Игорь Матвиенко прекратил сотрудничество с группой «Моя Мишель»

Фото: личный архив Игоря Матвиенко

Группа «Моя Мишель» завершила сотрудничество с продюсерским центром Игоря Матвиенко.

- Это взвешенное, а не спонтанное решение, которое было принято по соглашению сторон. Теперь коллектив находится в статусе независимого агента с полным каталогом и торговым знаком, - сообщили kp.ru в продюсером центре Игоря Матвиенко.

Напомним: путь на большую сцену у коллектива начался в 2015 году на телевизионном проекте «Главная сцена». Там ребят заметил легендарный продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

В рамках этого сотрудничества родился звёздный мини-альбом (EP) «Моя Мишель» под названием «Дура», саунд-продюсером которой выступил Павло Шевчук. Туда же вошёл ремейк песни Наталии Ветлицкой «Посмотри в глаза», звучавший, кстати, не хуже оригинала. Можно сказать, что у песни появилась вторая жизнь и новые поклонники.

Татьяна Ткачук Фото: СОЦСЕТИ

- Почему название этого мини-альбома именно «Дура»? Ну, потому что это, правда! А вообще мы назвали этот альбом так потому, что именно с этой песни все завертелось и началось это волшебство, - говорила в интервью об альбоме солистка группы Татьяна Ткачук.

По словам коллектива, после завершения контракта с продюсерским центром Игоря Матвиенко, название группы и старые песни останутся при них.