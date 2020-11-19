Прощай, любимая Анечка: после освобождения из «Матросской тишины» скончалась 28-летняя пианистка

Москвичка восемь лет боролась с тяжелым заболеванием и попала в тюрьму из-за покупки наркотиков Фото: СОЦСЕТИ

О смерти 28-летней пианистки Анны Коровушкиной рассказал экс-глава Серпуховского района Александр Шестун. Девушку последний раз он видел в изоляторе «Матросская тишина».

- Анна скончалась спустя два месяца после освобождения из колонии, отсидев свой срок со смертельной болезнью. У нее был синдром Бадда-Киари (тяжелое хроническое заболевание с острой болью). При покупке обезболивающих с рук Анну осудили за использование наркотических средств для себя. Ее палата интенсивной терапии реанимации в больнице «Матросской тишины» была проходной от моей, - рассказал Александр Шестун.

«Моцарт в юбке» умирала на руках волонтеров

Разобраться в истории Анны Коровушкиной «КП» пыталась разобраться пять лет назад. Тогда о девушке впервые заговорили волонтеры, они привлекли внимание журналистов, собирали деньги на лечение, рассказывали, что Анну убивает загадочная болезнь – неконтролируемо росла печень, давила на внутренние органы, вызывая боли.

Так сложилось, что мама Анны вышла замуж, маленькую дочку она отдала воспитывать бабушке, которая живет недалеко от Преображенской площади. В этой квартире прошло детство Ани, здесь она училась играть на стареньком фортепиано и жила лишь одной мыслью – учиться в консерватории. Девочка поступила в бюджетную группу, сочиняла музыку. Ее называли «Моцарт в юбке». Потом появились боли в груди. Были десятки обследований. Молодая, симпатичная девушка стала буквально умирать на руках у волонтеров.

Разобраться в истории Анны Коровушкиной «КП» пыталась разобраться пять лет назад. Фото: СОЦСЕТИ

Не хватало внимания и любви

Трагическая история пианистки, которой не могла помочь мать и 90-летняя бабушка, растрогала многих. Люди стали присылать деньги для лечения девушки в Израиле.

- Я хочу жить, учиться, улыбаться, играть на рояле, но в какую бы больницу не обращалась - мне нигде помочь не могут, – говорила с болью Анна.

Деньги на «неизлечимую болезнь» стали давать родители одногруппников Ани из консерватории. Девочке предложили пройти обследование у знакомых врачей. К счастью, никакой онкологии не обнаружили. Возникли подозрения, что девушка занимается мошенничеством, спекулируя на своей «неизлечимой болезни». Якобы собранные деньги она тратила на наркотики. Знакомые говорили, что Анне просто не хватало внимания и любви.

Чтобы Анне поверили, она перестала есть, похудела до 37 кг. Обессиленная попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

- Никакой редкой болезни у нее нет. И то, что растет печень - такого не бывает в природе. Поскольку девушка сидела на каких-то обезболивающих препаратах, у нее не было аппетита. Впоследствии появились признаки анорексии и произошло опущение всех органов, в том числе и печени, - комментировали в больнице.

Задержали с героином

Два года назад пианистка попала в криминальную хронику – Анну задержали с героином в подъезде дома на Открытом шоссе. После расследования Преображенский суд приговорил Коровушкину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

- Изначально она обвинялась в сбыте наркотиков в крупном размере, но обвинение переквалифицировали на незаконное хранение. Была взята под стражу в зале суда, - рассказали в пресс-службе Преображенского суда.

Девушка оказалась за решеткой. Там врачи продолжали оказывать ей медицинскую помощь. Но спустя два месяца после освобождения из колонии, Анна Коровушкина умерла.

Два года назад пианистка попала в криминальную хронику – Анну задержали с героином в подъезде дома на Открытом шоссе. Фото: СОЦСЕТИ

- Ежедневно слышал ее крики о помощи. Я подарил ей чашку с розовым медвежонком, чай и шоколад. В колонии она победила на творческом конкурсе. Мои соболезнования родителям и ее парню – Александру Червуку, который с такой любовью заботился о ней и писал мне о каждом ее шаге, - рассказал экс-глава Серпуховского района Александр Шестун.

Молодой человек Анны оставил в память о ней только пост в социальных сетях.

- Прощай любимая Анечка. Я тебя никогда не забуду и всегда буду любить тебя. Ты будешь жить в моем сердце вечно, - написал Александр Червук.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Московская пианистка довела себя до анорексии из-за недоверия врачам

Знакомые больной девушки подозревают, что на ее болезни пытаются зарабатывать деньги (подробности)

Московская пианистка борется за жизнь с помощью 90-летней бабушки и музыки

Врачи не могут понять, почему увеличивается печень девушки, поэтому волонтеры начали сбор денег для обследования в Израиле (подробности)