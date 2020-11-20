В стране выдан 50-миллионный электронный больничный

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В разгар пандемии COVID-19 электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) особенно востребованны. И не только потому, что коронавирус настигает многих наших сограждан. Современные цифровые технологии позволяют избегать лишних визитов, снижать количество «живых» контактов между людьми и благодаря этому сокращать риск заражения ковидом.

Как сообщили «КП» в Фонде социального страхования (ФСС РФ), 50-миллионный электронный больничный лист был оформлен в Волгограде. Юбилейный бюллетень нового поколения получил пациент, обратившийся в клинику ООО «ЭМПО».

Среди регионов-лидеров по оформлению электронных больничных - Москва (5,2 млн ЭЛН), Московская область (2,5 млн) и Республика Татарстан (2,48 млн).

По доле выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества больничных в 2020 году лидирует Республика Северная Осетия (Алания) - 96,3%, затем идут Республика Татарстан - 95,4% и Ненецкий автономный округ - 94,3%. В целом на сегодня каждый второй бюллетень в нашей стране оформляется в цифровом виде, отмечают в ФСС РФ.

Что касается больниц и поликлиник, то, по последним данным, электронные больничные листы выдают свыше 10 тысяч медицинских организаций (85% от общего количества по России), которые обеспечивают выдачу более 99% всех листков нетрудоспособности в стране. Больше всего ЭЛН выдают Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца в Москве (5 016 100 штук), городская поликлиника Пензенской области (154 100) и Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского в Белгородской области (145 800).

- Уже около 90% всех работающих граждан могут без проблем предоставить своему работодателю «цифровой» больничный и получить на его основании пособия по временной нетрудоспособности (больничные) и по беременности и родам, - сообщают в Фонде соцстраха.

КСТАТИ

На портале Госуслуги.ру появился сервис оповещения, который позволяет пациентам получать в онлайн-режиме сведения о действиях медработников в отношении ЭЛН (открытие, продление, закрытие больничного). С 2021 года этот сервис будет также оповещать граждан о размерах выплаченных им пособий в рамках проекта ФСС «Прямые выплаты».