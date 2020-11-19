Василий Цветков: Калинин со Сталиным не дружил, они друг другу не мешали

Михаил Калинин (1875-1946). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему родившегося 145 лет назад Михаила Ивановича Калинина, жизнь которого местами напоминала приключенческий роман, сегодня редко вспоминают как одного из столпов советского государства?

Об этом «КП» спросила профессора МПГУ, доктора исторических наук Василия Цветкова.

БРАЛ «КРЕСТЫ»

- Калинин был героем февральской революции, когда в России не было ни Ленина, ни Сталина, ни Троцкого?

- Об участии большевиков в феврале 1917-го «позабыли» в 21 веке. Михаил Иванович, опытный партиец с почти 20-летним стажем, в 1916-м был арестован за участие в маевке. Улик прямых не было, но его готовились сослать в Сибирь. Калинину удалось добиться разрешения отправиться туда за свой счет (такое разрешалось!). Но товарищи запротестовали, и он перешел на нелегальное положение. Калинин работал на заводе «Айваз». Имел авторитет среди рабочих Петрограда, которые зимой 1916-1917-го организовывали уже многотысячные забастовки. Два месяца Калинин нелегально жил на Выборгской стороне. Там, если уж рабочие спрячут — не найдешь. И охранка не могла его найти. Ведь на всю фабрично-заводскую Выборгскую сторону было всего три полицейских участка. Михаил Иванович тогда поменял фамилию Калинин на Лорберг (его жены).

- То есть к свержению «проклятого царизма» Калинин руку приложил?

- Безусловно. Хотя в русском бюро РСДРП(б) в феврале 1917-го Калинин был не первым лицом — первым был Шляпников. Когда массовые забастовки начались, в них активно участвовали заводы Выборгской стороны на северо-востоке и Путиловский завод на юго-западе. И Калинин был в передовых рядах уличных шествий. По воспоминаниям очевидцев тех дней Калинин участвовал в занятии Финляндского вокзала - там разместился местный совет, а потом во взятии знаменитой тюрьмы «Кресты». А затем был избран в редколлегию «Правды» и стал членом исполкома Петросовета.

- В те дни лидеры партии еще не прибыли в Питер?

- В начале марта – еще нет. Калинин оказался в числе петроградского большевистского актива. А к началу сентября 1917-го его избрали на должность председателя районной управы Выборгской стороны. Управа располагалась в удобном задании на окраине города. И там проходили нелегальные собрания о вооруженном восстании с участием Ленина.

- Куда смотрела полиция?

- Калинина, равно как и здание управы, никто не тревожил. Это же была законно избранная местная власть! Да и полиции как таковой практически уже не было, а выборгские милиционеры сочувствовали большевикам. Хотя Ленину приходилось еще ходить загримированным.

- А сразу после Октября?...

-... Калинин стал городским головой Петрограда. Мэром столицы. Эсеровское большинство гордумы сразу выступило против советской власти. Они поддержали восстание юнкеров 29 октября и поход Керенского и Краснова на Петроград. Потому вопрос о ликвидации «контрреволюционной Думы» был предрешен. Но вот проблема: кто будет вести сложное городское хозяйство? Был назначен Михаил Иванович, которого Ленин рекомендовал, потому что у Калинина был опыт работы в районной управе.

Иосиф Сталин, Владимир Ленин и Михаил Калинин в 1919 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАЩИТИЛ КАЗАКОВ

- Калинин был всем удобен?

- До марта он 1919 возглавлял мэрию Петрограда. Но затем Ленин предложил ему переехать в Москву, чтобы возглавить ВЦИК после смерти Якова Свердлова. Ленин учитывал как крестьянское происхождение Калинина, так и его хорошее знание рабочей среды. Михаил Иванович вполне оправдал надежды — постоянно общался с массами. В течение 1919 – 1920 годов он постоянно ездил по красным фронтам. Посещал города и деревни Советской России на специально оборудованном агитпоезде. Который исколесил столько километров, что можно было бы, как говорили, опоясать земной шар.

