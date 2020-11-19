Что произошло после матча Сербия - Россия

Россия проиграла Сербии Фото: REUTERS

Сборная России по футболу разгромно проиграла сербской команде в матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги наций. Игра завершилась со счетов 0:5 в пользу Сербии.

После турнира стало известно, что

- российские футболисты теперь попали в третью корзину при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года; россияне заняли второе место в 3 группе лиги B;

- главный тренер россиян уже высказался на пресс-конференции о поражении. Станислав Черчесов отметил, что решение об отзыве из состава сборной РФ капитана команды Артема Дзюбы из-за скандального видео было правильным;

- забитыми мячами из сербской сборной отметились Неманья Радоньич (10 минута), Лука Йович (25 и 45), Душан Влахович (41), а также Филип Младенович (64);

- российские футболисты смогли набрать 8 очков;

- поражение сборной РФ - событие неприятное, как для фанатов, так и для всего спортивного коллектива. В прошлый раз футболисты потерпели такое фиаско в матче 13 октября 2004 года, выступая против Португалии.

- Черчесов после сухого поражения заявил, что вопрос об отставке не находится в его ведении. "Вопрос не ко мне", сказал он после матча, отметив, что россияне начали игру хорошо, но потом упустили возможность обыграть соперника. Тренер также добавил, что сегодня на поле не по разным причинам не вышли многие игроки, и не всем заменяющим их удалось сыграть за сборную "с листа".

- новый капитан сборной России Георгий Джикия после матча против Сербии заявил, что ему "хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле". Также он добавил, что ответственность за результат лежит исключительно на футболистах. "Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор", сказал капитан.

- Черчесов же считает, что "нужно быть объективнее", ведь соперники оказались лучше и и сильнее наших спортсменов. Также он объяснил, почему не нужно предъявлять претензии молодым игрокам - тренер уверен в заслуженной победе Сербии.