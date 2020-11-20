Бездомный сломал нос москвичке, отказавшей ему в просьбе прикурить

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает агрессивного бездомного Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Благодаря распространенным суевериям пятница 13-е всегда считалась «днем неприятностей». Оправдывает ли этот день устоявшееся предчувствие - каждый решает и узнает в итоге сам, однако, уверенно можно сказать, что для 24-летней москвички Светланы В.* прошлая пятница стала оказалась очень плохим днем.

Вечером Светлана как обычно забежала после работы за любимым кофе в одну из кофеен рядом с метро Новослободская. Девушка забрала свой горячий напиток и уже подходила к перекрестку, направляясь по личным делам, когда дорогу ей перегородил бездомный мужчина, какие часто подходят к прохожим и выпрашивают мелочь под различными предлогами.

Он попросил у девушки закурить. Закурить у Светланы не нашлось, и она прямо сообщила ему об этом. Такой ответ мужчину не устроил, он вышел из себя и набросился на девушку с кулаками, нанося удары по лицу.

«В полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений 24-летней москвичке Светлане В.* Девушка обратилась в больницу за помощью, где ей диагностировали закрытый перелом костей носа и ушибы мягких тканей головы. Пострадавшую направили на госпитализацию в одну из московских больниц», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает агрессивного бездомного, который сломал нос москвичке за отказ в просьбе прикурить.