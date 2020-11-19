Звездный час чаги: спасут ли русские березы планету от коронавируса

На Руси чай из чаги издавна применяли для профилактики и лечения множества болезней Фото: Shutterstock

На днях внезапно возник ажиотаж вокруг черного гриба-трутовика, паразитирующего на березах. Интернет разнес сенсацию, что в новосибирском Центре вирусологии «Вектор» из него создали лекарство от COVID.

ЧИСТОЕ ШАМАНСТВО?

Тут же хлынула волна насмешек. Зачем, мол, тратить миллиарды на вакцину, когда в отечественных рощах есть такое высокоэффективное средство. Это пусть на Западе декаденты лечат народ суперпродвинутыми препаратами, а мы – чагой. А лучше уж сразу молитвой. Одна радиостанция объявила стихотворный конкурс на злобу дня. Слушатели за 40 минут эфира накидали целую кучу рифмованных хохм типа:

Заварю я чагу,

Напою весь свет.

Ведь другой надежды

У России нет.

Да уж, нашу прогрессивную общественность медом не корми, дай поиздеваться над страной пребывания – «рашкой». Себя они считают «совестью нации», хотя Солженицын метко назвал эту публику «образованщиной».

К слову, сам Александр Исаевич писал в повести «Раковый корпус» о докторе Сергее Масленникове из Александрова, применявшем чагу. Называл «одним из своих спасителей во время смертельной раковой болезни, постигшей меня в казахстанской ссылке». Ему тогда было 35. Врачи давали три недели жизни. Прожил нобелевский лауреат, академик РАН 89 лет. Читателям «Корпуса», интересовавшимся чагой, Солженицын отправлял по почте рецепт Масленникова, отпечатанный на машинке. (Впрочем, вместе с чагой он пил настойку иссык-кульского корня (аконита), прошел после операции облучение и «химию»)

Не осталась в стороне и официальная наука. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Владимир Никифоров так прокомментировал новость из Сибири: «Обратитесь к шаманам, к травникам, я инфекционист профессиональный, а не сборщик трав, не знахарь, не ведьмак, не Баба-яга… Я понимаю, что всё имеет право на жизнь и это, наверное, тоже, но то, что съесть кусок гриба чаги и выздороветь от коронавируса - в это я никогда не поверю.»

Доктор медицинских наук Никифоров может, конечно, не знать, что кусок чаги съесть сложно – зубы пообломаешь. Но профессиональный инфекционист должен знать, что «Вектор» - не прибежище ведьмаков, шаманов. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора - один из крупнейших в стране, занимающийся противодействием глобальным инфекционным угрозам. Еще в 70-х годах прошлого века в Новосибирске ковали щит против биологического оружия Запада. Здесь занимаются самыми опасными инфекциями типа Эболы, Марбурга, оспы, сибирской язвы… Несколько сотрудников погибли, заразившись.

Уже к концу января здесь разработали первую отечественную тест-систему для выявления нового коронавируса. А в октябре была зарегистрирована вакцина «Вектора» против COVID-19. «ЭпиВакКорона». Вторая в России. О чем Владимир Путин сообщил на заседании правительства. Сейчас проходят ее испытания.

Так что «Вектор» - очень и очень серьезно. Вряд ли стоит московскому профессору походя отзываться о работе сибирских коллег. Впрочем, ФМБА России быстро дезавуировало заявление своего специалиста, назвав его личным профессиональным мнением эксперта, а не позицией самого ведомства.

Интернет разнес сенсацию, что в новосибирском Центре вирусологии «Вектор» из чаги создали лекарство от COVID. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЦЕЛЕБНЫЙ ГРИБ

Но откуда в серьезной научной организации возникла «шаманская» чага?

Пора познакомить вас с Тамарой Владимировной Тепляковой. Тоже профессор, доктор биологических наук, известный миколог, завлабораторией микологии «Вектора», автор книги «Грибы против вирусов» и многих других научных работ, статей.

Зачем в Центре вирусологии микологи, специалисты по грибам? С 2008 года Теплякова и ее коллеги официально занимаются в «Векторе» грибами, способными подавлять патогенные вирусы. В рамках общей стратегии Центра в борьбе с инфекциями.

- В Китае бытует мнение, что в природе не существует гриба, который не годился бы в качестве лечебного средства, а с грибом бессмертия Ling Zhi (трутовик лакированный или рейши) не могут сравниться никакие лекарственные травы, - объясняет Тамара Владимировна. - Чтобы продлить молодость, китайские императоры постоянно употребляли в пищу гриб шиитаке. В наши дни препараты из грибов успешно завоевывают фармацевтические рынки Европы и США, а в Японии, пострадавшей в 1945-м от ядерных бомбардировок, они составляют до 30 % огромного рынка онкостатиков и иммунокорректоров. Активные исследования биологических соединений грибов, широко использовавшихся в народной медицине, продолжаются в научных лабораториях многих стран.

