Юлия Высоцкая показала, в какой роскоши живет с Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая с мужем Андреем Кончаловским. Фото: Евгения ГУСЕВА

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая из-за пандемии коронавируса вот уже несколько месяцев живут в России. Обычно супруги проводили зиму в Италии. В Тоскане у них вилла. Впрочем, она куда скромнее усадьбы артистов на Рублевке.

Юлия Высоцкая никогда не кичится богатством. Супруга Андрея Кончаловского крайне редко показывает, в какой роскоши живет ее семья. Однако иногда все же публикует в блоге интерьеры огромного загородного особняка на Николиной горе. Так, на днях актриса разместила яркие фото и видео, где позирует в шикарных интерьерах.

Дом-терем сложен из калиброванной сосны. Усадьба расположена по соседству с имением Никиты Михалкова. В доме, где сейчас живут Юлия и Андрей Сергеевич, раньше жили родители Михалкова и Кончаловского. Потому этот дом очень дорог знаменитой семье. Кончаловский провел здесь свои юные годы, а в 2000 году окончательно обосновался вместе с супругой и двумя детьми Марией и Петром.

По признанию Высоцкой, ей удалось вдохновить мужа на перестройку поместья. Идею Кончаловский поддержал, так как и сам давно об этом мечтал. "Из двухэтажного дом превратился в четырехэтажный. Я надстроил один этаж и вырыл полуподвал. Так что мамин дом, который она построила для себя в 50-х, как бы вписался в больший - большой дом его «обнял»", - делился в одном из интервью Андрей Сергеевич.

На месте маленькой кухни теперь ванная, веранду заменили зимним садом. В старой части особняка разместили хозяйскую спальню, кабинет и спортивный зал. Просторный холл с окнами во всю стену и резными колоннами, а также огромная библиотека - любимые места Юли. И, конечно же, кухня, где актриса проводит много времени.

Цокольный этаж пристройки как раз отвели под кухню. Здесь проходят съемки кулинарной передачи "Едим дома". Интерьером Юлия занималась сама. Так, например, росписи на фасадах буфета и гарнитур в стиле прованс были изготовлены на заказ по ее эскизам. Украшением кухни является огромный дубовый стол. В подстолье хранится посуда.

В доме много антикварной мебели и элементов декора. Терракотовые вазы с матовым блеском режиссер лично привез из Италии. А трехсотлетние стулья, как и кровать и карельской березы, достались режиссеру от деда-художника Петра Кончаловского.