Гаражи уже продают по цене квартир. А от покупателей все равно отбоя нет

Будущий закон о «гаражной амнистии» способен упростить порядок регистрации этих объектов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Гаражи в России готовы отрывать с руками, за ними выстраиваются настоящие очереди. Как выяснили аналитики Авито Недвижимости, за год спрос на гаражи вырос на 18%, а на машиноместа - и вовсе на 40%. Рекордсмены по числу покупателей на один гараж - Санкт-Петербург и Сочи, там на одно объявление приходится сразу шесть желающих. В Нижнем Новгороде – пятеро покупателей на гараж, в Волгограде, Красноярске, Уфе – четверо. В среднем по стране на один объект претендуют сразу три покупателя.

Средняя цена гаража в России - 250 тыс. рублей. Однако есть и города, где гараж стоит как вполне приличная квартира в соседнем регионе. Это Сочи со средним ценником в 1,9 млн. рублей. Для сравнения: в Москве гараж стоит в три с лишним раза дешевле, «всего» 600 тыс. рублей.

Стоимость машиномест ощутимо выше - в среднем 600 тысяч рублей по стране. Здесь лидирует Москва (900 тысяч за место в паркинге), сразу за ней – Ростов-на-Дону и Сочи (по 850 тысяч).

Эксперты называют две главных причины возросшего интереса к покупке гаражей.

Причина №1: пандемия и падение рубля

Как сообщает «Ромир», 70% россиян изменили планы на будущее из-за пандемии коронавируса и снижения курса национальной валюты. Чтобы накопления не обесценились, люди хотят вложить их во что-то материальное. И гаражи - самый доступный вид недвижимости в большинстве российских городов. В том числе и потому, что цены на квартиры в последние месяцы серьезно выросли.

Средняя цена гаража в России - 250 тыс. рублей. Однако есть и города, где гараж стоит как вполне приличная квартира в соседнем регионе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К тому же гараж – это не просто коробка для машины. Многие хранят там вещи, домашние консервы и всякий ненужный хлам. Кроме того, в гаражах оборудуют мини-бизнесы - шиномонтажки, пункты выдачи заказов интернет-магазинов - или просто сдают их в аренду. В общем, выгодное и практичное вложение.

Причина №2: гаражная амнистия

По данным Росреестра, сейчас около 4,5 млн собственников не могут оформить объекты в собственность и совершать сделки с ними из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Закон о «гаражной амнистии» упростит порядок регистрации объектов. В сентябре в докладе президенту глава Росреестра Олег Скуфинский пообещал принять закон до конца 2020-го.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Гараж – это недвижимость эконом-класса»

- Сегодня машиноместа менее востребованы по сравнению с более привычными российскому рынку гаражами, - объясняет Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость». - По сути они относительно недавно стали полноценными объектами недвижимости: с 1 января 2017 вступил в силу Федеральный закон 315-ФЗ от 03.07.2016, согласно которому машиноместа - части зданий, сооружений - являются самостоятельными объектами права, что позволяет оформлять их в собственность и совершать сделки с их участием. Это дало мощный толчок к развитию, что сказывается на спросе. Однако в законе о паркингах множество пробелов, усложняющих процедуру регистрации машиномест. А гаражи имеют определенный юридический статус и зачастую относятся к недвижимости эконом-класса, что повышает их привлекательность. Так, по данным за октябрь этого года, предложение машиномест на российском рынке примерно в 8,5 раз меньше, чем количество гаражей в продаже.

В столице место в паркинге может стоить до 900 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧТО ПОЧЕМ

Сколько стоят гаражи

Город - средняя цена в октябре (изменение цены за год)

Волгоград - 190 000 руб. (+14%)

Воронеж - 260 000 руб. (+36%)

Екатеринбург - 400 000 руб. (+28%)

Иркутск - 350 000 руб. (+20%)

Казань - 300 000 руб. (+12%)

Калининград - 270 000 руб. (+10%)

Краснодар - 450 000 руб. (+18%)

Красноярск - 400 000 руб. (+39%)

Москва - 600 000 руб. (-12%)

Нижний Новгород - 300 000 руб. (+6%)

Новосибирск - 300 000 руб. (+46%)

Омск - 200 000 руб. (+37%)

Пермь - 240 000 руб. (+2%)

Ростов-на-Дону - 450 000 руб. (+32%)

Самара - 300 000 руб. (+11%)

Санкт-Петербург - 250 000 руб. (+14%)

Саратов - 200 000 руб. (+14%)

Севастополь - 450 000 руб. (+12%)

Сочи - 1 900 000 руб. (+26%)

Томск - 370 000 руб. (+8%)

Тюмень - 300 000 руб. (+32%)

Ульяновск - 240 000 руб. (+25%)

Уфа - 320 000 руб. (+18%)

Челябинск - 160 000 руб. (+30%)

Вся Россия - 250 000 руб. (+18%)

Сколько стоят машиноместа

Город - средняя цена в октябре (изменение цены за год)

Волгоград - 550 000 руб. (-32%)

Воронеж - 555 000 руб. (+75%)

Екатеринбург - 415 000 руб. (+85%)

Иркутск - 750 000 руб. (+10%)

Казань - 450 000 руб. (+58%)

Калининград - 500 000 (+95%)

Краснодар - 450 000 (+23%)

Красноярск - 700 000 (+57%)

Москва - 900 000 (+33%)

Нижний Новгород - 680 000 руб. (+59%)

Новосибирск - 500 000 руб. (+54%)

Омск - 225 000 руб. (+90%)

Пермь - 445 000 руб. (-13%)

Ростов-на-Дону - 850 000 руб. (+71%)

Самара - 595 000 руб. (+14%)

Санкт-Петербург - 600 000 руб. (+63%)

Саратов - 550 000 руб. (+124%)

Севастополь - 800 000 руб. (+169%)

Сочи - 850 000 руб. (+146%)

Томск - 550 000 руб. (0%)

Тюмень - 450 000 руб. (+56%)

Ульяновск - 270 000 руб. (-33%)

Уфа - 550 000 руб. (+37%)

Челябинск - 480 000 руб. (+163%)

Вся Россия - 600 000 руб. (+40%)