- Куда его еще заносило?

- Опасные места были на Северном Кавказе. Очень сложный регион, учитывая, что подавляющее большинство кубанского казачества в годы Гражданской войны служило в белых армиях. Калинин выступал за активизацию работы казачьего отдела во ВЦИКе. В марте 1920 года был сделан фотоснимок – «Калинин и Ленин в окружении красных казаков». Калинин поддержал идею амнистии рядовых казаков и направления их в ряды красной кавалерии, отправлявшейся на польский фронт. В отличие от многих «левых большевиков» он не был сторонником террора, готов был договариваться, даже со вчерашними противниками.

- Например, с мятежнитками в Кронштадте?

- Кстати, туда он отправился вместе с женой Екатериной Лорберг. И не пешком, а на лошадях, по льду Финского залива. Они пытались выступить на митингах перед восставшими матросами. Но его не стали слушать. Даже хотели арестовать на выезде из Кронштадта. Не трус он был. Надо понимать: трибунов тогда было много, но Калинин говорил доступным для масс языком. Так, в 1921-м он ездил в губернии Поволжья охваченные голодом. Использовал помощь американцев, поддерживал идею сотрудничества с комитетом Фритьофом Нансеном, знаменитого полярника.

- Почему Калинин оправдывал изъятие ценностей у церкви?

- Так ведь и Святейший патриарх Тихон не отказывался от этого! Известно благословение на передачу части церковной утвари, окладов с икон - на помощь голодающим. Непримиримая была позиция Церкви в отношении Священных сосудов, которые используются во время Таинства Евхаристии. Золотые потиры и дискосы нельзя было отдавать.

ОТНОШЕНИЯ СО СТАЛИНЫМ

- Почему Калинина считали «добряком»?

- Его скорее воспринимали «бесцветным». Он терялся на фоне ярких личностей в Политбюро, хотя формально являлся «первым лицом» советского государства. Но в частных беседах, нередко его называли «стариком», «мягкотелым». Ни на что не способным.

- Это было не так?

- Нет. Хотя, когда арестовали его жену, Калинин, похоже остался верен своей позиции компромиссов. В то же время известно, что он санкционировал создание печально знаменитых трибуналов - «троек». Но ведь решение принималось не им одним. Было совместное решение Совнаркома и ЦИКа Советов. Другой факт – за время руководства Верховным Советом через приемную Калинина прошло почти 6 миллионов(!) различных запросов, обращений. И среди них были обращения о смягчении репрессий. И они находили поддержку со стороны председателя ВЦИКа.

Памятник Калинину в Калининграде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Сталин подавлял Калинина?

- Их отношения можно назвать деловыми. Обоюдно спокойными. Для Сталина Калинин не представлялся серьезным оппонентом и, тем более, врагом. При том удивительно, что левая оппозиция была настроена враждебно к Сталину, но спокойно — к Калинину. Даже предполагали, что при изменении конфигурации власти Калинин останется на одном из руководящих постов. Да, советская вертикаль, которую возглавлял Калинин, к концу 30-х оказалась слабее партийной, слабее «силовых структур». Но советская власть не исчезла. Законы надо было принимать в любом случае. И тут Калинин оставался на первых ролях.

- После ареста жены он пустился во все тяжкие?

- Когда всплывают легенды о «балеринах Большого театра» - нужны факты, документальные свидетельства. А они есть? Или это досужие разговоры?

- Что Калинин сделал для страны?

- Верховный Совет СССР законодательно обеспечивал повседневную жизнь. Даже такие мелочи, как вручение орденов передовикам и героям, вручение верительных грамот послам — это тоже часть деятельности Верховного Совета и его главы. Поэтому 30-е годы - это не только Сталин и Ворошилов, Ежов и Берия, но и Калинин.