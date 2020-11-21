«Страшный дедушка Ковид! Он под деревом сидит» - какие стихи писали бы классики во время пандемии

Тема коронавируса в 2020 году - повсюду
Фото: REUTERS
Корней Чуковский
Корней Чуковский
Фото: EAST NEWS
Страшный дедушка Ковид!
Он под деревом сидит.
Так что может заразиться
И мужчина, и девица.
И старик, и грудничок -
Все, кто встретится.
Всех прохожих заразит
Страшный дедушка Ковид.
Вот приходит к Ковиду лиса -
Есть не может уже два часа.
Вот приходит к Ковиду Барбос -
Заложило полностью нос.
И прибежала зайчиха
И закричала: «Ой, ой!
Мой зайчик тоже больной!
Мой зайчик, мой мальчик,
Он тоже больной.
Он не вымыл ладошки
И теперь не чует морошки.
В слезах воротился домой
Маленький заинька мой!»
Приполз и закашлялся ёж.
И тоже устроил скулёж.
И старый ответил ежу:
«Я многих ещё заражу.
Если будете бегать как вошки
По этой узкой дорожке.
Ларису, Ивана, Арама…
И даже гиппопотама.
Против меня нет приёма,
Кроме как быть сейчас дома».
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Голова с утра болит.
Сразу мысль - а вдруг ковид.
Я ж к болезням восприимчив
И к тому же не привит.
Только вот моя жена
Мне не верит ни хрена.
Говорит, что я пью больше,
Чем весь Клин и вся Дубна:
- А придёт недуг какой,
Ты дыхнёшь разок, другой -
И пойдёт он свечку ставить
Сам себе за упокой.
Ох и стерву я пригрел.
Непорядок. Беспредел.
Хорошо ещё, заначка
В брюках есть на опохмел.
Владимир Маяковский
Владимир Маяковский
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Глазища протри.
И внимательно глянь -
на город
спустилась
буржуйская дрянь
с заморским чудовищным рылом,
а мы её…
Мылом!
Мылом!
Давай-ка, товарищ,
не стой словно пень.
Мой! Мыль! Очищай!
Три руки и пень!
Поставим в позу обидную
эту заразу ковидную.
Мылом!
Мылом!
Сергей Есенин
Сергей Есенин
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Я думаю,
вы всё отлично помните.
Как я лежал и делал мрачный вид,
когда ходили вы по той же самой комнате
и говорили, что у вас ковид.
Вы говорили, вам пора лечиться.
Что вас измучило не чуять ничего.
А я лежал как раненая птица,
Офонарев от этого всего.
Любимая!
Меня вы не жалели.
Я был как лошадь загнанная, но
Вы всё равно ко мне тогда подсели
И целовали в губы всё равно…
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Я не люблю быть дома и понуро
Читать фейсбук и шарить телеграм.
Я не люблю, когда температура
И кашель давит бронхи по утрам.
Я не люблю до колик, до печёнки
Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удалёнке
Как волк свирепый, загнанный в лесу.
Как тяжело внутри такой рутины
Стоять в порту большому кораблю.
А потому все ваши карантины
Я никогда уже не полюблю.
Афанасий Фет
Афанасий Фет
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Я пришёл к тебе с ковидом
Рассказать, что всё пропало.
И чтоб ты к моим флюидам
По ночам не припадала.
Рассказать тебе про краски
Те, что осень породила.
И чтоб ты, мой друг, без маски
В «Перекрёсток» не ходила.