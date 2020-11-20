Вторичная переработка отходов: возможности и перспективы

Раздельный сбор отходов помогает сократить количество свалок в стране, которые каждый год увеличиваются на огромные площади Фото: Shutterstock

Если правильно их сортировать, то получим огромную пользу – как для экологии, так и для экономики. Рассмотрим подробнее, что дает вторичная переработка отходов, почему она так важна и как в различных странах практично и креативно используют вторсырье.

Если при изготовлении новой продукции использовать вторичное сырье, которое получается из перерабатываемых отходов, то не понадобится вновь добывать ресурсы, ведь они в природе не бесконечны. Не надо истреблять леса для добычи бумаги, как и нефть – для производства пластиковой продукции.

Елена Акулова, автор и руководитель социально-культурных, оздоровительных и экологических проектов считает, что после того, что люди пережили в связи с пандемией в этом году, они изменят свое отношение к потреблению: «Сейчас у многих начинается осознание, что нужно бережно, экономно относиться к природным ресурсам. Не надо иметь, к примеру, восемь часов или 150 платьев, несколько шуб – сейчас это уже считается дурным тоном. А правильным и экологичным считается все-таки заботиться о том месте, где ты живешь, и что оставишь своим детям в плане состояния окружающей среды. Нынешнее поколение в этом плане более ответственное».

Раздельный сбор отходов помогает сократить количество свалок в стране, которые каждый год увеличиваются на огромные площади (только легальные мусорные полигоны занимают в России более четырех миллионов гектаров). И даже если избавиться от свалок, то еще очень много лет нельзя будет использовать их земли, так как загрязненная почва имеет долгий цикл восстановления. К примеру, обычный пластиковый пакет разлагается до 200 лет, а алюминиевая банка – все 500. Кроме того, от разлагаемых отходов загрязняются близлежащие водоемы, и в целом происходит разрушение экосистемы.

Программа сортировки отходов в Москве: первые результаты

Все знают цитату великого древнекитайского философа Лао-цзы о том, что путь в 1000 ли начинается с первого шага. В начале 2020 года в Москве начала действовать программа раздельного накопления отходов (РНО). На первый взгляд она довольно проста, поскольку мусор в ней разделяется всего на два вида. Но именно таким образом программа будет постепенно вовлекать москвичей в корректное обращение с бытовыми отходами и вырабатывать у них привычку сортировать мусор. К тому же, программу будет легко масштабировать в регионы Российской Федерации.

Недавно были получены свежие данные о РНО в Москве: по словам Петра Бирюкова, заместителя Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, к ноябрю 2020 года москвичи собрали более 600 тысяч тонн вторсырья. За аналогичный период 2019 года было собрано в 1,5 раза меньше. Таким образом уже можно видеть эффективность московской программы сортировки отходов.

Как перерабатываются отходы

Вторичная переработка отходов называется рециклинг. Есть несколько его видов. Например, пиролиз – или бескислородное сжигание, в ходе которого мусор распадается на простые вещества. Данный способ прост и экологичен. Кроме того, в процессе пиролиза выделяется значительное количество тепла, его можно преобразовать в электроэнергию. Другой способ – инсинерация, это тоже сжигание, но при высоких температурах. Во время горения в атмосферу все-таки выделяются вредные вещества. При механическом способе переработки отходы либо разрезают на специальном оборудовании, либо измельчают. Химический рециклинг, при котором отходы обрабатываются специальными реагентами, дает возможность сразу получить вторсырье. Для органических отходов применяется технология рециклинга, которая основана на процессе биоразложения.

Давайте посмотрим, как перерабатываются некоторые виды отходов. Битое стекло переплавляют или измельчают, а затем изготавливают посуду либо бутылки. Стеклянную крошку также иногда добавляют в строительные смеси, для придания им прочности. Из бумаги (точнее, макулатуры) высвобождают примерно 80% целлюлозных волокон, затем добавляют к ним первичное сырье и производят новые бумажные и картонные изделия. Если же качество макулатуры довольно низкое, то такой вид вторсырья все равно прекрасно подойдет для изготовления упаковки, туалетной бумаги или некоторых видов строительных материалов.

