«Мосфильм» вычислил самую любимую киноцитату россиян

«И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат»
Фото: кадр из фильма
К сожалению, сценарии современных фильмов практически не предполагают щирокой народной цитируемости. Фразы из них не запоминаются и чаще всего звучат комично, даже если мы смотрим драму. Слабо воспроизвести хотя бы десяток фраз из нового русского кино? «Брата» и «Жмурки» в расчет не берем — это было 20 лет назад.
Хорошо, что у российского зрителя осталась советская киноклассика, пересматривать которую можно вечно. Даже специальный канал для этого есть: «Мосфильм. Золотая коллекция». Программные директоры канала провели интернет-исследование в социальных сетях, чтобы выяснить, какие именно фразы из советских фильмов лучше всего помнят и узнают зрители.
Топ-10 самых узнаваемых киноцитат выглядит так:
1. «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат» («Иван Васильевич меняет профессию») — 88%*
2. «Царь, очень приятно! Здравствуйте, царь…» («Иван Васильевич меняет профессию») — 86%
3. «Не виноватая я, он сам пришел!» («Бриллиантовая рука») — 85%
Светлана Светличная: «Не виноватая я, он сам пришел!»
Фото: кадр из фильма.
4. «Я требую продолжения банкета!» («Иван Васильевич меняет профессию») — 81%
5. «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» («17 мгновений весны») — 80%
6. «Пасть порву, моргалы выколю…» («Джентльмены удачи») — 79%
7. «Танцуют все!» («Иван Васильевич меняет профессию») — 78%
8. «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика») — 77%
9. «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» («Ирония судьбы, или С легким паром!») — 76%
10. «Семен Семеныч…» («Бриллиантовая рука») — 75%
Товарищ Саахов: «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» (
Фото: кадр из фильма.
* в процентах указана степень узнаваемости цитаты — то есть какая доля респондентов (более тысячи зрителей) смогла опознать, из какого советского фильма взята фраза
Дорогие читатели!
А вы как вы считаете, какую киноцитату из советской классики можно считать самой узнаваемой и популярной?
Не стесняйтесь предлагать ваши версии в комментариях.