Сотрудники «Вектора» изучили антивирусные свойства свыше пятисот сибирских грибов по отношению к гриппу, герпесу и многим другим патогенам, включая СПИД, натуральную оспу. Лидером стала чага. Ее водные экстракты подавляли все исследованные вирусы, даже ВИЧ. Результаты зафиксированы в научных работах. Терапевтическое действие чаги профессор Теплякова объясняет очень широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба. Не буду утомлять читателей мудреными терминами. Их много. К тому же не все еще целебные компоненты этого трутовика известны науке.

В марте 2020 года, когда ВОЗ объявила пандемию COVID-19, микологи «Вектора» стали активно искать природные вещества против новой заразы. «Березовый гриб» вновь оказался на высоте. Ученые не шаманили, а действовали строго по науке. Используя клеточную культуру Vero. Наносили на эти клетки экстракты чаги в разных концентрациях, а затем - патогенный штамм SARS-CoV-2.

По результатам экспериментов 13 августа «Вектор» подал заявку на патент «Ингибитор репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus Obliquus». В переводе на русский – «чага подавляет размножение коронавируса».

Осенью Тамара Владимировна с супругом сами заболели «короной». Повысилась температура, пропало обоняние, мазок на COVID был положительным. Лечились они дома. Принимали жаропонижающее и пили чагу. Через 5-7 дней симптомы болезни прошли. Но это, хочу подчеркнуть, был неофициальный эксперимент - «невольный».

Об экспериментах с «березовым грибом» и коронавирусом Тамара Владимировна очень корректно, без всякого шапкозакидательства, поведала в органе Сибирского отделения РАН – «Наука из первых рук».

Подчеркнув: «благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов.» Обращаю внимание - ПЕРСПЕКТИВНОСТИ! Самого лекарства нет. И когда точно будет – неизвестно. Ведь пока прошли испытания лишь «в пробирке». Как покажет себя чага в схватке с «короной» в организме человека – неизвестно. Требуются еще клинические испытания на мышах, затем на людях, объяснила мне на днях Теплякова. В одночасье сегодня серьезные препараты в мире не делаются.

Тамара Теплякова

Журнал вышел 10 ноября. На следующий день в СМИ, соцсетях грянула сенсация о новом лекарстве. Коллеги выдали желаемое за действительное.

Тамара Владимировна очень переживает. Даже отказалась поначалу разговаривать с московским журналистом по телефону. Я ее прекрасно понимаю. Она ж хотела, как лучше. Даже рецепт для больных COVID-19 опубликовала в журнале (см.ниже). Но получилось, как всегда. Точно по Черномырдину. Профессор и весь коллектив «Вектора» стал мишенью насмешек.

Хочу верить, что эти насмешки не остановят работу новосибирских ученых над антиковидным лекарством из чаги. Ведь они в тренде мировой науки.

ОЧЕРЕДЬ НА ПАНАЦЕЮ: ГРАНАТ, ЛАМА, ТРЕСКА, ЧАГА…

Да-да, в тренде!

До сих пор ни у нас, ни на Западе нет эффективных лекарств против ковида. Не оправдал надежд распиаренный американский ремдесивир. Да и вакцины все еще проходят испытания. В этих условиях ученые разных стран, как за соломинку, хватаются за любые вещества, способные привести к созданию спасительного лекарства. Ведь одна лишь вакцина пандемию не остановит, заявил на днях глава ВОЗ.

Вот лишь несколько сообщений последних дней, когда в России возник ажиотаж вокруг чаги.

В Институте молекулярной вирусологии Университета Ульма (Германия) открыли, что сок черноплодной рябины снижает активность коронавирусной инфекции на 97%, гранат и зеленый чай - до 80%.

Один из самых авторитетных научных журналов Science сообщил, что специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга (США) выделили эффективное вещество против коронавируса из организма лам (не тибетских монахов, а животных в Южной Америке.)

Чага до 20 лет паразитирует на стволах живых берез в виде черных растрескивающихся желвакообразных наростов Фото: Shutterstock

Университетская больница Осло объявила, что ищет 70 тысяч добровольцев для крупнейших в Норвегии клинических исследований: может ли жир печени трески стать профилактикой от SARS-CoV-2. Суток не прошло, как вызвалось 20 тысяч желающих.

Но все это пока эксперименты. И когда появятся лекарства из граната, трески, лам и т.д. – и появятся ли вообще - неизвестно.

Известно одно: нигде не издеваются над учеными, занятыми благородным делом - поиском панацеи от ковида. Только в нашей стране могли поднять на смех специалистов «Вектора». Полагаю, потому, что береза – один из символов России. Столько песен о ней сложено! Вот наша прогрессивная «образованщина» и решила постебаться над чагой.

