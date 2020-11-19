Коронавирус у звезд, последние новости на 19 ноября: как себя чувствуют Иванова и Запашный

69-летння Дарья Донцова сегодня ездила на прием к врачу. Писательницу недавно выписали из больницы, где она не только лечилась, но и писала новую книгу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня, 19 ноября, знаменитости сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о своем самочувствии во время болезни.

Амбулаторное лечение

35-летняя звезда сериала «Текст на беременности» Светлана Иванова неожиданно призналась в беседе с поклонниками, что переболела коронавирусом – дома. Иванова на вопрос о том страшно ли ей заразиться COVID-19 сообщила: «Болела, легко. Не боялась и не боюсь».

42-летняя Диана Гурцкая второй раз болеет коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме – температуры нет, обоняние также отсутствует.

46-летний Виталий Милонов самоизолировался дома. Получает лечение, а также работает удаленно, и даже посетил онлайн-трансляцию службы из церкви. Коронавирусных больных сейчас много, поэтому некоторые священники организовали трансляции в инстаграм – прихожане просили.

Проходят реабилитацию

43-летний Аскольд Запашный был госпитализирован после скачка давления – оно резко упало. Художественного руководителя Большого Московского цирка обследовали и выписали – угрозы жизни нет. Запашный впервые сообщил о том, что он недавно он переболел коронавирусом. Есть подозрения, что проблема с давлением – это отдаленные последствия COVID-19. Аскольд говорит, что «врачи подозревали что-то связанное с тромбом». Но, к счастью, все обошлось без последствий.

69-летння Дарья Донцова сегодня ездила на прием к врачу. Писательницу недавно выписали из больницы, где она не только лечилась, но и писала новую книгу. Донцова сегодня показала первое фото после выписки и пошутила: «Накрась и одень пенек, станет он как ясный денек. Про меня поговорка». Писательница пока еще чувствует слабость, но силы восстанавливаются.