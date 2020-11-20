Будущих Ростроповичей и Плисецких будут растить в регионах

Ученики филиала ЦМШ «Сибирский» (г. Кемерово). Фото: МГАХ

Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

Представительства Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского открыты в трех городах глобального проекта. Отборочные экзамены прошли в филиалах «Приморский» во Владивостоке, «Сибирский» в Кемерове и «Балтийский» в Калининграде.

Все лучшее - детям, поэтому для творческих нужд филиалов были закуплены музыкальные инструменты высочайшего класса: 22 концертных рояля Yamaha, 32 пианино, 36 скрипок, 16 виолончелей, 3 арфы и 142 духовых и ударных инструмента. Ежегодно коллекция музыкальных инструментов региональных представительств ЦМШ будет пополняться, поскольку и количество учащихся будет увеличиваться.

Валерий Пясецкий, заслуженный артист РФ, профессор, директор Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского:

- С конца 50-х годов педагоги школы регулярно выезжают с отчетными концертами, проводят семинары и открытые уроки во многих городах страны в поисках одаренных детей, а в последующие годы также работают и за рубежом. Результатом их самоотверженной деятельности стало воспитание множества ярких, самобытных учеников школы, ставших впоследствии всемирно известными музыкантами-исполнителями - Алена Баева, Денис Буряков, Олег Каган, Владимир Крайнев, Валерий Кулешов, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Николай Саченко, Владимир Спиваков, Даниил Харитонов, - приехавших из отдаленных уголков нашей страны и стран бывшего СССР… Одиннадцать абсолютных побед на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского! Это дорогого стоит.

Студенты РГИСИ представили на суд владивостокских театралов спектакль «Декамерон». Фото: Пресс-служба РГИСИ

Московская государственная академия хореографии

Московская государственная академия хореографии ведет свою историю с 1773 года и является признанным во всем мире образовательным центром балетного искусства. Среди выдающихся выпускников МГАХ такие прославленные имена, как Майя Плисецкая, Игорь Моисеев, Ольга Лепешинская, Марис Лиепа, Михаил Лавровский, Наталия Бессмертнова, Раиса Стручкова, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Владимир Малахов, Наталья Осипова и многие другие. Филиалы Московской государственной академии хореографии уже открыты и работают во Владивостоке, Кемерове и Калининграде.

Марина Леонова, ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор:

- Поручение Президента Российской Федерации о создании театрально-образовательных центров имеет особое значение - это забота о будущем нашего общества, воспитании детей в культурной среде. Когда построят комплексы, у детей будут совершенно замечательные условия: прекрасные балетные залы, учебный театр такой же, как у нас в Москве, физкультурный комплекс с бассейном, тренажерным залом, великолепный интернат, конференц-зал - и дети смогут получить превосходное образование.

ЭРМИТАЖ

Во Владивостоке уже несколько лет проходят Дни Эрмитажа. Их культурная программа традиционно включает в себя выставки (в прошлом году, например, это были «Шкатулка Матроны» и фотовыставка «Уединение»), мастер-классы, лекции и даже такие уникальные проекты, как интерактивный фильм «Эрмитаж VR. Погружение в Историю».

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа:

- Все наши выставки, безусловно, привлекательны для туристов. Но наша работа ведется в первую очередь для жителей нашей страны. В «Днях Эрмитажа», например, есть программа для слабовидящих детей «Прошлое на кончиках пальцев». Важно привозить детей из всех районов, чтобы они могли увидеть лучшее из нашего музея.

В целом наша большая задача во Владивостоке - сделать центр, который станет местным Эрмитажем, с духом музея. Ведь Эрмитаж - это люди, экспонаты, экскурсии, лекции, мастер-классы и многое другое.

Эрмитаж: настоящее искусство понимают не только взрослые, но и малыши. Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Сейчас Приморская сцена Мариинского театра - один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Живописно расположенное на сопках с видом на Японское море, оригинальное здание театра со стеклянным панорамным фасадом стало достопримечательностью Владивостока. В театре три сцены: Большой зал, Малый зал и Летняя площадка. С 2016 года на Приморской сцене выступают артисты оперы и балета с мировым именем и исполнители инструментальной музыки из России, стран АТР, Европы, Америки.

Валерий Гергиев, советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра:

- Идея привлечь лучшие силы, артистов, любимых миллионами, к появлению в регионах таких кластеров блестящая. У нас уже четыре года накапливается и продолжает в этом плане расти опыт работы во Владивостоке, где действует Приморская сцена Мариинского театра.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

В Калининграде и Владивостоке в преддверии открытия филиалов вуза прошли гастроли старейшего театрального института России.

Наталья Пахомова, ректор РГИСИ, кандидат искусствоведения, профессор:

- Для нас большая честь стать частью масштабного национального проекта. И одновременно огромная ответственность. Да, мы имеем серьезный опыт подготовки кадров для региональных театров и культурных организаций. Но воспитание целевых курсов для театров и открытие филиалов в трех городах страны - это совершенно разные задачи и иной масштаб деятельности.

Студенты РГИСИ представили на суд владивостокских театралов спектакль «Декамерон». Фото: Пресс-служба РГИСИ

Важно понимать, что филиалы РГИСИ будут готовить специалистов не только для театров и музеев, входящих в состав культурно-образовательных и музейных комплексов, но и для многих других организаций культуры - нехватка творческих кадров в регионах очевидна. Филиалы РГИСИ в Калининграде, Кемерове и Владивостоке - это вузы нового типа с системой непрерывного образования - от дополнительного профессионального к среднему профессиональному и высшему. Мы стремимся увлечь искусством подростков, которым предстоит поступать в институт в ближайшем будущем. Впереди ждет большая работа. Надеемся, что сотрудничество с регионами будет плодотворным и богатым на творческие открытия.