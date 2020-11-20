Пронесло: крупный астероид чуть не упал на Землю

Проблема в том, что мы заметили этот камень, когда он уже удалялся от Земли Фото: Shutterstock

Космический камень размером 5-10 метров пролетел над южной частью Тихого океана на высоте всего 345 километров. Это – высота, на которой летает Международная космическая станция, и это намного ниже орбит большинства спутников. Если бы астероид с нею столкнулся, разнес бы в щепки. Космонавты даже не успели бы понять, что с ними произошло. А если бы на Землю упал? Смотря куда. Челябинский метеорит был немного больше, 17 метров в диаметре. Мы отлично помним выбитые стекла, но лишь потому, что удар пришелся на крупный город. Упади он в тайге или в океане, никто бы и ухом не повел. Так и с этим небесным телом: никакой катастрофы не случилось бы, но…

Вот это вечное «но»: проблема в том, что мы заметили этот камень, когда он уже удалялся от Земли. Загодя – не засекли. И встают два вопроса: каких камней, собственно, нам надо опасаться? Начиная с какого размера? И – видим ли мы такие астероиды еще на дальних подступах, а, если да, что можем сделать?

Вот Тунгусский метеорит, последствия были ого-го, и нам повезло, что удар пришелся на тайгу. Взрывная волна повалила деревья на протяжении десятков километров (вместо деревьев могла бы повалить многоэтажные дома), в эпицентре царил огненный ад. Даже на приличном расстоянии одного пастуха подняло в воздух и шваркнуло об землю, а лицо у него обожгло. Наиболее адекватные подсчеты (их выполнили в НАСА) говорят, что размер Тунгусского тела был примерно 75 метров. «Примерно» - потому, что не до конца понятен механизм взрыва. Запомним: 75 метров – неприятно, но не смертельно.

65 миллионов лет назад на Землю свалилось нечто, что не просто погубило динозавров, а изменило все. Ядерная зима, вымирание огромного количества видов, словом, глобальная катастрофа, которую человечество точно не переживет. Размер такого смертоносного тела – примерно 10-15 километров. Что ж, а километровое тело? Это апокалипсис, или так, ерунда?

Хотя многое решают детали (материал астероида, угол входа в атмосферу), ответ есть. В НАСА сделали компьютерную симуляцию, и получается, что жуть начинается с диаметра примерно в 400 метров: уничтожение города, на который упал камень, с окрестностями, и это масштаб национальной катастрофы, вроде той, что пережила Япония, когда американцы сбросили на нее атомную бомбу. Камень размером от километра до пяти загонит людей в пещеры: ни тебе сотовой связи, ни пиццы на дом. Это не конец человека как биологического вида, но конец цивилизации. Астероид размером 20-30 километров изничтожит всю сложную жизнь, выживут только бактерии. Наконец, скала 50 километров в обхвате прикончит практически всех, даже простейших. Хорошая новость: сама Земля, похоже, не разрушаема. В древнейшей истории на нас упало тело размером с Марс. И Земля не развалилась на куски.

Плохая новость заключается в том, что, чем меньше тело, тем таких тел больше. То есть нам приходится иметь дело с колоссальным количеством объектов. А именно: тела размером в километр падают на Землю раз в 440 тыс. лет. 400 метров (помним, что мы начинаем бояться с этого размера) – раз в сто тысяч лет. 100 метров – раз в 5200 лет. 85 метров (Тунгусское тело) – единожды за 3300 лет. А четырехметровые астероиды – по одному в год. И вроде бы беспокоиться не о чем, погибать раз в сто тысяч лет – так себе угроза. Но это всего лишь статистика. Ведь может быть так, что за 200 тысяч лет ничего, а потом два раза подряд как жахнет.

Ладно, а как хорошо мы видим опасные объекты, что мы про них знаем? Астероиды размером с десятки километров – это довольно крупные небесные тела. Дети могут видеть их в бинокль, если знают, куда смотреть. Все они известны наперечет. Неопределенность начинается для камней размером от 5 километров и ниже. Построение некой глобальной системы мониторинга только кажется относительно легкой задачей. Во-первых, такая система дорогая. Масса телескопов должна постоянно смотреть в небо и, что еще сложнее, анализировать данные в реальном времени (тут, похоже, без искусственного интеллекта никак). Радиотелескопы – излучать в пространство мощные волны, а это – энергия. Во-вторых, плохая погода, экономические кризисы и прочие непредсказуемые вещи сделают такую систему нестабильной. В итоге какая-то служба есть, но всеохватной – нет. В целом считается, что мы знаем 90% астероидов размером в километр, и около трети астероидов обхватом в 150 метров. Предполагается, что таких стометровых камней около 25 тыс., мы нашли около 8 тыс.

Важно, что обнаруживают такие скалы в последний момент или даже после того, как она пролетит рядом. Если вы думаете, что астроном посмотрел в телескоп, и сразу узнал размер тела и орбиту, то это не так. Система видит «марашку» - на фоне неподвижных звезд нечто оставляет заметный след. Это может быть и фрагмент старого спутника. Чтобы узнать орбиту, нужно три наблюдения положения тела, и не впритык по времени, а с каким-то заметным интервалом. А чтобы узнать размер, надо знать орбиту (и то, как далеко астероид от нас находится). В общем, процедура длинная, а счет часто идет на часы и минуты.

Но самая важная неприятность заключается в том, что камни могут свалиться на нас практически ниоткуда. Астрономы знают, что опасны те астероиды, которые летают в плоскости орбиты Земли, как бы в резонансе с нею, и за ними в основном и следят. Но, во-первых, не верьте им, когда они говорят, что все орбиты крупных тел подсчитаны и опасности точно нет. Мы не умеем решать задачи с множеством переменных, даже на суперкомпьютерах. Собственно, почему мы до сих пор так плохо предсказываем погоду. Сложные системы обладают той особенностью, что ничтожные изменения на «входе» приводят к колоссальным изменениям на «выходе». Иными словами, чуть-чуть орбиты каких-то камешков сдвинулись, и вдруг поменялось все, и все это летит на нас. Во-вторых, никто ничего не знает о межзвездных телах. Недавно такой межзвездный метеор случайно попал в поле зрения Большого телескопа на Северном Кавказе и был тщательно изучен. Оттуда, из недр Галактики, к нам может направляться что угодно, даже блуждающая планета размером с нас. Если она летит со стороны Солнца, мы ее и не заметим.

Ладно, заметили, а что делать? Сами понимаете, по сути и ничего. Разве что пулять в нее ядерным оружием (но оно стоит на ракетах, нацеленных на земные города, и так просто ядерный заряд мы в космос не пошлем). А потом на нас же все это радиоактивное добро и свалится. Лазером облучить? Нет такого лазера. Космонавтов пока соберешь, да и что они сделают, тросами, что ли, оттащут? К тому же все ракеты, способные летать дальше обриты МКС, пока то экспериментальные, а то и вовсе в проекте. Ждать и бояться, как в фильме Ларса фон Триера «Меланхолия». За что я люблю эту картину, там очень точно показано, что будет, если не повезет.

Нашей цивилизации от роду примерно 5-6 тысяч лет – первые города, письменность, сельское хозяйство и ремесла появились именно в это время. Радоваться или нет, что мы уже существуем 5 тысяч лет, и нас не бомбануло? Как сказать. Статистики бы ответили, что, чем дольше без потрясений, тем выше вероятность, что скоро рванет. Оптимисты не согласятся: деды астероидов не видели, и мы как-нибудь. В целом оптимисты пока оказываются правы.

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