Чудеса природы: В Краснодарском крае снегопад, а в Иркутске распускаются почки на деревьях

Осень этого года стала одной из самых теплых за историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Такое ощущение, что погода в России немного не в себе. Порой кажется, что эта переменчивая барышня не только перепутала времена года, но еще и регионы. На юге России, где осенью зачастую тепло и в ноябре еще можно гулять в туфлях, неожиданно выпал снег. А в Иркутске, где в это время горожане обычно кутаются в пуховики и катаются на санках, в начале ноября начали распускаться почки на деревьях.

РЕКОРДНОЕ ТЕПЛО В ПИТЕРЕ

Петербургская осень стала одной из самых теплых за последние 86 лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эта осень войдет в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений, - говорит ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Сейчас средняя температура сезона в Санкт-Петербурге составляет 9,3 градуса, что на 3,5 градуса выше нормы. Самая теплая осень в городе была зарегистрирована в 1934 и 1967 годах – тогда средняя температура за сезон составила 8,4 градуса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалист уточнил, что минувший сентябрь занял третье место в списке самых теплых сентябрей, когда-либо зафиксированных в Санкт-Петербурге. А минувший октябрь – соответственно, третье в списке самых теплых октябрей. Да и ноябрь пока что на 4,4 градуса опережает свою климатическую норму.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ РАСПУСТИЛИСЬ ПОДСНЕЖНИКИ

На удивление тепло этой осенью было в Нижнем Новгороде. В начале ноября столбики термометров поднимались до +10 градусов. В результате, на деревьях набухали почки, а кое-где даже распустились подснежники.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- В последние несколько лет ноябрь в Нижегородской области стал заметно теплее, - говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. – В этом году среднемесячная температура оказалась примерно на два градуса выше средних многолетних значений. Это обусловлено тем, что из-за влияния теплых воздушных масс с Атлантики циклоны были оттеснены от центра европейской территории России к северу страны и Скандинавии. В результате, и весь октябрь, и начало ноября Нижегородская область находилась под влиянием теплых воздушных масс.

Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Тем не менее, случались в ноябре и аномальные похолодания. К примеру, в ночь с 17 на 18 ноября в Нижегородской области столбики термометров опустились до -16 градусов. Это на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Однако долго такая погода не продержится. Через несколько дней в регион вернется тепло.

ПЕРВЫЙ СНЕГОПАД НА КУБАНИ

18 ноября снежная погода неожиданно пришла в теплый Краснодарский край. На регион обрушился снегопад, дороги занесло, повсюду образовались пробки. Некоторые трассы пришлось перекрыть. Автомобилисты к такому повороту событий были не готовы, ведь в ноябре обычно всегда тепло и можно гулять в туфлях. А здесь резко пришлось доставать теплые сапоги и пуховики, и срочно записываться на переобувку резины. На шиномонтажках резко появились очереди.

Фото снега в Тихорецком районе Кубани. Фото: instagram.com/er_bor_admin

Именно здесь сегодня выпало больше всего снега в регионе. Фото: instagram.com/er_bor_admin

А вот детям такая погода в радость. Пока снег не растаял, ребятишки побежали играть в снежки.

В ИРКУТСКЕ «ПРОСНУЛАСЬ» СМОРОДИНА И ВИШНЯ

Удивительная погода в начале ноября была в Иркутске. Обычно в это время уже лыжный сезон начинался. А этой осенью почки на деревьях начали распускаться.

- В первой половине ноября температура в Иркутске держалась на 6-13 градусов выше нормы, - уточнила заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Чтобы в это время целую неделю стояли плюсовые температуры, – очень редкое явление. За последние десятилетия такое было лишь дважды – в 2013 и 2017 годах.

Необычная погода сбила с толку и деревья с растениями. В Ботаническом саду, например, у сирени и ивы неожиданно распустились почки. То же явление наблюдают и садоводы – у многих на участках «проснулись» смородина и вишня.

- Еще у тюльпанов вылезли листья, - рассказывает заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых. – Не скажу, что это сверхъестественное событие, но происходит подобное точно не каждый год.

АНОМАЛЬНАЯ ОСЕНЬ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Не спешит зима в этом году и к жителям Заполярья. Ноябрь в этом регионе обычно относят к зимнему месяцу. Но в этом году тепло, снега не видно. В Мурманской области ноябрьская температура оказалась выше климатической нормы на 7-8 градусов.

- Зима в этом году закончилась очень поздно. В первой декаде июня на водоразделах был снег, который еще только таял. Это сказалось на ягодном урожае. Из-за затянувшегося схода снега земля прогрелась поздно. Не исключено, что в этом году произошел небольшой сдвиг сезонов. Соответственно, отодвинулось начало зимы, - отметила начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Дагестане из-за непрекращающихся ливней затопило Махачкалу и несколько районов республики. Река Талгинка вышла из берегов в Махачкале: улицы, машины и первые этажи домов утонули в воде и грязи. Затопленной оказалась даже электроподстанция: городские власти планируют ее отключить, если коллапс продолжится. Но прогнозы синоптиков не вызывают оптимизма.

В Махачкале затопленной оказалась электроподстанция города. Фото: пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

- Вода над морем формирует облака, которые обрушаются ливнями на побережье и предгорные районы, - объяснил причину ЧП начальник регионального Гидрометцентра Абдулгалим Дадашев. - В некоторых населенных пунктах выпало более трех минимальных месячных норм осадков. Такая ситуация будет сохраняться до 22 ноября. То есть дожди будут продолжаться еще 3-4 дня.

Последствия наводнения на улицах столицы Дагестана.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КЛИМАТОМ

Андрей Киселев, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова:

- Аномалий действительно стало больше - об этом говорят данные статистики. Причем под аномалиями следует понимать не только сумасшедший ураган или гигантский град. Существуют, например, так называемые волны тепла и холода - это когда на определенной территории на время устанавливается нетипично высокая или низкая температура. Такие явления происходят все чаще, ярким примером может быть прошлогодняя зима в Москве и Санкт-Петербурге, которая прошла практически без снега и вообще без морозов. И практически каждый день где-нибудь бились температурные рекорды.

За формирование аномалий отвечают два фактора. Первый - местный: особенности рельефа, наличие или отсутствие моря поблизости и так далее. Второй - глобальный. И есть предположение, что именно с ним связан рост числа нестандартных, нетипичных погодных и климатических явлений в стране. Не секрет, что у нас сейчас наметился глобальный тренд на потепление: уже можно предположить, что с годами температуры будут расти, климатические и погодные катаклизмы будут учащаться (причем никто не сможет сказать, где и когда рванет). Кроме того, изменится режим осадков: все чаще ученые замечают, что кое-где слабые дожди сменяются обильными и интенсивными ливнями, и это при том, что общее количество осадков существенно не меняется. Также есть наблюдение, что в осадках все чаще и чаще преобладает жидкая часть - то есть, больше дождей и меньше снега.

С чем это связано? Ответ не нов: изменения климата в последние лет, наверное, сто во многом определяются деятельностью человека. Конечно, никуда не делись и другие факторы - та же вулканическая активность, но первый остается преобладающим.