Но хорошо смеется тот, кто смеется последним.

ИЗ КАКОГО СОРА ВЫРОСЛИ АНТИБИОТИКИ

Пенициллин по праву называют «лекарством» ХХ века. Он спас миллионы жизней от тифа, холеры, дифтерии, сифилиса и других опасных инфекций, еще недавно господствовавших на планете. Открыв эру знаменитых антибиотиков (антимикробных препаратов). Они совершили переворот в медицине. Обнаружил антибиотик в 1928-м профессор Александр Флеминг. Совершенно случайно. Англичанин не был аккуратистом. В одной из лабораторных чашек завелась плесень. И убила бактерии, который тот изучал. Целебная плесень оказалась … грибом из рода Penicillium. Отсюда и название первого антибиотика. Второй природный антибиотик – стрептомицин, эффективный против туберкулеза и даже чумы - обнаружили в грибах Streptomyces globisporus.

В 1945 году Флеминг, а также ученые Говард Флори и Эрнст Чейн, первыми применившие «лекарство из плесени» в медицине, получили Нобелевскую премию «за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях».

Тем, кто иронически относится к народной медицине, хочу напомнить, что один из самых распространенных на земле препаратов – аспирин – был выделен в 19 веке из … ивовой коры. В народной медицине эта кора использовалась со времен Геродота. Как, впрочем, и чага. (см. «ДОСЬЕ «КП»)

РЕЦЕПТ ПРОФЕССОРА ТЕПЛЯКОВОЙ

Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД против нового коронавируса, необходимы дальнейшие исследования, заявляет доктор биологических наук. Но уже сейчас больным COVID-19 можно рекомендовать параллельно с назначенной врачом терапией прием концентрированных водных экстрактов чаги. В аптеках продается измельченный гриб и порошок в фильтр-пакетах. Есть и препарат бефунгин - с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Но он в исследованиях «Вектора» проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2. Можно и самим заготовить чагу в лесу.

К 200 г сухого аптечного сырья чаги добавить 1 л обычной воды, сосуд закрыть крышкой и выдержать на водяной бане при 95 °С. Для этого сосуд с чагой поместить в кастрюлю с водой, держать на плите при слабом нагреве, избегая интенсивного кипения. Через 3 ч. добавить около 300 мл горячей воды для возмещения испарившегося объема жидкости, выдержать на бане еще 10 мин., отключить плиту и оставить до полного остывания. Полученную жидкость процедить через сито (дуршлаг), чтобы удалить частицы. Экстракт можно хранить в холодильнике в течение 2-х недель.

Поскольку чага нетоксична, в день можно равномерно употреблять 150–200 мл концентрата (например, по глотку каждые 15–20 мин.), запивая водой.

Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД против нового коронавируса, необходимы дальнейшие исследования Фото: Shutterstock

Противопоказания - повышенная чувствительность к березовому грибу, беременность и лактация, возраст до 18 лет. Чагу не следует применять вместе с антибиотиками.

Одно из важных свойств чаги - она не дает крови загустевать и предотвращает образование тромбов, что очень важно для больных коронавирусом.

Тамара Владимировна предлагает также пить чагу для общего оздоровления организма, повышения его устойчивости к другим вирусным инфекциям, включая грипп.

Известный вирусолог, доктор биологических наук Александр ЧЕПУРНОВ прежде возглавлял в «Векторе» лабораторию особо опасных инфекций. Ныне - ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН, изучает коронавирус и ради эксперимента сам заразился им.

- Конечно, чага не панацея, - сказал Александр Алексеевич моим коллегам из «КП-Новосибирск». - Нужно понимать, что снижение вирусной нагрузки и полное излечение - это разные вещи. Здесь речь идет именно о снижении вирусной нагрузки на организм! Да, я сам сейчас пью чагу, но понимаю именно эту разницу! Принимать чагу можно как один из противовирусных препаратов совместно с другими лекарствами, назначенными врачом.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

ЧАГА (черный березовый гриб) - трутовик скошенный (Inonotus obliquus). До 20 лет паразитирует на стволах живых берез в виде черных растрескивающихся желвакообразных наростов. Потом дерево погибает, следом умирает гриб. Поэтому собирать чагу с упавших берез не стоит, она теряет целебные свойства.

Лечебные свойства известны со времен Авиценны. На Руси чай из чаги издавна применяли для профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний, болезней печени, сердца, туберкулеза, а также различных опухолей. Свойства чаги как «природного лекаря» подтверждены результатами научных исследований, которые активно ведутся в разных странах с середины прошлого века. В 1955 г чага включена в Государственную фармакопею СССР (ныне – в РФ).

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