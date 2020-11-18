«Лиса хитрая, ворона глупая, и только сыр — молодец!»: школьник получил двойку за нестандартное сочинение, но прославился в интернете

Сочинение Ники с выставленной оценкой попало на глаза известному сыровару Олегу Сироте Фото: Личный архив

«Вот поставишь ему единицу... а потом выйдет из него Юрий Никулин... И получится, что я душил будущее нашего искусства» - рассуждал мудрый учитель в культовом фильме «Доживём до понедельника», глядя на веселого балбеса ученика.

Учительница пятиклассника Ники - с ликом грустного клоуна - не терзалась подобной мыслью и влепила двойку бесшабашному ученику за сочинение из двух строк по басне Крылова «Ворона и лисица». «И поделом!» - считают многие, глядя на фото сочинения. Поглядите и вы. Если кому трудно разобрать почерк, приведу его здесь: «Мне кажется, что положительный герой — сыр. Потому что он ничем не провинился, лиса хитрая, ворона глупая!».

Школьник получил двойку за нестандартное сочинение, но прославился в интернете Фото: Личный архив

Я бы за краткость, которая, как известно, сестра таланта, поставила - 5. За небрежность - 1. За нестандартность мысли с недетской иронией - 5. Итоговая — 3+. Но учительница отнеслась жестче: поставил 2 и подписала «Глупость!».

Однако же сочинение Ники с выставленной оценкой попало на глаза известному сыровару Олегу Сироте. Сочинение заставило Сироту прослезиться и восхитило до глубины души. Сирота разыскал мальчика Ники, пригласил его с мамой к себе на сыроварню, чтобы наградить головкой сыра и прочими подарками.

- Сам я, - говорит Сирота, - учился по литературе на пятерки. Но и у меня бывали с учителями подобные спорные ситуации. Потому я на стороне Ники, который разглядел всю суть басни и выразил её в двух предложениях.

А и правда, в центре сей философии — безобидный и всем приносящий радость — сыр. Но он же неразрешимый предмет борьбы противоборствующих сторон, неспособных на честный договор. На компромисс. Если сыр заменить на нефть, на газ, на спорные территории, морские ресурсы..., то применительно к нашим реалиям многие, желающие владеть тем или иным продуктом, по логике мальчика Ники подпадают под образы персонажей басни.

Сирота разыскал мальчика Ники, пригласил его с мамой к себе на сыроварню Фото: Личный архив

Не берусь загадывать, чем закончится эта история, но присоединюсь к мнению мамы Ники - Екатерины, которая в разговоре со мной больше всего переживает за школьную учительницу. Иные недалекие люди уже принялись учительницу травить. За что?! Учительница на то и учительница, чтобы оценивать по своему личному усмотрению. А нам в данном случае следует все ж таки зрить в самый корень, как советовал другой литературный гений Козьма Прутков. И как зрит в корень этой истории Олег Сирота.