Использованные батарейки и аккумуляторы (которые необходимо сдавать в специальные пункты сбора) переработать гораздо сложнее, но вполне возможно. Для этого металлический корпус и заглушки разрезаются, газовым методом удаляется термическое окисление горючих материалов, сжигаются неметаллические элементы, а металл переплавляется и затем его можно использовать на заводах, которые специализируются на металлообработке. Пластик переработать тоже непросто, поскольку требуется соблюсти ряд строгих стандартов и норм утилизации. Кроме того, это довольно затратный процесс. И далеко не все виды пластика можно переработать во вторсырье – это зависит от того, какой состав у того или иного изделия.

А вот металлолом и строительный мусор перерабатываются до 90%. Такой вид отходов можно раздробить различными способами, измельчить, расплавить. Различные части древесины либо используют как материал для отопления, либо при создании органических удобрений, или же для изготовления бумаги и стройматериалов.

Вторсырье: идеи использования

Человечество придумало и воплотило множество интересных и оригинальных идей использования вторсырья. Самая очевидная – получение электроэнергии при сжигании ТКО, которые невозможно переработать. В качестве примера можно привести завод Marshwood в Великобритании, построенный в 2004 году, или проект Дубая по переработке мусора в электроэнергию Waste to Energy (WTE).

Владимир Лифантьев, эколог и популярный экоблогер из Омска, считает, что самый логичный и правильный способ использования отходов – направлять их на восстановление энергоресурсов: «Сейчас почти любые отходы можно использовать повторно, только нужно понять, как. Начиная, от угольной золы, которая уходит в строительство дорог и стройматериалы, и заканчивая продуктами, которые могут стать источниками биогаза. Чем меньше мы будем брать ресурсов у Земли, тем меньше она будет подвержена изменениями. Фактически парниковый эффект – это история именно человеческого вмешательства в природный цикл. Чем меньше мы изменяем ландшафт – тем меньше мы подвержены землетрясениям, изменениям ветра, песчаным бурям, всему остальному. Чем меньше мы берем из Земли, тем меньше Земля меняется. Поэтому я сторонник именно восстановления энергоносителей, ведь именно из-за энергоносителей мы больше всего берем ресурсов из природы».

В Японии и в Сингапуре при помощи мусора создаются искусственные острова. Японцы вообще считаются одними из самых прогрессивных в мире в части использования отходов: из них делают одежду, биотопливо, новую технику и т.д.

Еще одна прогрессивная в этом плане страна – Нидерланды. Здесь из вторсырья делают дороги, мебель, предметы интерьера и многое другое. Кстати, в Индии тоже не так давно стали делать дороги из переработанных отходов. В Китае есть мобильный завод Trashpresso: он работает от солнечной энергии, превращая отходы из пластика в плитку для стен и полов. Владелец завода, Артур Хуанг, основал компанию Miniwiz, которая специализируется на переработке мусора и создании их него товаров массового потребления.

Также во всем мире сейчас все большую популярность набирает создание произведений искусства из отходов и вторсырья. Например, современный российский скульптор Фуркат Байчибаев создает арт-объекты из металлического мусора: «Создание произведений из мусора – совсем не новое движение. Еще Пикассо в 1943 году в оккупированном фашистами Париже на помойке собирал куски металлического лома, сваривал их и создавал произведения искусства. Одна из его самых известных скульптур – «Бык» – это седло велосипеда, руль велосипеда. Он сварил эти части, потом отлил форму скульптуры в бронзе, и сегодня это сегодня одна из самых дорогих скульптур в мире. Мне очень жалко, что у нас уходит в лом и переплавку столько замечательных вещей. Я постоянно бываю посетителем более двух десятков пунктов приема металлолома – в Краснодарском крае, Новороссийске, Анапе и др., – и постоянно вижу, какие удивительные вещи у нас выбрасывают. Отношение к вещам как к мусору – это, наверное, болезнь века, потому что человек пресытился, наступила эпоха перепотребления».

Захоронение отходов в землю должно быть сведен к минимуму. Потому что утилизированные под землю ТКО могут дать в процессе своего смешения непредсказуемые реакции в процессе разложения. Поэтому так важно научиться максимально использовать возможности вторичной переработки отходов – а их, как мы могли убедиться на примере данной статьи, существует огромное множество.