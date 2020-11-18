Террористический акт в родительском чате

История с убийством Романа Гребенюка, поводом к которому стал конфликт в родительском чате, прогремела на всю Россию.

ПОЧЕМУ УБИЙСТВО В ВОЛГОГРАДЕ - ЭТО ТЕРРОР?

Большинство привыкло считать, что террор - это всегда политическое насилие - взрывы бомб, расстрелы из автоматического оружия. Это не так. Террор – это, прежде всего - запугивание с определенной целью. Цель может быть не только политической, поэтому террор бывает не только политический, но и бытовой, информационный, психологический, экономический, социальный.

В этой волгоградской истории с убийством Романа Гребенюка Арсеном Мелконяном, братом Анны Мелконян, женщины, с которой возникла перепалка в родительском чате, есть все классические признаки террора – публичность, запугивания, насилие и убийство.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОР

Террор всегда, в обязательном порядке, имеет информационную составляющую, иначе это вообще не террор. Потому что террор имеет целью не просто убийство оппонентов или нанесение увечий, а максимальное запугивание – как жертвы, так и широкого круга лиц. И поэтому он обязательно сопровождается публичностью и оглашением.

В этом убийстве в Волгограде данная составляющая - налицо.

Первый информационный акт террора - это реплика Анны Мелконян, участницы конфликта в родительском чате: "ТЫ ЧТО, БЕССМЕРТНЫЙ?" - в адрес убитого позже её братом Романа Гребенюка.

Данный вопрос - это однозначная угроза, причем не просто насилием, а убийством.

Т.е., Анна, задавая такой вопрос Роману, прямо намекает, что "человек, который так с ней общается, рискует быть убитым, и только бессмертный может отважиться на такое в диалоге с ней в родительском чате".

Заметим - это публичное высказывание, т.к. его может прочитать неограниченное число лиц.

Далее - голосовые сообщения мужа Анны Мелконян, Армана (кстати, по заявлению сестры убитого, они тоже публиковались в этом публичном чате):

"Я все мои дела оставлю. Я все равно поймаю тебя! Так что не будешь скрываться, где бы ни был, я все равно тебя найду, и вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!"

Заметим, что Роман, убитый зятем (братом жены) Армана, прекрасно понимал реальность этих угроз: когда его коллега, Светлана, в ужасе от этих сообщений, предложила Роману спрятаться у нее дома, он серьезно ответил: «Мне обязательно надо встретиться с ними сегодня, иначе поймают по темноте и пристрелят».

Роман Гребенюк истекает кровью после избиения. Кадр из видео свидетелей происшествия

Естественно, любой поймет, что дело серьезное, если ему звонят 6 часов подряд!

Об этом свидетельствует Светлана, коллега Романа, с которой они работали в одном офисе:

"Муж Анны [Мелконян] начал звонить в одиннадцать часов утра и звонил до пяти вечера, пока мы не пришли в банк. Звонили практически без перерыва, угрожали. И в три часа Роман уже мне перекинул угрозы. Сказал: «Мне реально угрожают. Вот, пожалуйста, сохрани. Пусть это будет доказательство»".

Далее - уже не слова, а действия - убийство совершено в публичном месте, средь бела дня, на глазах у множества людей - в самом многолюдном, центральном отделении Сбербанка Волгограда!

ЧТО ЭТО, ЕСЛИ НЕ ПУБЛИЧНЫЙ АКТ УСТРАШЕНИЯ?

Это однозначно акт террора - показательное убийство.

Мало того, убийца, сделав своё дело, публично плюет на свою жертву, и говорит: "А в следующий раз, мразь, я тебе вообще пасть разорву, будешь так разговаривать с чужой женой".

Важно отметить: убийца наносил удары кастетом - об этом говорят и очевидцы, и судмедэксперт Эдуард Туманов, рассматривая снимки КТ повреждений черепа погибшего Романа Гребенюка: «Кулаком так череп не сломать! Видно, что повреждения очень обширны. Видно, что есть вдавленные переломы. Да, возможно, какая-то часть повреждений сформировалась в результате падения, но остальные…»

КОГДА НЕ СОБИРАЮТСЯ УБИВАТЬ, ПРОСТО ХОТЯТ ПОГОВОРИТЬ С ОБИДЧИКОМ, КАСТЕТ НЕ БЕРУТ, ДА И ВООБЩЕ. ИДУТ ОДИН НА ОДИН РАЗГОВАРИВАТЬ, А НЕ ВТРОЁМ, КАК ЭТО БЫЛО.

Заметим важное обстоятельство: для Арсена Мелконяна это не первая такая публичная акция. На центральном федеральном канале Олег Сойнов, сосед Арсена Мелконяна, рассказал о том, в какой ад превратил их жизнь сосед. В качестве одного из доказательств он предъявил аудиозапись, сделанную супругой в момент, когда она вызвала полицию после очередного скандала. На записи потоки нецензурной брани перемежаются оскорблениями и угрозами убийством - и это всё в присутствии полицейского (его робкие реплики на записи тоже слышны).

И это - тоже террор - БЫТОВОЙ!

Ничего нового в этом нет. Терроризируют и запугивают окружающих с целью установить свои правила - так делают все террористы, вне зависимости от политических взглядов, национальности и убеждений. Террорист в Париже убил учителя, чтобы указать обществу, что можно говорить и чего нельзя, т.е. с целью запугать и установить свои правила. Арсен Мелконян убил Романа Гребенюка ровно из таких же побуждений – просто не религиозного характера. Но разве это меняет террористическую суть произошедшего?

30-летний Арсен Мелконян, именно он нанес смертельные удары. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Просто в таких случаях наше "родное" государство не реагирует, т.к. ему, этому государству, и власть предержащим, от такого террора вреда нет, наоборот, пока граждане убивают друг друга, они власти не страшны - им не до политики.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

По данной истории должен быть показательный, публичный процесс - только так можно сопротивляться терроризму! Убийце (это моё, Германа Пятова, оценочное суждение) - 20 лет строго режима, другим участникам, в том числе и подстрекательнице - реальные сроки. Иначе все это будет повторяться снова и снова, и следующий раз ваши сыновья, мужья и внуки станут жертвами таких убийц.

Пока наше государство в лице правоохранительных органов и силовых структур будет взирать сквозь пальцы на подобные убийства и издевательства, они будут продолжаться и множиться.

Власть в обществе перейдет к дикарям, которые заставят вас всех жить по своим правилам и нормам. Будут диктовать вам, что одевать можно, а что - нельзя, как разговаривать, что делать и чего не делать, а иначе - "ТЫ ЧО, БЕССМЕРТНЫЙ ШТОЛИ?" – и проломят череп кастетом.