NASA: К Земле приближается астероид стоимостью $17,4 млрд

Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NASA сообщило о скором пролёте мимо Земли потенциально опасного астероида. На сайте Центра изучения околоземных объектов сказано, что небесное тело размером от 370 до 820 метров приблизится к планете 29 ноября.

Расстояние между астероидом 153201 (2000 WO107) и Землёй составит более 4 миллионов километров, уточнили в Space Reference со ссылкой на данные NASA. Отмечается, что расстояние от Земли до Луны меньше в 10 раз, а опасным астероид считается из-за пересечения им орбиты нашей планеты.

В итогах спектрального анализа сказано, что в астероиде содержатся железо, кобальт и никель, а его стоимость, по данным Asterank, достигает 17,4 миллиарда долларов.