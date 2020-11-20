Заплати 10 миллионов и живи в России: правительство предлагает давать иностранцам ВНЖ за инвестиции

Вид на жительство в РФ смогут получить те, кто решил сделать что-то полезное для страны. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Минэкономразвития разрабатывают закон, который может стать российским аналогом системы «золотых паспортов», которая работает во многих западных странах. Ведомство предлагает давать вид на жительство в России иностранцам в обмен на инвестиции. Как пишут «Известия», по условиям законопроекта, для получения ВНЖ в России иностранцу нужно инвестировать в российскую экономику одним из следующим способов:

- Открыть в России ИП, вложить в него 10 млн рублей и принять на работу 10 россиян.

- Три года владеть российской компанией, вложив в нее не меньше 15 млн рублей.

- Владеть иностранной компанией, работающей в России не менее трех лет, и вложить в нее не менее 50 млн. рублей.

- Инвестировать 15 млн рублей в российскую компанию, которая существует минимум три года, трудоустроила не меньше 25 человек и уплатила минимум 6 млн рублей налогов.

- Три года владеть российскими гособлигациями или недвижимостью в РФ стоимостью 30 млн рублей.

Предполагается, что вместе с ВНЖ иностранцы получат не только возможность жить в России, но и многие права, доступные нашим гражданам. Среди них – возможность работать без получения специальной визы, свободный въезд в страны, с которыми у нас действует безвизовый режим, получение полиса ОМС. По мнению авторов законопроекта, это должно привлечь в Россию инвесторов, бизнесменов и высококвалифицированных специалистов.

- Это правильная инициатива, которая способна привлечь инвестиции в нашу экономику и заодно помочь тем людям, которые хотят жить в России. Ведь ВНЖ – это важный этап на пути к получению гражданства и существенная степень свободы для деятельности внутри страны. Однако относиться к этому законопроекту, как к чему-то революционному, не стоит. Вид на жительство через инвестиции - общемировая практика, да и в России это уже не первая подобная инициатива за последние годы. Очевидно, что после принятия нового закона иностранцы массово к нам не поедут и не будут вкладывать в российскую экономику огромные деньги. Думаю, речь идет максимум о нескольких тысячах человек в год, в основном с постсоветского пространства, - говорит Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.

- Любое предложение можно оценивать только в сравнении с аналогами. Например, ВНЖ в Греции можно получить за инвестиции в 250 тысяч евро; соизмеримые по стоимости условия действуют в Испании, Португалии и на Мальте. При этом вы получаете право не только жить в ЕС, но и путешествовать без визы по всей Европе, поэтому преимущества для многих инвесторов здесь очевидны, - говорит директор представительства Astons в России Игорь Немцов. - Есть и другие примеры - например, турецкая программа гражданства через инвестиции, где вы можете вложить 250 тысяч долларов в недвижимость и через пару месяцев получаете паспорт. Эта программа успешно работает: несмотря на пандемию, за первые девять месяцев нынешнего года иностранцы купили в Турции на 30% больше жилья, чем годом ранее. А по российскому законопроекту нужно вложить в недвижимость в полтора раза больше, и получаете вы при этом не паспорт, а ВНЖ. Поэтому я считаю, что законопроект можно доработать, взяв за основу, например, турецкий вариант. Тогда он будет более привлекателен, и не только для жителей стран СНГ, но и для дальнего зарубежья.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

184 362 иностранца получили в прошлом году вид на жительство в России.

173 892 из них (94%) - жители бывшего СССР. В том числе граждане стран:

53 378 - Украина

29 635 - Таджикистан

20 888 - Узбекистан

14 893 - Азербайджан

14 450 - Казахстан

11 856 - Армения

10 819 - Беларусь

7 059 - Молдова

5 086 - Киргизия

3 034 - Грузия

1 972 - Туркмения

369 - Литва

325 - Латвия

128 - Эстония

По данным МВД.