляторы, мгновенно перемножающие тысячи на миллионы, доверия к этим калькуляторам не было. За ними пересчитывали на деревянных счетах. Теперь такая же история с недавно появившимися электронными градусниками. Многие этим диковинным приборам тоже не доверяют и перемеряют температуру тела старым ртутным градусником. Если, конечно, этот градусник есть. Вот и я решила разобраться, какой термометр точнее – ртутный, электронный или инфракрасный.

«ТОЛКУ ОТ НИХ КАК ОТ КОЗЛА МОЛОКА»

Для начала пошла в аптеку за градусником. Дело было в командировке в Вятских Полянах. Обошла 5 аптек!

- Женщина, вы с ума сошли?! – ответили мне в одной из них. – Ртутных термометров уже год не завозили!

- А почему?

- На складе нету. Вот и у нас нету.

- Не производят, что ли?

- А я знаю? Берите электронный.

- Но электронный, говорят, показывает неточную температуру.

Фармацевты со мной согласны, но объясняют, если положить такой градусник подмышкой и вдоль тела, а не поперек, то результат будет близким к реальности. После долгих раздумий купила швейцарской фирмы за 299 рублей с металлическим наконечником. Инфракрасные пистолеты в Вятских Полянах тоже есть, но стоят от двух тысяч и выше. Самый дорогой – 5000.

- Правда, толку от них как от козла молока, - говорит та же фармацевт. – Все в Китае производятся. Даром, что европейская фирма. А в Китае никто их на точность не меряет. Мы тут одним пытались пользоваться, а он показывает сперва, что у меня 38 градусов, а через 5 минут – 36. Ну как ему верить?

В отеле достала покупку, прочла инструкцию. Там написано: измерять температуру можно тремя способами:

- оральное, сунув наконечник под язык, - в течение минуты,

- ректальное, сунув наконечник вглубь на 1 см, - в течение минуты,

- подмышечное, плотно держа наконечник подмышкой.

В последнем случае нельзя вынимать градусник сразу после звукового сигнала, нужно подождать 2-3 минуты, пока прибор наберет температуру.

С ректальным я экспериментировать не стала. Измерила сначала во рту – 36,3. Потом подмышкой – 36,6.

Вернувшись домой, измерила этими же способами температуру у дочери. Во рту – 34,4. Подмышкой – 37,1. Ртутный градусник подмышкой показал 36,6. Ну и каким показаниям верить?

А ЕСЛИ ВДРУГ СЕЛА БАТАРЕЙКА

Врач-педиатр Евгений Тимаков посоветовал мне выбросить этот электронный термометр.

- Он не откалиброван, - сказал врач. - То есть не прошел тестирование в Росстандарте, но попал на прилавки. Если бы поставщик был честным, он бы отправил партию на поверку специалистам и те не допустили бы его к продаже. Потому что не может быть температура во рту 34,4. Оральное измерение всегда выше, чем подмышкой, потому что ближе к ядру тела.

Если же, по словам Тимакова, составлять рейтинг термометров, то электронные приборы заняли бы в нем последнее место.

- Они зависят от того, насколько села батарейка, - объясняет врач. - Если она работает неполноценно, то градусник показывает не точную температуру. Отследить, как работает батарейка, сложно. Можно, конечно, проверить. Измерить температуру сначала ртутным, потом электронным. Если результаты совпадают, можно пользоваться.

Инфракрасные термометры хороши тем, что измеряют бесконтактным способом. Направил «пистолет» в лоб, через 5 секунд результат. Один минус – стоят дорого – от 2-3 тысяч и выше.

- Если решите купить такой прибор, учтите, что этими градусниками нужно мерить в трех точках, - говорит Евгений Тимаков. – Там, где крупные сосуды – висок, запястья и подмышки. А потом считаете средний результат. Так будет точнее. При покупке такого прибора просите показать сертификат о калибровке. Если он есть, значит, термометру можно верить.

На первом месте рейтинга – всем известный ртутный градусник. Самый точный. До недавнего времени его производили в России только на одном предприятии в Клину по жесткому ГОСТу. Система была настолько протестирована, что сбить калибровку градусника было очень сложно.

КУДА ИСЧЕЗЛИ РТУТНЫЕ ГРАДУСНИКИ?

Но в аптеках ртутных градусников нет. И уже давно.

- Все потому, что Россия подписала Минаматскую конвенцию, которая запрещает использование ртутьсодержащих приборов (документ принят в 2014 году, а вступил в силу в 2020-м), - говорит директор первого термометрового завода Дмитрий Корнеев. – Ртуть признана опаснейшим веществом, и поэтому самых точных термометров в России больше не будет. Если найдете в аптеках, знайте, что это всего лишь остатки с фармацевтических складов. Большая редкость!

В отличие от электронных ртутные никогда не врали, потому что проверялись с точностью до одной сотой и принимались государственной экспертизой. С электронными и инфракрасными приборами такой системы нет. Они не проходят обязательную госприемку и поверку. А потому доверять им нельзя. И остается теперь нам измерять температуру тела разве что старым бабушкиным способом — на ощупь, прикладывая ладонь ко лбу.

Официально «Обязательной поверки тепловизоров в стране нет»

- Поверка электронных и инфракрасных термометров - востребованная услуга среди метрологических институтов и Центра стандартизации метрологии и испытаний Росстандарта, - сообщили мне в пресс-службе ведомства. - В основной список заказчиков входят производители этой продукции и медицинские учреждения. При этом важно отметить, что средства измерения так называемого «быстрого считывания» - тепловизоры, бесконтактные термометры и тд. не входят в сферу государственного регулирования и поверяются в добровольном порядке.

- А как проверить, прошел прибор поверку или нет?

- На текущий момент подтверждением результатов поверки выступает электронная запись в реестре Росстандарта (ФГИС «Аршин»), только эта запись имеет юридическое подтверждение результатов поверки любого средства измерений. Процедура достаточно проста - аккредитованная организация осуществляет поверку и вносит сведения в систему ФГИС «Аршин», которые появляются в реестре в течение порядка 15 минут после их внесения.

Комментарий автора: Я попыталась проверить свой новый электронный термометр на сайте ФГИС «Аршин». Но в разделе «Сведения о поверке» нужно указывать инвентарный номер изделия, а именно его на градуснике нет. Вернее, там есть регистрационный номер, но он не пробивается по базе «Аршина». То есть либо прибор не поверялся, либо поверялся, но под другим инвентарным номером из накладной. В целом, можно быть уверенным только в измерителях температуры, которые находятся в медицинских учреждениях, потому что для них поверка обязательна. А поверка градусников от поставщиков аптек на их совести.

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