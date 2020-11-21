«Страшный дедушка Ковид! Он под деревом сидит» - какие стихи писали бы классики во время пандемии

Тема коронавируса в 2020 году - повсюду Фото: REUTERS

Корней Чуковский

Корней Чуковский Фото: EAST NEWS

Страшный дедушка Ковид!

Он под деревом сидит.

Так что может заразиться

И мужчина, и девица.

И старик, и грудничок -

Все, кто встретится.

Всех прохожих заразит

Страшный дедушка Ковид.

Вот приходит к Ковиду лиса -

Есть не может уже два часа.

Вот приходит к Ковиду Барбос -

Заложило полностью нос.

И прибежала зайчиха

И закричала: «Ой, ой!

Мой зайчик тоже больной!

Мой зайчик, мой мальчик,

Он тоже больной.

Он не вымыл ладошки

И теперь не чует морошки.

В слезах воротился домой

Маленький заинька мой!»

Приполз и закашлялся ёж.

И тоже устроил скулёж.

И старый ответил ежу:

«Я многих ещё заражу.

Если будете бегать как вошки

По этой узкой дорожке.

Ларису, Ивана, Арама…

И даже гиппопотама.

Против меня нет приёма,

Кроме как быть сейчас дома».

Леонид Филатов

Леонид Филатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голова с утра болит.

Сразу мысль - а вдруг ковид.

Я ж к болезням восприимчив

И к тому же не привит.

Только вот моя жена

Мне не верит ни хрена.

Говорит, что я пью больше,

Чем весь Клин и вся Дубна:

- А придёт недуг какой,

Ты дыхнёшь разок, другой -

И пойдёт он свечку ставить

Сам себе за упокой.

Ох и стерву я пригрел.

Непорядок. Беспредел.

Хорошо ещё, заначка

В брюках есть на опохмел.

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глазища протри.

И внимательно глянь -

на город

спустилась

буржуйская дрянь

с заморским чудовищным рылом,

а мы её…

Мылом!

Мылом!

Давай-ка, товарищ,

не стой словно пень.

Мой! Мыль! Очищай!

Три руки и пень!

Поставим в позу обидную

эту заразу ковидную.

Мылом!

Мылом!

Сергей Есенин

Сергей Есенин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я думаю,

вы всё отлично помните.

Как я лежал и делал мрачный вид,

когда ходили вы по той же самой комнате

и говорили, что у вас ковид.

Вы говорили, вам пора лечиться.

Что вас измучило не чуять ничего.

А я лежал как раненая птица,

Офонарев от этого всего.

Любимая!

Меня вы не жалели.

Я был как лошадь загнанная, но

Вы всё равно ко мне тогда подсели

И целовали в губы всё равно…

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я не люблю быть дома и понуро

Читать фейсбук и шарить телеграм.

Я не люблю, когда температура

И кашель давит бронхи по утрам.

Я не люблю до колик, до печёнки

Не чуять хлеб, уху и колбасу.

Когда сижу один на удалёнке

Как волк свирепый, загнанный в лесу.

Как тяжело внутри такой рутины

Стоять в порту большому кораблю.

А потому все ваши карантины

Я никогда уже не полюблю.

Афанасий Фет

Афанасий Фет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я пришёл к тебе с ковидом

Рассказать, что всё пропало.

И чтоб ты к моим флюидам

По ночам не припадала.

Рассказать тебе про краски

Те, что осень породила.

И чтоб ты, мой друг, без маски

В «Перекрёсток» не ходила.