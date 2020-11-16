Певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженная артистка и член Общественной палаты России, певица Диана Гурцкая заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ее представитель, брат и продюсер Роберт Гурцкая в понедельник, 16 ноября, в интервью РИА Новости.

Он объяснил, что в последнее время певица вели большую благотворительную работу в рамках волонтерских акций российской Общественной палаты и своего собственного центра социальной и культурной реабилитации.

- Несмотря на все принятые меры безопасности, где-то Диану не уберегли. Они все равно не смогла бы отказать людям, несмотря на наши уговоры, - отметил представитель Гурцкой.

Роберт добавил, что роль, возможно, сыграл и тот факт, что минувшим летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у певицы антител. Он предположил, что она переболела коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме еще в начале зимы, однако приобретенного иммунитета хватило ненадолго.

В настоящее время Диана Гурцкая находится дома под наблюдением медиков.