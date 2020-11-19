Протесты в Белоруссии, последние новости на 19 ноября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 19 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Сотрудники КГБ Белоруссии провели обыск в доме экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

"Обыск проводился около трех часов силами 10 человек. Участковый изъял охотничье оружие, сотрудники КГБ провели обыск с понятыми", - сообщила пресс-служба штаба Бабарико.

Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико был задержан и помещен в СИЗО КГБ 18 июня. Ему предъявлено обвинение по ряду коррупционных статей, в том числе "Дача взятки" и уклонение от уплаты налогов.

За последние два месяца МВД Белоруссии зафиксировало более 120 фактов намеренного повреждения железнодорожного полотна. Большая часть их них - в Минской области. В ведомстве предупредили, что такого рода нарушения влекут за собой сбои в графике движения грузовых составов, а также подвергают риску жизни пассажиров поездов.

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко призвал страны Запада ввести максимально широкие санкции против белорусских властей. По его мнению, только так можно вынудить Минск перейти к переговорам.