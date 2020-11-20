Путин предложил российскую вакцину друзьям на Востоке

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите АТЭС в режиме видеоконференции Фото: REUTERS

Владимир Путин два дня назад принимал участие в саммите БРИКС, в пятницу пришла очередь саммита АТЭС. В 2020 году он должен был пройти в Малайзии, но как и очень многие форумы был перенесен в виртуальное пространство. То, что это саммит Азиатско-Тихоокеанского региона, а не совещание с членами правительства символизировал стоявший на столе у Путина талисман форума.

И как у всех очных или заочных встреч мировых лидеров в 2020 году главными темами саммита были борьба с коронавирусом и восстановление мировой экономики после победы.

- Приоритетный вопрос – объединение усилий в борьбе с коронавирусом, - заявил Путин в своем выступлении. - И России есть что предложить нашим партнерам и друзьям.

Президент напомнил, что в России созданы и зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится на завершающей стадии испытаний.

- Обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны, - сказал Путин. - Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем.

Говоря об экономике, он привел расчеты экспертов, которые считают, что из-за коронавируса глобальный ВВП сократится в 2020 году на 4,4 процента, а суммарный ВВП экономик АТЭС - на 2,5 процента.

- У нас, в России тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9 процента, - поделился прогнозом глава государства. - Показатели международной торговли за последние полгода уменьшились более чем на 15 процентов. Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнёрами по АТЭС.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Необходимо на время пандемии отметить санкции и ограничения, чтобы дать возможность всем странам получать необходимое продовольствие и медикаменты.

- Все государства мира, а страны АТЭС особенно нуждаются в сотрудничестве во внедрени информационных технологий.

- Россией инициатива создания Большого Евразийского партнёрства в сфере безопасности, экономического и гуманитарного взаимодействия.