Учителя со всей страны обсудили меры поддержки для педагогов

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Учителя по всей стране сегодня сталкиваются с новыми вызовами – им приходится искать новые методики и инструменты для работы в дистанционном формате, при этом нагрузка и ответственность в период пандемии только растут. Чтобы обеспечить педагогам квалифицированную поддержку и получать обратную связь по ключевым решениям в различных направлениях образовательной политики ведомства специально был создан Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения

- Пока на повестке совета две основные темы – это вопросы управления качеством образования, а также совершенствование мер поддержки педагогических работников, - отметил заместитель министра просвещения Виктор Басюк. – Но, разумеется, в дальнейшем список тем будет расширяться. Главная задача совета – обеспечить взаимодействие министерства и экспертного педагогического сообщества по всем вопросам, которые имеют значение для развития системы общего образования и которые касаются всех участников образовательного процесса.

Пока на повестке – система поддержки и сопровождения педагогов на протяжении всего карьерного пути, начиная от профессионального самоопределения в школе. И изменения системе образования предстоят системные .

- Нам нужна непрерывная система сопровождения учителя, которая давала бы учителю методики, материалы и инструменты, которые позволят ему развиваться, - уверен Андрей Милехин, директор Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения. – Сейчас почти 80 процентов педработников уже получили высшее педагогическое образование, свыше половины учителей имеют высшую или первую квалификационную категорию. При этом большинство педагогов в российских школах – это люди с большим опытом и стажем работы. маршруты адресного сопровождения профессионального роста.

В ПЕДАГОГИ – СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Работа с будущими учителями будет начинаться буквально со школы. В старших классах планируется создать специальный психолого-педагогический профиль, где выпускники смогут пройти первые профессиональные пробы и лучше подготовиться к поступлению в педагогические вузы. Ученики таких классов смогут принять участие в социальных инициативах и волонтерских проектах, и такая работа потом будет учитываться вузами при зачислении.

- Важно выстроить индивидуальный маршрут будущего педагога и обеспечить преемственность школы, колледжей и университетов, - отмечает Андрей Милехин. – Необходимо усилить практико-ориентированную направленность педагогического образования. Например, в программах СПО есть отдельный блок, посвященный классному руководству – можно учесть это в высшей школе. Нужны и новые треки для педагогов в рамках магистратуры и аспирантуры.

СТУДЕНТЫ: БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ!

Педагогические вузы тоже ждут изменения. Только в этом году в ведение Минпросвещения было передано 33 таких учреждения, так что учебные программы и планы студентов будут корректироваться с учетом нужд и потребностей школы. Потребуется внести соответствующие коррективы и в Федеральные государственные образовательные стандарты СПО и высшего образования.

- Студенты смогут проходить практику и изучать лучшие методики работы в том числе и в базовых школах, демонстрирующих стабильно высокие образовательные результаты - рассказывает Андрей Милехин. –. Кроме того, студенты смогут выбрать дополнительные модули и лучше изучить работу вожатого, например, или классного руководителя, а также заниматься волонтерством – вести работу в кружках или ассистировать учителю.

На последних курсах студенты могут уже полноценно работать по специальности – это новшество уже сейчас закреплено законодательно. А со временем студенты смогут и подтвердить свое соответствие занимаемой должности. По итогам этой аттестации будут разрабатываться специальные профессиональные маршруты, которые помогут молодым специалистам решить проблему с нехваткой отдельных знаний или навыков.

ПРЕМИИ И ДОПЛАТЫ

Впрочем, уже состоявшихся педагогов тоже не обойдут вниманием. Для них разработана система педагогического роста, которая позволит учителям строить карьеру, не лишаясь при этом возможности непосредственно работать с детьми.

- Появятся новые квалификационные категории – это учитель-методист и учитель-наставник, - говорит Андрей Милехин. – По-прежнему, по результатам своей профессиональной деятельности учителя могут получить первую или высшую профессиональную категорию. Помимо доплаты учителям за классное руководство существуют и другие меры поддержки.

Например, каждый год тысяча лучших педагогов со всей страны получает денежные призы в размере 200 тысяч рублей. А те учителя, кто приезжает преподавать в маленькие города и села по программе «Сельский учитель», могут рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей и 2 миллиона рублей в Дальневосточном федеральном округе.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ

Новые возможности и перспективы появятся и у директоров школ. С одной стороны, руководителям также можно будет пройти тестирование при приеме на должность – например, в формате открытого собеседования и публичной защиты стратегии развития своей организации. В других странах это уже привычная практика, и многие родители при выборе школы для ребенка обращают внимание на выступление директора. А те педагоги, кто только еще планирует занять руководяще позиции, смогут отточить свои навыки в программах кадрового резерва.

В целом все эти меры поддержки на разных уровнях должны создать единую систему, в которой учителя и педагоги с любым опытом смогут получить профессиональную поддержку и пройти повышение квалификации.

- Мы работаем над созданием адресных окон возможностей и стараемся выстраивать траектории развития для учителей на всех этапах карьеры, - говорит Андрей Милехин. – Все это необходимо для того, чтобы школьное образование стало более качественным, и наша страна смогла войти по этому показателю в число лучших во всем мире.