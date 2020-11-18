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Террористический акт в родительском чате

Наш колумнист Герман Пятов о том, что резонансное убийство Романа Гребенюка в Волгограде, после конфликта в родительском чате – это террор
Герман ПЯТОВГерман ПЯТОВ
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История с убийством Романа Гребенюка, поводом к которому стал конфликт в родительском чате, прогремела на всю Россию.

История с убийством Романа Гребенюка, поводом к которому стал конфликт в родительском чате, прогремела на всю Россию.

ПОЧЕМУ УБИЙСТВО В ВОЛГОГРАДЕ - ЭТО ТЕРРОР?

Большинство привыкло считать, что террор - это всегда политическое насилие - взрывы бомб, расстрелы из автоматического оружия. Это не так. Террор – это, прежде всего - запугивание с определенной целью. Цель может быть не только политической, поэтому террор бывает не только политический, но и бытовой, информационный, психологический, экономический, социальный.

В этой волгоградской истории с убийством Романа Гребенюка Арсеном Мелконяном, братом Анны Мелконян, женщины, с которой возникла перепалка в родительском чате, есть все классические признаки террора – публичность, запугивания, насилие и убийство.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕРРОР

Террор всегда, в обязательном порядке, имеет информационную составляющую, иначе это вообще не террор. Потому что террор имеет целью не просто убийство оппонентов или нанесение увечий, а максимальное запугивание – как жертвы, так и широкого круга лиц. И поэтому он обязательно сопровождается публичностью и оглашением.

В этом убийстве в Волгограде данная составляющая - налицо.

Первый информационный акт террора - это реплика Анны Мелконян, участницы конфликта в родительском чате: "ТЫ ЧТО, БЕССМЕРТНЫЙ?" - в адрес убитого позже её братом Романа Гребенюка.

Данный вопрос - это однозначная угроза, причем не просто насилием, а убийством.

Т.е., Анна, задавая такой вопрос Роману, прямо намекает, что "человек, который так с ней общается, рискует быть убитым, и только бессмертный может отважиться на такое в диалоге с ней в родительском чате".

Заметим - это публичное высказывание, т.к. его может прочитать неограниченное число лиц.

Далее - голосовые сообщения мужа Анны Мелконян, Армана (кстати, по заявлению сестры убитого, они тоже публиковались в этом публичном чате):

"Я все мои дела оставлю. Я все равно поймаю тебя! Так что не будешь скрываться, где бы ни был, я все равно тебя найду, и вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!"

Заметим, что Роман, убитый зятем (братом жены) Армана, прекрасно понимал реальность этих угроз: когда его коллега, Светлана, в ужасе от этих сообщений, предложила Роману спрятаться у нее дома, он серьезно ответил: «Мне обязательно надо встретиться с ними сегодня, иначе поймают по темноте и пристрелят».

Роман Гребенюк истекает кровью после избиения. Кадр из видео свидетелей происшествия

Роман Гребенюк истекает кровью после избиения. Кадр из видео свидетелей происшествия

Естественно, любой поймет, что дело серьезное, если ему звонят 6 часов подряд!

Об этом свидетельствует Светлана, коллега Романа, с которой они работали в одном офисе:

"Муж Анны [Мелконян] начал звонить в одиннадцать часов утра и звонил до пяти вечера, пока мы не пришли в банк. Звонили практически без перерыва, угрожали. И в три часа Роман уже мне перекинул угрозы. Сказал: «Мне реально угрожают. Вот, пожалуйста, сохрани. Пусть это будет доказательство»".

Далее - уже не слова, а действия - убийство совершено в публичном месте, средь бела дня, на глазах у множества людей - в самом многолюдном, центральном отделении Сбербанка Волгограда!

ЧТО ЭТО, ЕСЛИ НЕ ПУБЛИЧНЫЙ АКТ УСТРАШЕНИЯ?

Это однозначно акт террора - показательное убийство.

Мало того, убийца, сделав своё дело, публично плюет на свою жертву, и говорит: "А в следующий раз, мразь, я тебе вообще пасть разорву, будешь так разговаривать с чужой женой".

Важно отметить: убийца наносил удары кастетом - об этом говорят и очевидцы, и судмедэксперт Эдуард Туманов, рассматривая снимки КТ повреждений черепа погибшего Романа Гребенюка: «Кулаком так череп не сломать! Видно, что повреждения очень обширны. Видно, что есть вдавленные переломы. Да, возможно, какая-то часть повреждений сформировалась в результате падения, но остальные…»

КОГДА НЕ СОБИРАЮТСЯ УБИВАТЬ, ПРОСТО ХОТЯТ ПОГОВОРИТЬ С ОБИДЧИКОМ, КАСТЕТ НЕ БЕРУТ, ДА И ВООБЩЕ. ИДУТ ОДИН НА ОДИН РАЗГОВАРИВАТЬ, А НЕ ВТРОЁМ, КАК ЭТО БЫЛО.

Заметим важное обстоятельство: для Арсена Мелконяна это не первая такая публичная акция. На центральном федеральном канале Олег Сойнов, сосед Арсена Мелконяна, рассказал о том, в какой ад превратил их жизнь сосед. В качестве одного из доказательств он предъявил аудиозапись, сделанную супругой в момент, когда она вызвала полицию после очередного скандала. На записи потоки нецензурной брани перемежаются оскорблениями и угрозами убийством - и это всё в присутствии полицейского (его робкие реплики на записи тоже слышны).

И это - тоже террор - БЫТОВОЙ!

Ничего нового в этом нет. Терроризируют и запугивают окружающих с целью установить свои правила - так делают все террористы, вне зависимости от политических взглядов, национальности и убеждений. Террорист в Париже убил учителя, чтобы указать обществу, что можно говорить и чего нельзя, т.е. с целью запугать и установить свои правила. Арсен Мелконян убил Романа Гребенюка ровно из таких же побуждений – просто не религиозного характера. Но разве это меняет террористическую суть произошедшего?

30-летний Арсен Мелконян, именно он нанес смертельные удары.

30-летний Арсен Мелконян, именно он нанес смертельные удары.

Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Просто в таких случаях наше "родное" государство не реагирует, т.к. ему, этому государству, и власть предержащим, от такого террора вреда нет, наоборот, пока граждане убивают друг друга, они власти не страшны - им не до политики.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

По данной истории должен быть показательный, публичный процесс - только так можно сопротивляться терроризму! Убийце (это моё, Германа Пятова, оценочное суждение) - 20 лет строго режима, другим участникам, в том числе и подстрекательнице - реальные сроки. Иначе все это будет повторяться снова и снова, и следующий раз ваши сыновья, мужья и внуки станут жертвами таких убийц.

Пока наше государство в лице правоохранительных органов и силовых структур будет взирать сквозь пальцы на подобные убийства и издевательства, они будут продолжаться и множиться.

Власть в обществе перейдет к дикарям, которые заставят вас всех жить по своим правилам и нормам. Будут диктовать вам, что одевать можно, а что - нельзя, как разговаривать, что делать и чего не делать, а иначе - "ТЫ ЧО, БЕССМЕРТНЫЙ ШТОЛИ?" – и проломят череп кастетом.

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